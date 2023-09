Streit um Nachtruhe nach Treppenhaus-Zettel: Das sagt das Gesetz

Von: Romina Kunze

Kommt es zum Streit unter Nachbarn, ist meist Ruhestörung der Auslöser. Doch wo hören tolerierbare Geräusche auf und wo fängt widerrechtlicher Lärm an?

Kassel – Die eigenen vier Wände sollen ein Ort der Erholung sein. Um das zu gewährleisten, gelten in Deutschland gesetzlich festgelegte Ruhezeiten. Vor allem in Mehrfamilienhäuser erfordert das ein hohes Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme, denn wo viele Menschen aufeinandertreffen, entsteht in der Regel Lärm. Zumal die jeweiligen Gewohnheiten stark variieren können.

Heikel wird es, wenn die individuellen Gepflogenheiten in die späten Stunden fallen und so den Nachbarn um den Schlaf bringen. Oder den Nachbarn mehrfach um einen Gefallen bitten.

Nachbar beklagt „dröhnende Geräusche“: Treppenhaus-Zettel ruft zur Einhaltung der Nachtruhe auf

Laut einer Umfrage, geht es jedem siebten Bewohner in Deutschland zu Hause zu laut zu; viele sehen in ihren Nachbarn den oder die Schuldigen. Besonders hellhörig für das Treiben seines Nebenmanns wird meist derjenige, der sich selbst gerade zur Ruhe gebettet hat.

Wer dann auf die Idee kommt, noch eine Maschine Wäsche anzuschmeißen, wird sich unter seinen Nachbarn vermutlich keine Freunde machen. So wie im Fall eines Hamburger Mehrfamilienhauses, der auf der Instagramseite notesofgermany dokumentiert wurde.

In einem Zettel im Treppenhaus informiert ein Anwohner seinen Nachbarn über die geltende Nachtruhe und die menschliche Notwendigkeit zu schlafen. Sollte also die nächtlich „dröhnenden Geräusche der Waschmaschine“ nicht zeitnah ein Ende finden, werde er die Hausverwaltung oder gar die Polizei einschalten. Ausrufezeichen sollen seiner „Bitte“ Nachdruck verleihen.

Treppenhaus-Zettel tritt Streit um Nachtruhe los

Dass die Diskussionen um Ruhestörung und Nachbarschaftslärm ein altes Lied unter Anwohnern ist, zeigt auch ein Blick in die Kommentarspalte. „Bin schon lange dafür, dass Wohnungsbesichtigungen auch nachts stattfinden, damit man das wirklich Wichtige testen kann: die Nachbarn“, schreibt eine Person, worauf eine andere nur trocken „Zwei Wochen Probewohnen“ entgegnet.

Sympathien finden sich nicht nur für den lärmbelästigten Nachbarn. „Waschmaschinen dürfen übrigens auch nachts in Betrieb genommen werden, da es sich um alltägliche Geräusche handelt, die genauso wie duschen etc. hinzunehmen sind“, schreibt ein User. „Man bedenke, es gibt noch Leute, die in der Spätschicht arbeiten und eben nur abends Zeit dafür haben“, ergänzt ein anderer.

Durch den entgegengesetzten Rythmus müsse der Schichtarbeiter täglich den Lärm hinnehmen, weshalb umgekehrt die nächtlichen Haushaltsarbeiten auch erduldet werden müssten. „Das beruht eben auf gegenseitigem Verständnis. Punkt.“ Aber ist das wirklich so? Anders als die Ansicht der Nutzerin ist die Gesetzeslage eher schwammig.

Sozialadäquate Geräusche durch Bewohner: Was der Nachbar nach 22 Uhr hinnehmen muss – und was nicht

Ab dem späten Abend bis in die frühen Morgenstunden (in der Regel von 22 bis 6 Uhr) gilt die gesetzliche Nachtruhe, in der Geräusche auf Zimmerlautstärke zu begrenzen sind. Als Zimmerlautstärke gilt im Allgemeinen tagsüber ein Wert bis 40 und nachts bis 30 Dezibel. Doch: „Was dabei als Lärmbelästigung gilt, kann nicht nur in Dezibel gemessen werden“, informiert der Deutsche Mieterbund (DMB) auf seiner Homepage.

