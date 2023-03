Kunde verrät, wie man bei Kaufland Geld mit abgelaufenen Lebensmitteln verdienen kann

Von: Franziska Schuster

Teilen

Mit etwas Glück kann man beim Einkaufen bei Kaufland Gutscheine verdienen, wie TikToker kirafin zeigt. © Screenshots TikTok/kirafin

Beim Einkaufen Geld verdienen? Das geht, wie ein TikToker bei einem Kaufland-Besuch zeigt. Wer die Augen im Supermarkt offen hält, kann Gutscheine ergattern.

Neckarsulm - In Zeiten explodierender Lebenshaltungskosten suchen Verbraucher viele Wege, um Geld zu sparen. Vor allem ein Gang in den Supermarkt kann derzeit zur finanziellen Zerreißprobe werden. Absurde Preise für Speiseöle und Butter sorgten im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Noch immer sind die Preise für viele Lebensmittel extrem hoch. Doch mit vier Tricks kann man bei Kaufland und Co. sparen. Einen ganz besonderen Tipp, den wohl kaum jemand kennt, teilt TikToker kirafin nun in einem Video mit seinen Followern. Für Kaufland-Kunden könnte das richtig rentabel werden.

Wer die Augen offen hält, kann sich dank der Kaufland-Frische-Garantie Gutscheine verdienen

Dass ein überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum nicht automatisch bedeutet, dass ein Produkt nicht mehr gut ist, wissen die meisten. Viele Lebensmittel können auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ohne Probleme verzehren. Diese Lebensmittel sind zu gut für die Tonne und lassen sich leicht retten. Das spart nicht nur Ressourcen, sondern schont auch den Geldbeutel.

Als Kaufland-Kunde kann man mit gefundenen abgelaufenen Lebensmitteln sogar Geld verdienen, wie TikToker kirafin beweist. „Finde ein abgelaufenes Produkt bei Kaufland und bekomm 2,50 Euro geschenkt?“, kündigt er zu Beginn des Videos an. Laut Kundenversprechen der Supermarktkette ist genau das möglich. Denn wie Kaufland schreibt, verspricht der Supermarkt aus Baden-Württemberg eine „Frische-Garantie“. „Frische ist für uns selbstverständlich. Daher erhalten Sie von uns einen 2,50 Euro Einkaufsgutschein, wenn Sie bei uns Artikel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum entdecken“, heißt es auch auf der Webseite von Kaufland.

Mit der „Frische-Garantie“ wirbt die Supermarktkette Kaufland auch auf ihrer Webseite. © kaufland.de

Augen auf beim nächsten Kaufland-Einkauf: „Da sind richtige Schätze versteckt“

Dieses Versprechen testet TikToker kirafin direkt aus. Auf dem Weg durch die Regalreihen wird er schnell fündig. „Guter Trick ist natürlich, immer ganz hinten zu schauen“, empfiehlt er auf der Suche nach abgelaufenen Artikeln. Bei einer Tube Kondensmilch landet er einen Volltreffer. Seit knapp einem Monat ist diese abgelaufen. Am Infopoint zeigt er der Verkäuferin das Produkt vor, erzählt ihr, von der Frische-Garantie und dem damit verbundenen Gutschein zu wissen. Und tatsächlich: Er erhält im Gegenzug einen Gutschein im Wert von 2,50 Euro.

Zum Beitrag auf TikTok gibt es einen regen Austausch. Viele kannten das Frische-Versprechen nicht und freuen sich über die Möglichkeit, einen Gutschein zu ergattern. „Funktioniert wirklich“, schreibt eine Nutzerin. Auch andere haben es selbst schon getestet. „Das ist seit Jahren so“, schreibt ein Nutzer. „Vor zehn Jahren haben wir sogar einen 10-Euro-Gutschein bekommen“, erinnert er sich. Eine weitere Userin empfiehlt einen Blick in die Tiefkühltruhen. „Da sind richtige Schätze versteckt.“

Wofür steht das Mindesthaltbarkeitsdatum? Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist ein auf vielen Lebensmittelverpackungen angegebener Zeitpunkt, bis zu dem das Lebensmittel unter optimalen Bedingungen seine spezifischen Eigenschaften, wie Geschmack, Geruch, Konsistenz und Nährwert, behalten sollte. Es ist also das Datum, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass das Lebensmittel noch in einem einwandfreien Zustand ist und ohne gesundheitliche Risiken verzehrt werden kann. Das MHD ist jedoch kein Verfallsdatum ist, sondern stellt nur eine Orientierungshilfe für die Verbraucher dar. Lebensmittel können nach Ablauf des MHDs noch gut sein, solange sie nicht beschädigt oder verdorben sind. Es liegt dann in der Verantwortung des Verbrauchers, zu entscheiden, ob er das Lebensmittel noch verwenden möchte oder nicht.