Bestes Ketchup 2023 – diese Tomatendips sind die Gewinner

Von: Sarah Isele

Öko-Test und Stiftung Warentest haben in diesem Jahr mehrere Sorten Ketchup unter die Lupe genommen. Das ist in den jeweiligen Tests der beste Ketchup 2023:

In diesem Jahr haben Stiftung Warentest und Öko-Test mehrere Sorten Ketchup auf Tomatengehalt und Gewürz geprüft. Bei beiden Tests gab es klare Verlierer, aber auch Gewinner, die mit ihren Zutaten überzeugen konnten. Unter den Verlierern sind Produkte mit zu viel Zucker. Zu welchem Ketchup man am besten greifen sollte, erfährst du hier:

Der beste Ketchup laut Öko-Test

Rückstände von Pestiziden, Schimmelpilzgifte und weitere Problemstoffe möchte man nicht in seiner Würzsoße haben. Auch spielen Anbau und Herkunft der verarbeiteten Tomaten eine große Rolle. Auf all diese Kriterien hat Öko-Test die Ketchups geprüft. Nur neun von 20 Tomatensoßen können überzeugen. Doch nicht nur diese Problemstoffe stecken in Ketchup. Häufig ist der Tomatendip mit zu viel Zucker angereichert, berichtet HEIDELBERG24.

So hagelt es im Test von Öko-Test zum Ketchup der beliebten Marke Heinz massenhaft Kritik. Denn mit 25,3 Gramm pro 100 Milliliter hat dieser Ketchup mehr Zucker als alle anderen Produkte und ist eindeutig zu süß. Auch habe laut den Test-Experten der Klassiker unter den Ketchups „ein erhebliches Problem mit Schimmelpilzgiften“. Der Hersteller Heinz hat sich zum „ungenügend“-Urteil im Ketchup-Test geäußert. Im Test gibt es aber auch Gewinner, die überzeugen und von den Testern sogar empfohlen werden:

Penny „Tomaten Ketchup“: Note „sehr gut“

Zwergenwiese „Tomaten Ketchup“ (Bio): Note „sehr gut“

Aldi Nord/Aldi Süd „Delikato Tomaten Ketchup“: Note „gut“

Der beste Ketchup laut Stiftung Warentest

Auch Stiftung Warentest hat im Jahr 2023 geprüft, ob die Tomaten-Ketchups verschiedener Marken, die perfekte Begleitung zu sämtlichen Speisen darstellen. Hier wird ebenfalls der Geschmack des Produkts genau unter die Lupe genommen. Zudem wurde geprüft, wie sich der Ketchup entnehmen und dosieren lässt. Ein weiteres wichtiges Wertungskriterium sind zudem auch hier die Inhaltsstoffe, die Qualität und Schadstoffe oder Keime in den Tomatendips.

Oft ist in Ketchup zu viel Zucker enthalten – teilweise mehr als in Cola. Insgesamt kommen die Tester von Stiftung Warentest aber auf ein erfreuliches Ergebnis. Denn keiner der getesteten Ketchups fällt durch. Alle getesteten Würzsoßen erhalten die Note „gut“ oder „befriedigend“. Während der allgegenwärtige Heinz Tomato Ketchup gerade mal auf Platz 12 landet, schaffen es einige Mitstreiter, die oberen Ränge für sich zu sichern – und das sind ausschließlich Bio-Produkte:

Alnatura Tomaten Ketchup, Bio: Note „gut“ (1,6)

Bio Zentrale Biokids Tomaten Ketchup, Bio: Note „gut“ (2,0)

Denn‘s Biomarkt Dennree Kinder Ketchup Bambini, Bio: Note „gut“ (2,0)

Wie gesund ist Ketchup? Worauf muss ich beim Einkauf achten?

Viele denken, dass Ketchup besonders gesund sei, da dieser zu 80 Prozent aus Tomaten besteht. Doch, das Gegenteil ist der Fall! Denn, wie bereits bekannt, ist in der Tomatensoße ganz schön viel Zucker enthalten. Außerdem gesellen sich zum Zucker Zutaten wie Essig, Gewürze, Stärke, Verdickungsmittel, Aromastoffe, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Diese Fülle an ungesunden Zutaten überwiegt demnach sehr. Genauso ungesund wie Ketchup sind Chips – das passiert, wenn man sie jeden Tag isst.

Wer von den positiven Effekten der Tomate profitieren und nicht auf Ketchup verzichten möchte, kann sich diesen zu Hause selbst machen. Aber auch beim Einkauf kann man nicht viel falsch machen, wenn man darauf achtet, dass in der Würzsoße keine künstlichen Aromen oder Konservierungsmittel enthalten sind. Stattdessen sollte der Ketchup aus natürlichen Zutaten bestehen und der Zuckergehalt sollte nicht zu hoch sein. (rah)