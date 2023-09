Neues iPhone und Apple Watch: Diese Apple-Modelle können Verbraucher schon bald kaufen

Von: Josefin Schröder

Apple hat bei seiner diesjährigen Keynote neue Produkte vorgestellt. Ab September soll es neue iPhones wie auch eine neue Apple Watch mit einigen Neuerungen geben.

Frankfurt – Apple hat in Kalifornien sein neuestes iPhone präsentiert. Am Dienstag (12. September) fand die diesjährige Keynote unter dem Motto „Wonderlust“ statt. Neben einem neuen iPhone wurden auch Produkte der Apple-Watch-Reihe vorgestellt. Die neuen Apple-Smartphones sollen allerdings teurer werden als vorangegangene Modelle.

Keynote 2023: Apple Watch 9 ähnelt dem Vorgängermodell stark, besitzt aber einen neuen Chip

Die neue Apple Watch 9 ähnelt ihrem Vorgängermodell stark, es gibt jedoch einige Neuerungen. Sie unterstützt etwa „NameDrop“ – das Teilen von Kontaktdaten, indem iPhone und Apple Watch aneinander gehalten werden. Außerdem ist sie mit einem neuen Chip ausgestattet, dem S9. Er soll eine längere Akkulaufzeit gewährleisten. Er ermöglicht es Nutzern unter anderem, Anrufe durch Tippen mit dem Finger anzunehmen.

Zudem würden Siri-Anfragen dank des neuen Chips doppelt so schnell bearbeitet. Der Sprachassistent wird in der Lage sein, Gesundheitsdaten, beispielsweise beim Sport, bereitzustellen – anfangs ist diese Funktion allerdings noch nicht in allen Sprachen möglich. Die Watch verfügt auch über einen integrierten UWB-Chip. Dieser soll das Tracking des iPhones noch präziser machen. Die Helligkeit wurde auf 2000 Nits erhöht, kann jedoch bei Bedarf auf bis zu 1 Nit heruntergeschraubt werden. Die Watch ist in den Farben Pink/Rosa, Gold, Silber und Schwarz erhältlich. Auch ein neues Armband soll es geben: Statt Leder besteht das „Fine Woven“ aus umweltfreundlichem Feingewebe.

Neben der Apple Watch präsentierte Apple auch die nächste Generation der Apple Watch Ultra. Wie bei der Apple Watch 9 ist auch hier eine Gestensteuerung möglich. Mit einer Leuchtkraft von 3000 Nits bietet sie das bisher hellste Display von Apple, so das Unternehmen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 36 Stunden, im Energiesparmodus können sogar bis zu 72 Stunden erreicht werden. Beide Modelle – die Apple Watch 9 und die neue Apple Watch Ultra – sollen für Verbraucher ab dem 22. September erhältlich sein. Der Preis für die neue Apple Watch beginnt bei 399 US-Dollar, für die Apple Watch Ultra bei 799 US-Dollar.

Keynote 2023: Laut Apple besteht das neue iPhone zum Teil aus recyceltem Material

Beim iPhone 15 besteht eine wesentliche Neuerung in seinem Material: Apple gibt an, dass es zu 75 Prozent aus wiederverwertetem Aluminium gefertigt sein soll. Mit einer Spitzenhelligkeit von 2000 Nits ist es im Vergleich zum iPhone 14 doppelt so hell. Neben der Standardversion mit 6,1 Zoll wird das iPhone 15 auch als Plus-Modell mit 6,7 Zoll und einem größeren Akku angeboten. Letzterer war in der Vergangenheit Gegenstand zahlreicher Beschwerden, da viele Nutzer einen signifikanten Rückgang der Akkuleistung beim iPhone 14 bemerkten.

Ein weiteres besonderes Merkmal des neuen iPhones: Endlich wird ein USB-C-Anschluss eingeführt, der auch für Kopfhörer genutzt werden kann. In Bezug auf die Audiotechnik soll die Funktion „Noise Isolation“ Umgebungsgeräusche filtern und so Telefonate in lauten Umgebungen angenehmer gestalten. Mit seiner 48-Megapixel-Kamera ermöglicht das iPhone eine noch bessere Auflösung als der Vorgänger. Auch die Frontkamera wurde aktualisiert. Apple verspricht zudem einen verbesserten Zoom, der auch bei starkem Heranzoomen in Videos ein scharfes Bild gewährleistet. Ein weiteres Feature ist das verbesserte Ultra Wideband, das das Auffinden des iPhones erleichtert.

Neben dem normalen iPhone 15 hat Apple auch ein iPhone 15 Pro vorgestellt

Optisch ist das iPhone 15 in neuen Farben wie Gelb oder Hellgrün erhältlich und Apple versichert, dass das neue Modell wasserdicht ist. Das iPhone 15 wird für 799 US-Dollar und das iPhone 15 Plus für 899 Dollar angeboten.

Das iPhone 15 Pro können Verbraucher ab 999 Dollar erwerben. Es verfügt über weitere Features wie den sogenannten „Action Button“, der einen schnellen Zugriff auf die Kamera oder bestimmte Apps ermöglicht. Es gilt als das bisher leichteste Pro-Modell und ist in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Natur erhältlich. Wer eines der neuen iPhone oder Apple Watch Modelle erwerben möchte, kann bereits vorbestellen.

Auch Klimaschutz war Thema bei der diesjährigen Apple Keynote

Auch das Thema Umweltschutz wurde bei der diesjährigen Keynote angesprochen. Bis 2030 möchte das Unternehmen CO₂-neutral sein. Konkret bedeutet das, dass Apple bis 2024 Plastik aus den Verpackungen eliminieren will. Der Transport der Produkte soll zukünftig über den Seeweg statt über Luftfracht erfolgen. In zukünftigen Produktlinien möchte Apple zudem auf Leder verzichten.

Tatsächlich sinken die Verkaufszahlen von iPhone und Mac, die digitalen Angebote boomen hingegen und sind für einen immer größeren Anteil der Einnahmen verantwortlich.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.