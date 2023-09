Heizen mit Holz als Alternative? Ansturm endet – Das sollten Verbrauchende nun beachten

Von: Stella Henrich

Wer im Winter eine warme Wohnstube will, denkt vielleicht über das Heizen mit Pellets nach. Die Preise für den Rohstoff sind inzwischen wieder günstiger geworden.

Frankfurt ‒ Die gute Nachricht vorweg: Ab dem kommenden Jahr darf mit Pellets oder Hackschnitzeln geheizt werden. Ursprünglich sollten im Zuge der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) keine reinen Holzheizungen mehr zugelassen werden. Doch der Plan wurde gekippt. Wer möchte, darf mit Holz als Alternative zu fossilen Brennstoffen heizen.

Für Stadtbewohnerinnen und -bewohner ist das Heizen mit Holz vielleicht weniger von Interesse. Doch gerade „für viele Menschen, besonders im ländlichen Raum, spielt das Heizen mit Holz oder Pellets eine wichtige Rolle“, sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Karin Eder dem Suedkurier.de. Pellets könnten die Energiewende unterstützen, so die Grünen-Politikerin.

Menschen, die zu Hause mit dem Ofen heizen, dürfen aufatmen: Die Politik legt dem Heizen mit Holz doch keine Steine in den Weg. Günstiger wird die Methode obendrein. (Symbolfoto) © Imago

Heizen mit Holz: Pellet-Heizungsanlagen können Öl- und Gasheizungen leicht ersetzen

Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) beschreibt die Vorteile von Pellets so: „Pelletheizungen und moderne Holzfeuerungen bieten vor allem für Bestandsgebäude viele Vorteile und ebnen dabei den Weg zu einer modernen, wettbewerbsfähigen und klimafreundlichen Wärmewende“.

Für wen eignet sich eine Pelletheizung?

Für Besitzerinnen und Besitzer von unsanierten Altbauten. Pelletheizungen können hohe Vorlauftemperaturen erbringen, die für klassische Heizkörper nötig sind.

Ölheizungen können unkompliziert durch Pellets-Heizungsanlagen ersetzt werden. Sie lassen sich einfach einbauen und mit anderen Systemen kombinieren, zum Beipsiel mit einer Solarthermie.

Auch eine Gasheizung lässt sich leicht durch eine Pelletheizung ersetzen.

Quelle. DEPI

Der Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Holzheizung ist, dass Pellets automatisch in den Ofen geleitet werden und dort verbrannt werden. Damit ist es nicht nötig, regelmäßig Holz nachzulegen.

Heizen mit Pellets – Die Preise sind wieder deutlich zurückgegangen

Der Preis für Holzpellets war lange niedrig. So lagen die Kosten für eine Tonne Pellets Anfang 2022 bei ungefähr 367 Euro. Der Preis kletterte zwischenzeitlich auf einen Wert von rund 764 Euro pro Tonne im September 2022. Doch inzwischen ist der Ansturm auf Kamin- und Pelletheizungen vorbei; mit deutlichen Auswirkungen auf die aktuellen Pellet-Preise.

Monat Pelletpreis 2022 (Euro pro Tonne) Pelletpreis 2023 (Euro pro Tonne) Jan. 366,58 499,14 Feb. 373,86 428,52 März 369,32 372,51 April 377,21 350,93 Mai 393,25 359,41 Juni 431,56 408,41 Juli 507,83 422,51 August 682,98 403,63 Sept. 763,76 - Okt. 743,81 - Nov. 675,48 - Dez. 537,38 -

Quelle: Der offizielle Pelletpreis wird vom DEPI erhoben

Genau wie Gas- und Heizölpreise können auch die Pellet-Preise schwanken. Tendenziell sind Holzpellets in den Sommermonaten günstiger. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich für einen guten Kaufzeitpunkt an der Entwicklung der Pellet-Preise in der Vergangenheit orientieren.

Heizen mit Holzpellets – Stabile Preise im Rahmen von Pauschalverträgen sichern

Auch zwischen den Bundesländern gebe es deutliche Unterschiede, berichtet energienutzer.de. Denn in den einzelnen Regionen wird Holz unterschiedlich verarbeitet und es fallen unterschiedliche Mengen an Restholz an. Grob lässt sich das in Nord/Ost (Preis: circa 432 Euro/Tonne), Mitte (404 Euro pro Tonne) und Süd (398 Euro pro Tonne) abbilden (Stand August 2023). Tendenziell kommen laut dem Bericht die Pelletkundinnen und Pelletkunden damit in Süddeutschland günstiger weg als selbige im Norden oder Osten.

Das sind Pellets Holzpellets bestehen größtenteils aus Abfällen aus Sägewerken und nicht verwertbaren Industrieholz. Dabei werden diese Abfälle in speziellen Maschinen zu stäbchenförmigen Pellets gepresst. Anschließend können sie zur Energiegewinnung in Holzöfen bzw. Heizungsanlagen verbrannt und zur Wärmegewinnung genutzt werden. Holz und Pellets gelten laut GEG jetzt als klimaneutrale Option, die das 65-Prozent-Ziel – also den Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie – erfüllen. Die Investitionskosten sind bei Holzpelletkesseln im mittleren Bereich, so die Verbraucherzentrale NRW. Je nach Leistung und dem Wirkungsgrad kostet ein Kessel laut dem Heizungsbauer thermondo zwischen 9000 und 11.000 Euro. Die Nutzung von Pellets wird aber als erneuerbarer Energieträger über verschiedene Bundes- und Landesprogramme gefördert.

Privaten Käuferinnen und Käufern sei laut Fachmeinung angeraten, Monate mit etwas niedrigeren Preisen für Holzpellets zum Einkauf zu nutzen oder sich langfristig gute und stabile Preise im Rahmen von Pauschalverträgen zu sichern. Von Bestellungen im Internet rät der Verbraucherschutz in Baden-Württemberg allerdings ab. Unseriöse Anbieter nutzten in der Vergangenheit die angespannte Marktsituationen aus, um Verbraucherinnen und Verbraucher in Online-Fakeshops abzuzocken. (sthe)