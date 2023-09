„Ar**hloch“-Gebühr berechnet? Gast kann kaum fassen, was auf seiner Restaurant-Rechnung steht

Von: Julia Volkenand

Teilen

Zum Geburtstagsessen bekam ein Restaurantbesucher eine besonders gemeine Nachricht auf seiner Restaurant-Rechnung. So zumindest der Anschein.

Oregon – Süß, frech oder schlichtweg erschreckend teuer: Immer wieder teilen Restaurantbesucher überraschende Rechnungen im Netz. Nach einem ausgiebigen Abendessen kann sich ein genauer Blick auf die Rechnung also durchaus lohnen – sowohl für Gast, als auch für Kellner. So entdeckte unlängst eine Kellnerin in den USA einen passiv-aggressiven Trinkgeld-„Geheimtipp“ auf der Rechnung ihrer Besucherin.

Ein Reddit-Nutzer aus den Vereinigten Staaten teilte nun ein Foto seiner Rechnung im subreddit /pics. Dazu schreibt er „Meine Rechnung hatte eine Nachricht für mich“. Bei der Betrachtung wird deutlich, dass sich der User und seine Begleitung ein ausgiebiges Abendessen aus frittiertem Hähnchen, Pasta Carbonara, einem Kuchen, Eiscreme und „Lenalicious“ (vermutlich ein Cocktail) gegönnt haben.

Restaurant-Rechnung: Gast zum Geburtstag beleidigt?

Insgesamt kommen sie damit auf 75 Dollar, wobei dabei schon ein 10-prozentiger Geburtstagsrabatt eingerechnet ist. Augenscheinlich hat man es sich zum Ehrentag gut gehen lassen. Umso gemeiner, dass sich auf der Rechnung auch ein Posten, der „You are an a**hole“ (zu Deutsch: „Du bist ein Ar**hloch“) findet – der sage und schreibe 15 Dollar kostet. Hat der Gast da etwa die Bedienung schlecht behandelt? Oder womöglich das Essen zurückgeschickt?

Die Antwort findet sich in den Kommentaren unter dem Post. „Das ist scheinbar auch ein Cocktail“, antwortet ein Nutzer auf die Vermutung, dass das Restaurant womöglich einfach sauer war, dass der Gast den Geburtstagsrabatt in Anspruch nahm. Und tatsächlich: Wie das Nachrichtenportal News18 berichtet, handelt es sich bei „You are an a**hole“ um ein alkoholhaltiges Getränk, das in einem Restaurant in der US-Stadt Beaverton im Bundesstaat Oregon serviert wird.

Cocktail-Name sorgt auf Rechnung für Verwirrung

Die Website GinRaiders verrät sogar noch, dass es sich dabei um einen Cocktail aus Gin, Limettensaft, Honig, Pfirsich-Bitters und Eiweiß handelt, der eigentlich “You’re an Asshole, Mr. Burton“ heißt. Offenbar hatte der Gast den Namen des Restaurants bereits vergessen, als die Rechnung kam und war zunächst ziemlich sauer, gesteht er in den Kommentaren auf Reddit. „Das hat mich sehr überrascht.“

Andere wiederum witzeln: „Ich kann auch für 10 Dollar ein Ar**hloch sein“ und „Ich wünsche mir ehrlich, dass Bedienungen solche Gebühren erheben könnten.“