Denn neben der reinen Lautstärke spielen laut DMB auch weitere Faktoren, wie die Lärmintensität, die Lärmquelle sowie die Umgebungsgeräusche eine wichtige Rolle. Im Sinne der sogenannten „Sozialadäquanz“ – also alle Geräusche, die sich im Rahmen des sozial Üblichen oder Alltäglichen bewegen – muss tatsächlich auch das eine oder andere grenzwertige Verhalten des Nachbarn erduldet werden; nächtliches Bohren gehört jedoch nicht dazu. Zu den häufigsten Streitfällen zählt der DMB:

Baby- oder Kindergeschrei: Als Teil der „normalen kindlichen Entwicklung“ muss Lärm durch Kinder in der Nachbarschaft hingenommen werden; allerdings nicht bedingungslos. Übertriebenes und anhaltendes Toben und Trampeln ist zu später Stunde tabu und kann insbesondere bei älteren Kindern geltend gemacht werden.

Als Teil der „normalen kindlichen Entwicklung“ muss Lärm durch Kinder in der Nachbarschaft hingenommen werden; allerdings nicht bedingungslos. Übertriebenes und anhaltendes Toben und Trampeln ist zu später Stunde tabu und kann insbesondere bei älteren Kindern geltend gemacht werden. Streits: Leben mehrere Menschen unter einem Dach, kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Grundsätzlich sollten die Nachbarn dabei außen vor gelassen werden. Das eine oder andere lautstarke Wortgefecht muss man sich aber gefallen lassen. Werden die zur Regel und dauern den ganzen Abend an, dürfen Nachbarn den Lärm melden.

Leben mehrere Menschen unter einem Dach, kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Grundsätzlich sollten die Nachbarn dabei außen vor gelassen werden. Das eine oder andere lautstarke Wortgefecht muss man sich aber gefallen lassen. Werden die zur Regel und dauern den ganzen Abend an, dürfen Nachbarn den Lärm melden. Tiere: Wer tierische Mitbewohner hat, ist auch dafür verantwortlich, dass diese niemanden stören. Bellt der Hund abends oder nachts einmal, ist das zu verschmerzen. Hält er die Nachbarn wach, weil er nicht Ruhe geben will, kann das Folgen für Herrchen oder Frauchen haben.

Wer tierische Mitbewohner hat, ist auch dafür verantwortlich, dass diese niemanden stören. Bellt der Hund abends oder nachts einmal, ist das zu verschmerzen. Hält er die Nachbarn wach, weil er nicht Ruhe geben will, kann das Folgen für Herrchen oder Frauchen haben. Körperpflege: Auch nachts spricht rechtlich (fast) nichts gegen das Duschen, Baden oder Waschen. Allerdings sollte der Waschgang 30 Minuten nicht übersteigen. Ansonsten dürfen Nachbarn Beschwerde einlegen.

Für die nächtliche Nutzung von Haushaltsgeräten ist keine konkrete Regelung festgelegt, Bewohner sollten sich im Sinne der Rücksichtnahme aber an der Zimmerlautstärke orientieren. Vor allem, wenn die Geräte schon in die Jahre gekommen sind. Moderne Apparate können laut Hersteller Schulthess unter 40 Dezibel bleiben, Waschmaschinen im Schleudergang aber selten unter 70 Dezibel. Sind belästigende Geräusche also nicht zu vermeiden, kann es Ärger geben. Im Zweifel also lieber auf den Tag verschieben.

Ruhestörung durch Nachbarschaftslärm: So sollte man vorgehen

Fühlen sich Bewohner von ihren Nachbarn durch Lärm gestört, sollte zunächst das direkte Gespräch gesucht werden. Zeigen die sich uneinsichtig, sollte die nächste Anlaufstelle die Hausverwaltung oder der Vermieter sein. Hilft auch das nichts, kann das Ordnungsamt eingeschaltet werden.

Kommt es nachts zur Ruhestörung, kann die Polizei die Nachbarn zur Räson bringen. Doch auch hier sollte es zunächst mit der Bitte unter Vier-Augen versucht werden. Dem Störenfried könnten Bußgelder blühen, in ihre Ruhe gestörte Anwohner können mitunter eine Mietminderung fordern. (rku)