Sparkassen-Kunden aufgepasst: Fiese Betrugsmasche aus Norwegen im Umlauf

Von: Jakob Koch

Täuschend echte E-Mails lassen Kunden von Sparkasse und Co. um ihr Geld fürchten. Nun warnen Verbraucherschützer vor einem Absender aus Norwegen.

Oslo / Bremen – Wer an Norwegen denkt, dem dürften sicherlich Fjorde, Nordlichter oder die bekannten Stabkirchen in den Sinn kommen. Für Sparkassen-Kunden jedoch könnte beim Blick in ihre E-Mails eine perfide Betrugsmasche aus dem skandinavischen Land hinzukommen. Die Verbraucherzentrale warnt nun explizit vor der Methode, die sich in eine Reihe bereits bekannter digitaler Betrugsversuche einreiht. Erst kürzlich hat die Sparkasse selbst Kunden vor einer verheerenden Betrugsmasche gewarnt.

Kunden der Sparkasse sind im Visier von Betrügern: Perfide Masche aus Norwegen im Umlauf

Konkret geht es um eine E-Mail mit dem Betreff: „Ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt!“, die derzeit Sparkassen-Kunden in ihren digitalen Postfächern erhalten. Die E-Mail behauptet, dass ein bisher unbekanntes Gerät auf das Konto zugegriffen hat und aus Sicherheitsgründen die betroffene Transaktion vorläufig gesperrt wurde. Zudem schreiben die Betrüger in der E-Mail, dass man die Transaktion über den beigefügten Link vollständig abbrechen könne, wenn das fragliche Gerät unbekannt sei. Das Gerät wird dabei anhand von Namen, IP-Adresse und Standort spezifiziert – Informationen, die vielen von Bestätigungsmails bei Anmeldeversuchen bekannt sein dürften. Absender ist scheinbar ein Gerät aus Oslo, Norwegen.

Betrugsmasche mit Absender aus Norwegen im Umlauf: Derzeit bekommen Kunden der Sparkasse verdächtige E-Mails. © IMAGO (2) / Bihlmayerfotografie / STPP

Von der Verbraucherzentrale heißt es dazu: „Hierbei handelt es sich um einen Betrugsversuch und wir raten Ihnen nicht auf den Button mit der Aufschrift ‚Übertragung jetzt abbrechen‘ zu klicken.“ Aufällig zudem: In der unteren Hälfte der Mail gibt es einen weiteren Hinweis, der nicht vollständig mit den anderen Informationen übereinstimmt. Hier wird erklärt, dass der Kontozugriff zeitweilig eingeschränkt werden soll, da Transaktionen mit veralteten Daten nicht sicher durchgeführt werden können. Im Gegensatz dazu wird im oberen Teil der Mail nicht von veralteten Daten gesprochen.

„Neben einigen Fehlern bei der Groß- und Kleinschreibung innerhalb der Mail, fällt besonders die unseriöse Absendeadresse und der Link, der nicht zur offiziellen Seite der Sparkasse führt, auf“, heißt es dazu von der Verbraucherzentrale.

Bank: Sparkasse Organisation: rechtlich und wirtschaftlich selbstständig Finanzdienstleistungen Girokonten, Sparkonten, Kredite, Baufinanzierungen, Versicherungen und Wertpapiergeschäfte Gründungsjahr: 1778 Mitarbeiterzahl: circa 280.000

Benachrichtigung über auffällige Kontoaktivitäten – die E-Mail an Sparkassen-Kunden im Wortlaut

Sind Sie Kunde der Sparkasse? Lesen Sie ihr die betrügerische Phishing-Mail im Wortlaut nach – inklusiver der Original-Rechtschreibfehler:

Benachrichtigung über Auffällige Kontoaktivitäten Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie auf einige ungewöhnliche Vorgänge auf Ihrem Konto aufmerksam machen. Diese Aktivitäten wurden von einem uns bisher unbekannten Gerät ausgeführt. Aus Sicherheitsgründen haben wir die betreffenden Transaktionen vorläufig gesperrt. Sollten Sie dieses Gerät nicht erkennen, empfehlen wir Ihnen dringend, über den nachstehenden Link die Transaktion abzubrechen. Gerätename: Zentech ZX5

IP-Adresse: 146.70.17.77

Standort: Norway, Oslo

Falls Sie dieses Gerät nicht zuordnen können, bitten wir Sie, umgehend die Annullierung der Transaktion vorzunehmen, um die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten. Ihre aktive Mitwirkung und Wachsamkeit sind in dieser Situation von entscheidender Bedeutung. Wir bedanken uns für Ihre Kooperation.



Angesichts notwendiger Sicherheitsmaßnahmen sehen wir uns gezwungen, Ihre Kontozugriffe zeitweilig einzuschränken. Dieser Schritt ist unabdingbar, um die sichere Durchführung von Transaktionen zu garantieren, da dies mit veralteten Daten nicht gewährleistet werden kann.

