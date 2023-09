„Warum ist dieser gelbe Punkt auf meinem Paket?“ DHL-Mann schaut genau hin und reagiert giftig

Wie kommt der gelbe Punkt aufs DHL-Paket? Obwohl sich mehrere angebliche Zusteller zu Wort melden, ist das nicht endgültig zu klären. Einer reagiert gereizt aufs Foto.

München – Es gibt Menschen, denen lässt es keine Ruhe, etwas nicht zu verstehen. Viele davon tummeln sich in der Reddit-Gruppe „WerWieWas“. Dort werden Gegenstände, Tiere, Pflanzen, Schilder oder sonstige Beobachtungen geteilt, auf die sich jemand keinen Reim machen kann – und die anderen User klären auf.

DHL-Kunde wundert sich über gelben Punkt auf Paket

In einigen Fällen wird eine Frage im Nu gelöst. Anders sieht es beim Thema aus, das ein DHL-Kunde mit Foto aufwirft. „Warum ist dieser gelbe Punkt auf meinem Paket?“, will er wissen. Das Bild zeigt einen knallgelben Aufkleber. Rund 100 Kommentare dazu gab es in den ersten vier Tagen. Sehr viele Likes bekommt der Nutzer „Nirocalden“ für die folgende Spekulation: „Ohne es genau zu wissen, würde ich mal schätzen, dass es sich um irgendeine interne Markierung vom Hersteller handelt. Ob nun ‚versandfertig‘, ‚Premiumversand‘, ‚über DHL (nicht Hermes) versenden‘, oder was auch immer.“

Das ist auch für einen User der plausibelste Erklärungsansatz, der nach eigenen Angaben für DHL arbeite. Er vermute, dass es einer der genannten Punkte sei, meint er. „Ich arbeite für den gezeigten Dienstleister und kann dir sagen, dass so ein Sticker nicht von uns kommt.“

Es handelt sich also wohl wirklich um eine interne Markierung des Versenders. So erklärt ein weiterer Nutzer: „Tatsächlich haben wir in unserem Lager auch diese Punkte an den Paketen. Meistens wegen der Inventur, damit wir wissen, in welchem Paket sicher die Menge drinnen ist, die auf den Paketen auch angegeben ist. Allerdings werden die Waren wieder in einen separaten Karton gepackt und erst dann zu den Kunden versendet.“ Und ein anderer: „Da gibt es viele Möglichkeiten, mir bisher untergekommen:“, gefolgt von einer Aufzählung mit unter anderem „Markierung zur Verpackerindentifikation“, „interne Gewichtsmarkierung“, „bestimmter Liefertag“ oder „mehrteilige Lieferung“.

Angeblicher DHL-Zusteller schaut genau hin und ist gereizt

Und dann wird es auch noch skurril. Denn ein weiterer angeblicher DHL-Mitarbeiter meldet sich zu Wort. Er schließe sich den oben genannten Erklärungsansätzen des Nutzers „Nirocalden“ an. Und er hat genau hingeschaut. Denn auf dem Etikett ist zu erkennen, dass das Paket von einem Tierfutter-Versand stammt. Darauf reagiert man als Paketbote wohl GANZ gereizt. „Als Zusteller der Deutschen Post möchte ich noch ein kleines ‚Fick dich‘ hinzufügen dafür, dass du wahrscheinlich Hundefutter bestellt hast.“ Dass diese schwere Ware nicht zu den bevorzugten Paketen der Zusteller zählt, dürfte nachvollziehbar sein. Ein anderer DHL-Mitarbeiter erklärte einst ganz offen, warum er ein Paket nicht auslieferte. (lin)