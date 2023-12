„... oder sie bekommen nie wieder ein Paket von uns“: Hermes-Bote sorgt mit Zettel für Eklat

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Ein Hermes-Zettel sorgt für Aufsehen: Der Kunde, der ihn empfangen hat, traute seinen Augen kaum – und machte den Vorfall öffentlich.

Bad Frankenhausen – Im Dezember reisen unzählige Pakete durch die Republik, die Paketboten haben alle Hände voll zu tun. Ein Zusteller hat kürzlich ausgepackt – über nervige Menschen und über Geschenke, die er empfängt. Die meisten Sendungen dürften zur Zufriedenheit der Kunden ankommen. Doch in einigen Fällen gibt es auch Unmut. Ein besonderer Fall ist nun in einer Facebook-Gruppe über Paketdienste gelandet: Ein Hermes-Bote drohte offenbar auf einem Benachrichtigungszettel dem Empfänger.

Hermes-Kunde beschwert sich über verschwundenes Paket – und erhält offenbar Zettel

Dessen Echtheit kann unsere Redaktion zwar nicht verifizieren, der Fall klingt allerdings authentisch, der Hermes-Kunde schickte uns auch Screenshots seiner Korrespondenz mit dem Versanddienstleister. „Also Hermes wirft bei uns die Pakete einfach vor die Haustür, wo zwei Meter nebenan ein Fußweg ist“, schildert er, „beim Nachbarn klingeln oder es in die Filiale bringen, ist ja anscheinend ein Weg zu viel. Irgendwann musste es ja mal passieren, und ein Paket ist weg. Also Hermes angeschrieben wegen so einer Sendungsklärung, alles schön und gut, bis dann ein Zettel vom Boten im Briefkasten lag.“

Denn wie es scheint, hat der Hermes-Bote von der Beschwerde an seinen Arbeitgeber über das verschollene Paket erfahren. Und dem Kunden einen gesalzenen Zettel hinterlassen. „Entweder Sie nehmen die Sendungsklärung zurück oder sie bekommen nie wieder ein Paket von uns!“, steht dort handschriftlich in blau auf weiß zu lesen.

Dieser Zettel sorgt für großes Kopfschütteln. © Facebook

Das sitzt – und es sorgt für mehr als 100 Kommentare in rund 15 Stunden. „Polizei Anzeige erstatten“, rät eine Nutzerin. Ein anderer User sieht „ne versuchte Nötigung und Erpressung“. Eine Nutzerin meint: „Das ist, weil die für die Pakete als Bote haften müssen …da reagieren die recht pissig.“ So mancher schüttelt einfach nur den Kopf über die Dreistigkeit des Zustellers, falls der Zettel wirklich echt ist: „Unverschämt“, „Was für Vögel..... Irgendwann hat Verständnis mal ein Ende“ und „Sorry, das ist so bodenlos, dass man drüber lachen muss, sonst hält man das gar nicht aus“, kommentieren sie.

Hermes-Kunde schildert unserer Redaktion die Hintergründe

Wie der Hermes-Kunde unserer Redaktion schildert, wohne er in Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis (Thüringen). Im Paket war demnach zumindest nichts allzu Teures, eine Online-Bestellung, aber ärgerlich ist es auch trotz des überschaubaren Werts. Hermes hatte ihm eigentlich schon geholfen. „Später kam wieder eine Mail, dass Sie es nicht finden können und ich dem Versender schreiben soll wegen Storno meiner Rechnung“, erklärt er. „Dann habe ich das also dem Versender geschrieben und auch mein Geld zurückbekommen, somit war dann eigentlich die Sache für mich erledigt, bis jetzt dieser Zettel im Briefkasten lag.“ Nur für den Zusteller, da war es offensichtlich nicht erledigt – womöglich bekam dieser Stress mit Hermes und ließ sich von seiner Wut zu dem Zettel leiten.

Paket-Ärger bei Hermes? Es gibt auch Gegenbeispiele

Immerhin zeigt sich in der Facebook-Gruppe, dass es auch ganz anders laufen kann. Dort wird derzeit von verschiedenen Fällen berichtet, in denen Paketboten von Kunden zu Weihnachten beschenkt werden, ihnen für ihre Mühe in anstrengenden Zeiten gedankt wird. Insofern ist es nur angemessen, von dem Hermes-Zettelschreiber nicht auf eine ganze Berufsgruppe zu schließen.

Eine Nutzerin schildert unter dem Beitrag ein Positiv-Erlebnis: „Nachdem hier jeder über Hermes schimpft: Ich habe letzte Woche einen Waschtrockner per Hermes geliefert bekommen. Die beiden Jungs haben 20 Minuten vor Lieferung angerufen, ob mir die Zustellung jetzt passt, hatten eine super Laune im Gepäck, waren freundlich und haben ihre Späße miteinander gemacht. Sie haben mir das schwere Ding in den Keller getragen und den alten mitgenommen. Obwohl der ganze Lkw schon voll war mit Altgeräten, kein blöder Kommentar. Fürs Trinkgeld haben sie sich noch mehrfach bedankt. Es sind nicht alle gleich!“ Für Social-Media-Aufsehen sorgte auch der Fall einer Restaurant-Besucherin, die sich über die Extrakosten für einen Extrawunsch beschwerte. (lin)