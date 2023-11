„Jetzt drans alle durch“: Leberkas-Rezept erschüttert vor allem bayerische Mitbürger

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Eine gute Leberkassemmel könnte so einfach sein, doch neumodische Rezepte greifen immer wieder das Grundgerüst der Tradition an.

München - Es gibt einige Speisen und Getränke, bei denen sich die Geister scheiden. Tradition oder Gewohnheit sind für viele so wichtig, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als Dinge so zuzubereiten, wie es schon immer war. Ein heftiger Streitpunkt ist für viele die Leberkassemmel in Bayern oder des Baden-Württembergers LKW (Leberkäs-Weckle). Dünne Scheiben, dicke Scheiben, weiße Semmel, süßer Senf, mittelscharfer Senf - oder sogar Ketchup? Für manche entscheidende Fragen.

Ein Kunde kaufte zuletzt eine Leberkassemmel und wog sie nach, weil er den Preis nicht glauben konnte. Was aber nun auf TikTok für ein Rezept kursiert, lässt so manchen Bayern zum Grantler werden. Unterlegt von Bayerns „Haindling“ und den Worten „Bayern, des samma mia“ wird nach dem Leberkas erstmal ein Blätterteig ausgerollt. Alleine hier werden die ersten stutzig. Ein Fan fragt dazu: „Tolle Idee, aber hätte man den Blätterteig nicht weglassen und durch ein zweites Bier ersetzen können?“ .

Im Anschluss wird der Leberkas über den Blätterteig gestrichen. (“Es gibt Leberkäse zum Streichen?“, fragt eine Person). Danach wird der Blätterteig eingerollt, mit Eigelb bestrichen und mit hellen und dunklen Sesamkernen bestreut. Fertig ist die sogenannte Leberkas-Schnecke nach einer gewissen Zeit im Ofen.

Da einige Kommentare in Mundart abgesetzt sind, ist gleich zu erkennen, dass vor allem die bayerischen Einwohner hierbei wütend werden. „Is des legal?“, fragt eine Person mit lachenden Emojis. „Warum werd immer da Leberkas gemobbt?“, zeigt sich ein User empathisch. „Wosn da los sogamal“, schreibt eine Person schockiert. Und auch aus dem Nachbarland ahnt man schon, was das in Bayern auslöst: „Ich hier in Oberösterreich hab es gespürt, Bayern hat aufgeschrien.“

„Ollawei an Leberkas schindens“ - hochdeutsch: „Immer wird der Leberkas geschunden“, spielt ein Kommentar darauf an, dass die Rezepte vor allem am Leberkas besonders kreativ ausprobiert werden. Sehr viele Kommentare lauten einfach nur: „Wos isn des?“. Vor allem ein bayerischer Influencer wird markiert und ein Nutzer meint: „Jetzt drans völlig durch, bitte helfe uns“.

Stimmen Sie ab: Wie isst man eine Leberkassemmel?

Immerhin wird am Ende des Videos ein bayerisches Bier geöffnet und der süße Senf zum Eintauchen hingestellt. Ganz so schlimm, wie viele tun, wird es schon nicht sein. Schon in der Vergangenheit haben Leberkas-Variationen die Gemüter erhitzt. Eine Idee aus Thüringen wurde mit dem sofortigen Wiederaufbau der Mauer gekontert. Auch eine Kombination wurde als „Verbrechen“ betitelt. Und der Chat-Roboter hat auf eine umstrittene Leberkas-Frage geantwortet. (ank)