„Ich möchte wissen, wo mein Geld ist“: Postbank-Kundin steht plötzlich vor leerem Konto

Von: Anna Laura Müller

Einer Postbank-Kundin wird Geld vom Konto abgebucht, obwohl sie es gesperrt hat. Beim Kundenservice bekommt sie keine Hilfe - und das über Monate.

Bremen – Das ist wohl der Alptraum eines jeden Bankkunden: Man checkt den Kontostand und plötzlich fehlt da Geld. Und zwar nicht nur kleine Beträge, sondern tausende Euros. Genau das ist einer Postbank-Kundin passiert. Obwohl sie sofort ihre Karte sperren ließ, ging immer noch Geld von ihrem Konto ab. Und es kommt noch schlimmer: Der Kundenservice war wegen internen Problemen zu der Zeit so massiv überlastet, dass sie monatelang auf eine Rückerstattung ihres Geldes wartete.

Postbank-Konto wird komplett leer geräumt

Weil sie sich alleine nicht mehr zu helfen wusste, wendete sich die Postbank-Kundin an die WDR-Verbrauchersendung „Servicezeit“. „Ich bin heute zum vierten Mal hier bei der Postbank persönlich und möchte wissen, wo mein Geld ist, das mir von meinem Konto entwendet wurde“, erzählt sie in der Sendung. Über 8000 Euro verschwanden im Juli und August von ihrem Konto.

„Seit 15 Jahren bin ich Postbank Kundin, das lief auch immer alles einwandfrei“, erzählt die Frau. Sie mache Online-Banking auf dem Handy mit der Postbank App und dem dazugehörigen „BestSign-Verfahren“, mit dem sich Kunden authentifizieren können. Doch trotz Authentifizierung über das Handy, wurde ihr Konto gehackt. Ende Juli erhielt sie eine SMS, in der sie aufgefordert wurde, die Registrierung des Authentifizierungsverfahrens über einen Link zu erneuern.

Grund ist ein Phishing-Angriff auf ihr Postbank-Konto

Was sie zu dem Zeitpunkt nicht wusste: Es handelte sich um einen sogenannten Phishing-Angriff. Solchen Betrugsmaschen sind Bankkunden immer wieder ausgesetzt. Die Frau klickte auf den Link und wurde aufgefordert, ihre Postbank ID und ihr Kennwort einzugeben. Das tat sie zwar nicht, aber der Hackerangriff auf ihr Konto schien trotzdem schon geklappt zu haben. Denn als sie am nächsten Tag ihr Konto auf dem Handy checkte, war das erste Geld verschwunden.

Dem WDR erzählt die Kundin, dass sie über die Sperrhotline sofort ihre Karte sperrte. Telefonisch bestätigte die Postbank die Sperrung der Karte und des dazugehörigen Kontos. Doch es wurde weiter Geld von ihrem Konto abgebucht, bis es sogar überzogen wurde. Da ihr Online-Zugang zeitgleich gesperrt wurde, bekam sie das erst Tage später überhaupt mit.

Was folgte, waren zahlreiche Versuche, den Postbank-Kundenservice per Telefon und Mail zu erreichen. Oft ohne Erfolg. Das Problem: Der Kundenservice war zu dem Zeitpunkt seit Monaten überlastet. Bei den Verbraucherzentralen sind seit Anfang des Jahres zahlreiche Beschwerden von Postbank-Kunden eingegangen. Grund dafür ist eine IT-Umstellung. Seit einigen Jahren gehört die Postbank zur größeren Deutschen Bank. Bei der Angleichung der IT Prozesse sind in den letzten Monaten einige Pannen passiert. Dabei hatten Kunde teilweise keinen Zugang mehr zu ihren Konten.

Geld ist weg: Postbank-Kundenservice teilweise kaum erreichbar

Laut Angaben der Verbraucherzentrale Bundesverband, berichteten betroffene Postbank-Kunden davon, dass der Kundenservice kaum erreichbar gewesen sei oder widersprüchliche Aussagen weitergab. Zuständigkeiten für Beschwerden waren nicht klar. Auch der Fall in der WDR-Sendung fiel genau in diese chaotische Zeit beim Postbank-Kundenservice.

Die Auflösung kam für die Postbank-Kundin aber erst, nachdem sich der WDR einschaltet hatte. Die Postbank antwortete schließlich im Oktober auf eine Anfrage der Verbrauchersendung: Die Bank habe es versäumt, die Kundin darauf aufmerksam zu machen, dass sie Ihre virtuelle Karte ebenfalls sperren muss, um weiteren Missbrauch zu verhindern. Weiter schreibt sie: „Deshalb erstatten wir in diesem Fall den entstandenen Schaden, wir entschuldigen uns für dieses Versäumnis und dafür, dass sie so lange auf eine Erklärung warten musste.“ Nur: Eine solche virtuelle Karte hatte die Postbank-Kundin nie beantragt. Die wurde erst nach dem Hackerangriff mit den geklauten Daten erstellt. Und mit der konnte dann auch munter weiter Geld von den Betrügern vom Konto abgehoben werden.

Mittlerweile hat die Kundin all das verlorene Geld wieder zurückerstattet bekommen. Ende September entschuldigte sich der Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing für die Probleme bei der IT-Umstellung des Tochterunternehmens Postbank. Die Probleme kosten der Deutschen Bank derweil mehrere Millionen Euro. (alm)