Bier, Fleisch, Fisch: EU-Behörde warnt vor krebserregenden Stoffen in Lebensmitteln

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) warnt vor Nitrosaminen in Lebensmitteln. Diese können die DNA schädigen und auch Krebs verursachen.

Kassel – Sie sind krebserregend und können das Erbgut schädigen. Wie die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) am vergangenen Dienstag mitteilte, konnten in unterschiedlichen Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch oder Milchprodukten zehn genotoxische und karzinogene Nitrosamine nachgewiesen werden. Dies gab die Behörde in ihrem Onlineauftritt bekannt. Da die Stoffe im in zahlreichen alltäglichen Lebensmitteln vorkommen, bestehe laut Gutachten der EFSA eine Gesundheitsgefährdung für Europäer aller Altersgruppen. Auch in anderen Untersuchen konnte bereits eine erhöhte Krebs-Gefahr in Verbindung mit einer falschen Ernährung gebracht werden.

Nitrosamine sind chemische Verbindungen, die bei der Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln entstehen. „Unsere Bewertung hat ergeben, dass die Exposition gegenüber Nitrosaminen in Lebensmitteln für alle Altersgruppen der EU-Bevölkerung Anlass zu gesundheitlichen Bedenken gibt“, erklärte Dr. Dieter Schrenk, Vorsitzende des Gremiums für Kontaminanten in der Lebensmittelkette auf dem Onlineauftritt von EFSA.

Viele alltägliche Lebensmittel enthalten gesundheitsschädliche Nitrosamine.

Bier, Fleisch, Fisch: Diese Lebensmittel können laut EFSA krebserregende Stoffe enthalten

Auf Grundlage von tierexperimentellen Studien betrachte man die relative Häufigkeit von Lebertumoren bei Nagetieren als die kritischste Auswirkung auf die Gesundheit, erklärt Schrenk weiter. Um ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten, habe das Gremium ein Worst-Case-Szenario für die Risikobewertung entwickelt. „Wir sind davon ausgegangen, dass alle in Lebensmitteln gefundene Nitrosamine das gleiche Potenzial haben, beim Menschen Krebs zu verursachen, wie das schädlichste Nitrosamin, obwohl dies unwahrscheinlich ist.“

In ihrer Bewertung konnte die EFSA Nitrosamine in verschiedenen Arten von Lebensmitteln nachweisen. Dazu gehören:

gepökelte Fleischerzeugnisse

verarbeiteter Fisch

Kakao

Bier und andere alkoholische Getränke

verarbeitetes Gemüse

Getreide

Milch und Milchprodukte

fermentierte, eingelegte und gewürzte Lebensmittel

Fleisch und Fleischerzeugnisse bildeten dabei die wichtigste Lebensmittelgruppe bezüglich des schädlichen Einflusses von Nitrosamin auf den Menschen. Deshalb könnte eine ausgewogene Ernährung mit einer größeren Vielfalt an Lebensmitteln dabei helfen, die Aufnahme von Nitrosaminen zu verringern, wie die EFSA empfiehlt.