„Hallo Papa, das ist meine neue Nummer": Redakteurin geht zum Schein auf Messenger-Anfrage ein

Von: Bea Ricken

Handynutzer werden derzeit verstärkt Opfer des sogenannten Messenger-Betrugs. Redakteurin Bea Ricken hat sich zum Schein auf eine Kommunikation mit einem Betrüger eingelassen.

Wolfhagen – Immer wieder in jüngster Zeit ploppen die Nachrichten auf meinem Handy auf: „Hallo Papa, das ist meine neue Nummer. Kannst Du abspeichern und mir auf Whatsapp schreiben?“, versucht es zum Beispiel einer der Betrüger per SMS ins Blaue hinein. Pech gehabt: Das Opfer hat zwar Kinder, ist aber weiblich. Der nächste macht es geschickter und leitet mit „Hallo Mama/Papa“ ein. Ihn werde ich in die Falle locken.

Moderner Enkeltrick: Die Betrüger geben sich als Kinder aus und fordern ihre Opfer zu einer Kommunikation über Messenger-Dienste wie Whatsapp oder SMS auf. © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Ich rufe die Nummer „meines Sohnes“ an. Der Ruf geht raus, aber niemand geht dran. Als ich die genannte Nummer abspeichere und zu Whatsapp wechsele, hat der Betrüger schon auf mich gewartet. Ich sehe, er ist online. Dann tischt er mir die Lüge mit dem kaputten Handy auf und kommt gleich zur Sache. Er habe ein Problem und sei schon seit Stunden damit beschäftigt.

Typische Masche: Das Handy ist kaputt und die Erreichbarkeit schlecht. © Bea Ricken

Ich spreche ihn mit „Florian“ an und wiege ihn damit in Sicherheit. Er müsse zwei Rechnungen überweisen und könne dies mit seinem Handy nicht mehr bewerkstelligen. Ich solle ihm doch bitte aushelfen.

Täter macht Druck, was die Zahlung betrifft

Auffällig dabei: Sein Deutsch ist schlecht. Ich frage ihn daher, ob er betrunken sei. Schnell versucht er, ein vermeintliches Misstrauen zu unterbinden und macht Druck, was die Zahlung betrifft. Ich willige ein, die Rechnungen zu bezahlen. Blitzschnell bekomme ich eine deutsche Bankverbindung zugeschickt. Thomas Hunter ist der Name des Empfängers und genannt wird ein Betrag von 1951 Euro. Dies sei ein ziemlich hoher Betrag, wende ich ein. „Stimmt“, räumt er ein, beteuert aber, mir das Geld am nächsten Tag zurückzuüberweisen.

Die Nachrichten sind in auffällig schlechtem Deutsch geschrieben. © Bea Ricken

Er instruiert mich noch, unbedingt eine Echtzeitüberweisung vorzunehmen. Ich beobachte, wie er immer wieder online ist und wartet. Als er nach zehn Minuten wieder anfragt, ob alles funktioniert hat, gebe ich mich als Journalistin zu erkennen. Sofort ist Funkstille. Später sehe ich, dass er die Bankverbindung gelöscht hat. Dumm für ihn: Ich hatte sie bereits abfotografiert und der Polizei weitergeleitet.

Polizei warnt vor Geldüberweisungen und gibt Tipps zur Prävention

„Bei der Betrugsmasche, die etwa seit Anfang des Jahres 2022 in Nordhessen grassiert, handelt es sich um eine Variante der zuvor gängigen Betrugsmasche des Enkeltricks“, erklärt Ulrike Schaake vom Polizeipräsidium Nordhessen. Per Messenger-Dienst oder per SMS stelle sich der Betrüger als enger Verwandter wie Sohn, Tochter oder Enkel vor und erkläre, dass er eine neue Handy-nummer habe.

„Hallo Mama, hallo Papa, das ist meine neue Handy-nummer“ – so oder ähnlich lautet fast immer der Einstieg der Täter. In der Folge wird dann regelmäßig eine finanzielle Notlage oder eine dringliche Überweisung vorgetäuscht, wobei die geforderten Beträge meist im vierstelligen Bereich liegen.

„Im Gegensatz zum Enkeltrick wird das Geld bei der Abwandlung nicht von einem Unbekannten beim Opfer abgeholt, sondern überwiesen“, so Schaake. Sie warnt: „Da es sich häufig um Echtzeitüberweisungen handelt, kann das Geld in diesen Fällen nicht mehr zurückgebucht werden, sobald der Betrug erkannt wird.“

Die Erkenntnisse der Polizei weisen auf organisierte Täterstrukturen beim Messenger-Betrug hin, wobei die Täter die verwendeten SIM-Karten meist mit falschen Personalien erworben haben.

Auch die Konten, auf die die Geldbeträge von den Opfern überwiesen werden sollen, werden erfahrungsgemäß mit falschen Daten eröffnet. Von diesen Konten geht das erbeutete Geld dann zügig weiter ins Ausland und die Konten in Deutschland werden schnell wieder aufgelöst.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps, um sich davor zu schützen:

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen, egal ob per Post, E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienst.

Rufen Sie die Person unter der Ihnen bekannten Nummer an oder vergewissern Sie sich persönlich, ob die Nachricht tatsächlich von ihr stammt.

Wenn Sie von einer (vermeintlich) bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Lassen Sie sich in keinem Fall unter Druck setzen und zu einer vorschnellen Überweisung verleiten.

Informieren Sie Ihre Angehörigen über diese Betrugsmasche und treffen Sie Absprachen.

Die Polizeisprecherin empfiehlt dem Empfänger einer derartigen Nachricht, sofort die Nummer zu blockieren und den Chat beziehungsweise die Nummer des Betrügers anschließend zu löschen. Für den Fall, dass es bereits zu spät ist und Geld überwiesen wurde: Den Chatverlauf durch Screenshots sichern und Anzeige bei der Polizei erstatten. Außerdem sollte sofort die Bank informiert werden, um Zahlungen eventuell zu stoppen oder rückgängig zu machen. (Bea Ricken)

