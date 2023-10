Supermarkt-Kunde trifft „Frau aus dem Mathebuch“ beim Einkaufen

Von: Anna Laura Müller

Es gibt sie doch: Die Person aus der Rechenaufgabe, die riesige Mengen einkauft. Ein Supermarktkunde hat sie entdeckt. Und sie ist nicht die einzige.

München – Im Netz tummeln sich so einige kuriose Schnappschüsse von alltäglichen Beobachtungen beim Einkaufen. Eine Aufnahme versetzt Nutzer im Netz direkt wieder in die Kindheit zurück. Denn ein Supermarktkunde hat die „Frau aus dem Mathebuch“ an der Schlange an der Kasse entdeckt und kurzerhand ein Foto davon ins Netz gestellt.

„Frau Meyer kauft im Supermarkt 30 Kilo Erdbeeren, 15 Liter Milch und 22 Kilo Bananen. Wie schwer werden ihre Einkaufstaschen auf dem Nachhauseweg sein?“ Solche oder so ähnliche Rechenübungen wecken bei vielen Erwachsenen noch heute Erinnerungen an ihre Schulzeit. Denn wer erinnert sich nicht an die absurden Textaufgaben im Mathebuch, bei denen die Protagonisten massenhaft Lebensmittel kaufen und bei der sich alle Anwesenden mit Realitätsbezug gefragt haben, wer diese Mengen jemals verbrauchen soll.

Kunde entdeckt Frau aus dem Mathebuch an der Supermarktkasse

Doch ein Nutzer auf der Plattform X (ehemals Twitter) hat jetzt wohl genau diese eine Person gefunden und seine Begegnung in einem Beitrag festgehalten. Zu sehen ist ein Bild von einer Frau vor ihm in der Schlange. Ihr ganzer Einkaufswagen ist voller Brokkoli und auf dem Kassenband neben ihr liegen schon unzählige Salatköpfe; wohl auch ihre Ausbeute. Dazu schreibt er: „Hab die Frau aus dem Mathebuch im Supermarkt getroffen“. Und auch eine Vermutung, was die Kundin mit der riesigen Menge an Gemüse anstellen will, hat der Nutzer parat. „Lecker Brokkoli Auflauf“, kommentiert er unter seinen eigenen Beitrag.

Bilder wie diese sorgen im Netz immer wieder für Erheiterung, so gibt es unzählige Beiträge mit Fotos von Beobachtungen wie dieser: Ein bis zur Decke mit Wassermelonen vollgeladenes Auto, ein Einkaufswagen nur mit Bananen befüllt oder überquellende Körbe voller Obst. Alle versehen mit Bildunterschriften wie „Über solche Menschen werden Mathebücher geschrieben“ oder „Ich hab den Typ gefunden, der in unserem Grundschulmathebuch vorkam“.

Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen

Im echten Leben könnten die „Kunden aus dem Mathebuch“ aber durchaus an der Kasse scheitern. Denn Supermärkte haben das Recht, ihre Waren nur in sogenannten haushaltsüblichen Mengen zu verkaufen. Was vielen als Obergrenzen bei Hamsterkäufen während der Coronapandemie in Gedächtnis geblieben sein könnte, befindet sich schon länger als Kleingedrucktes in Angebotsprospekten vieler Märkte. Aber auch Lieferengpässe sorgen immer wieder für eine Rationierung von Produkten, wie beispielsweise Sonnenblumenöl.

Grundsätzlich steckt laut Verbraucherzentrale hinter dem Hinweis zum Verkauf von haushaltsübliche Mengen aber keine klare Definition. Es komme immer auf den Einzelfall an. Ob der riesige Haufen Brokkoli der Kundin aus dem Netzfund für das Kassenpersonal als haushaltsüblich gilt, ist also Ermessenssache. Und für wie viele Menschen man daraus Auflauf kochen könnte, ist dann eine Rechenaufgabe für die etwas höheren Klassen. (alm)