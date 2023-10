Bettwanzen: Was kann man gegen die Schädlinge tun?

Von: Annika Ketzler

Frankreich hat aktuell mit einer Bettwanzen-Plage zu kämpfen. Doch was tut man eigentlich gegen die Parasiten? Und wie kann man einem Befall vorbeugen?

Hamm - Unser Nachbarland Frankreich befindet sich derzeit im Kampf gegen fiese Ungeziefer. In den Medien kursieren Videos, auf denen man sieht, wie Bettwanzen in Frankreichs U-Bahnen, Zügen und Kinos herumkrabbeln. Viele Menschen in Deutschland sorgen sich, dass sich die Parasiten auch hierzulande stark ausbreiten. Was hilft, um Bettwanzen vorzubeugen? Und was kann man tun, wenn es bereits zu spät ist und die Krabbeltierchen es sich bereits im Bett oder Sofa gemütlich gemacht haben?

Bettwanzen: Was kann man gegen die Parasiten tun?

Bettwanzen sind kleine, ovale, bräunliche Tierchen, die sich von menschlichem Blut ernähren. Bemerkt man rote Stellen an Armen, Beinen oder im Gesicht, kann es sich hierbei um Bisse von Bettwanzen handeln, berichtet wa.de. Das Bundesministerium für Gesundheit erklärt, dass die Bisse jucken können, jedoch grundsätzlich ungefährlich sind, da Bettwanzen in der Regel keine Krankheiten übertragen. Doch: Die Parasiten können sich sehr schnell vermehren und ausbreiten.

Bettwanzen: Wie erkennt man einen Biss der Parasiten?

Bettwanzen mögen es dunkel. Daher halten sich die Tierchen besonders gerne in dunklen Verstecken wie Matratzen, Bettwäsche, Ritzen und Spalten auf. Nachts krabbeln Bettwanzen auf schlafende Menschen und ernähren sich von deren Blut. Daher merkt man einen Biss häufig auch gar nicht. Das Bundesministerium für Gesundheit nennt folgende Symptome, die auf einen Bettwanzenbiss hinweisen können:

Bissstellen oder Quaddeln, besonders an Armen und Beinen und im Gesicht

Juckreiz, beginnend oft erst nach einigen Tagen

zwei bis drei Bisse direkt nebeneinander

unruhiger Schlaf

Blutflecken auf dem Bettlaken

schwarz-braune Flecken (Bettwanzenkot) auf der Matratze

ein strenger Geruch, der von den Bettwanzen ausgeht

Die Bissstellen werden in der Regel nicht behandelt. Sie verschwinden meist nach einer Woche. Verbraucher, die solche Bisse an ihrem Körper bemerken, sollten in jedem Fall Kleidung und Bett nach den Parasiten absuchen. Besonders in Unterkünften, die von vielen Menschen genutzt werden, ist das Risiko hoch, in Kontakt mit Bettwanzen zu kommen.

Alle 3 bis 5 Tage benötigen Bettwanzen eine Blutmahlzeit. © IMAGO/imageBROKER

Das kann zum Beispiel in Jugendherbergen passieren, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammen leben. Durch Reisen können sich die Krabbeltierchen beispielsweise über das Gepäck weiter ausbreiten. Deshalb droht ein Befall auch etwa in Nordrhein-Westfalen und dem Rest von Deutschland.

Bettwanzen: So kann man einem Befall vorbeugen

Um einem Bettwanzenbefall vorzubeugen, gibt es zahlreiche Tipps, die helfen können. Wer sich gebrauchte Kleidung, Matratzen oder Möbel kauft, sollte diese in jedem Fall vorab auf Bettwanzen untersuchen. Ist eine Nacht außer Haus geplant, sollten beispielsweise Bettwäsche, Matratzen und Möbel in Bettnähe auf Bettwanzen überprüft werden. Sogenannte Repellents - Mittel, die Bettwanzen allein durch einen bestimmten Geruch abschrecken - sind bisher nicht bekannt.

Diese Tipps helfen bei einem Bettwanzen-Befall

Und was hilft, wenn man Bettwanzen als ungewollte Mitbewohner zuhause hat? Auch hier hat das Bundesministerium für Gesundheit Tipps:

Kleidung oder Bettwäsche bei 50 Grad waschen

Gegenstände, die nicht gewaschen werden können, sollten für mindestens 2 Stunden auf über 50 Grad erhitzt oder für mindestens 5 Tage bei minus 5 Grad eingefroren werden

stark befallene Bettwäsche, Matratzen und Möbel entsorgen

wenig befallene Möbel und Böden mit dem Staubsauger säubern

Auch Fachleute können bestimme Maßnahmen ergreifen, wenn eine Wohnung oder ein Haus von Bettwanzen befallen ist. Darunter zählt beispielsweise eine Behandlung mit Insektiziden, die jedoch sachgemäß durchgeführt werden muss, damit keine Gesundheitsschäden oder Vergiftungen auftreten. Auch eine Behandlung mit Hitze ist möglich. Dabei werden die befallenen Räume von Fachleuten abgedichtet und Heizgeräte aufgebaut, um die Räume für mindestens 48 Stunden auf über 50 Grad zu erhitzen.

Es gibt Bettwanzen-Spürhunde Laut Umweltbundesamt ist in den vergangenen Jahren der Einsatz von Bettwanzen-Spürhunden in zunehmendem Maße populär geworden. Seit Juni 2016 können Hundebesitzer und Ausbilder ihre Hunde bei der Bed Bug Foundation, einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation, in Deutschland zertifizieren lassen. Das Anschlagen eines solchen Hundes kann demnach als Hinweis auf einen bestehenden Bettwanzen-Befall interpretiert werden.

Durch den Klimawandel verbreiten sich Mücken, die Krankheiten übertragen können. Auch in Deutschland wurden bereits Fälle der Asiatischen Tigermücke gemeldet. Auch die Hyalomma-Zecke macht es sich in Deutschland gemütlich.