„Höhere Zahlungsbereitschaft“: Kult-Kaugummis bekommen neues Gewand

Von: Bjarne Kommnick

Die kultigen Extra Professional Fresh Kaugummis bekommen ein Rebranding; neues Logo inklusive. Die neue Optik soll vor allem den Geschmack von Jüngeren treffen.

München – Der Nahrungsmittelkonzern Mars Wrigley hat angekündigt, seiner marktführenden Kaugummi-Marke „Extra“ ein Rebranding zu verpassen. Betroffen seien davon die bekannten „Extra Professional Fresh-Kaugummis“. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung mitteilt, sei es das Ziel, das Kaugummi-Sortiment zu überarbeiten, um jüngere Zielgruppen anzusprechen. Demnach bringe der Konzern zwei Produkte auf den Markt, die sich auf gezielte Bedürfnisse ihrer Kunden fokussieren sollen.

Extra-Kaugummis bekommen Rebranding – und will Kundenbedürfnisse spezifischer ansprechen

Das Unternehmen erklärt: „Erfrischung ist das Nummer 1 Bedürfnis, wenn es um Kaugummikonsum geht“. Die Rezeptur der „Extra Professional Fresh“ sei demnach auf diese Eigenschaft angepasst. Ein weiteres Bedürfnis seien „gesunde und weiße Zähne“, so der Konzern. Das Produkt „Extra Professional White“ würde diesen Kundenwunsch nun gezielter ansprechen.

Höhere Zahlungsbereitschaft für Whitening Produkte

In der Pressemitteilung erklärt das Unternehmen: Konsumenten zeigen eine höhere Zahlungsbereitschaft für Whitening Produkte“, also Produkte für das Erhellen und Bleaching von Zähnen. „Extra Professional White“ würde genau jene kaufkräftige, an Beauty-Themen interessierte Zielgruppe ansprechen. Deshalb treibe dieses Produkt die „Premiumisierung im Sortiment“ und ist somit die teurere Variante.

Auch das Logo der Kaugummi-Marke werde überarbeitet. Die „Extra Professional Fresh“-Variante werde in einem überarbeiteten blauen Design auf den Markt. Sie werde von dem Schriftzug „Jetzt mit Frische Formel – Für spürbar saubere Zähne“ geziert. Das Produkt „Professional White“ komme in einem grauen Design mit dem Spruch „Hilft Zahnverfärbungen zu entfernen – Für weißere Zähne“ auf der Verpackung. Erst vor kurzem hatte Mars Wrigley das Ende eins anderen Kult-Kaugummis angekündigt.