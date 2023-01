Maß nach Mass? Bier als Messeinheit – kurioser Kniff auf eBay Kleinanzeigen

Auf dem digitalen Marktplatz eBay Kleinanzeigen werden Konditionen meist via Chat ausgehandelt. Ein User behalf sich mangels Maßband nun mit einem kuriosen Kniff, der zeigt: Bier ist nicht nur zum Trinken da.

München – eBay Kleinanzeigen hat sich als Marktplatz für Waren fast aller Art mittlerweile einen Namen gemacht. Wer Raritäten sucht oder nach Schnäppchen Ausschau hält, landet auf der Suche nicht selten in der App oder auf der Website. Im Gegensatz zu eBay, wo Auktionen den Verkaufsprozess bestimmen, ist die Fundgrube eBay Kleinanzeigen ein Pool an Praktischem, wie Kuriosem gleichermaßen. Dass die Skurrilität sich aber nicht immer auf die angebotenen Gegenstände beziehen muss, zeigt nun ein Post auf Instagram.

eBay Kleinanzeigen und Co.: Warum Fundgruben gerade in der heutigen Zeit an Bedeutung gewinnen

Auch wer nicht gerade auf der Suche nach einem ganz speziellen, im Handel nicht mehr auftreibbaren Einzelstück ist, kann in Fundgruben wie eBay Kleinanzeigen, markt.de oder anderen Kleinanzeigenmärkten durchaus fündig werden. Obwohl auch neue Artikel auf den Plattformen zu finden sind, boomt dort vor allem der Handel mit gebrauchten Gegenständen.

Die Preise liegen hierbei meist unter dem ursprünglichen Entgelt, das man für die Artikel im Laden berappen musste. Da viele Menschen aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage gezwungen sind, sparsam mit ihrem Geld umzugehen, können hier nicht selten Geschäfte mit sehr guten Konditionen getätigt werden. Weiterhin bietet der Kauf von Second-Hand-Artikeln auch die Möglichkeit, nachhaltiger zu leben. In den meisten Fällen sind die angebotenen Waren zwar benutzt, allerdings einwandfrei. Insofern lassen sich Ressourcen schonen, wenn man Gebrauchtem ein neues Zuhause gibt.

eBay Kleinanzeigen: Tummelplatz für Kuriositäten aller Art – Nicht nur bei den Inseraten

Nicht zuletzt bietet eBay Kleinanzeigen dem gewogenen Nutzer auch ein großes Potenzial an Amüsement. Wie der Instagram-Account bestofkleinanzeigen1 zeigt, gibt es nämlich auch diverse skurrile Angebote auf der Plattform. So bot ein User beispielsweise einen unbenutzten „Sarg wegen falscher Diagnose“ an, ein anderer verkaufte einen „WM Pokal Nachbau 1 zu ca. 4,35“ – gefertigt aus der Verpackung eines Ferrero Rocher. Auch eine „Pole-Dance-Stange im rustikalen Landhausstil“ konnte man für 35 Euro VB auf der Plattform finden, die sich bei näherer Betrachtung als Weihnachtsbaum herausstellte, dem die Äste abgetrennt worden waren.

Doch auch die Unterhaltungen, die Interessenten mit Anbietern führen, laden zum Lachen ein. So weigerte sich ein Verkäufer beispielsweise, an eine Kundin namens Daniela zu verkaufen. Auf Nachfrage, wieso er sich weigerte, meinte er: „Sorry, geht leider nicht. Anderer Name, dann gerne.“ Ein Schmunzeln vermag auch der Post zu erzeugen, der aktuell die Runde auf Instagram macht.

Hier stand eine Handtasche zum Verkauf, die Interessentin bat um Mitteilung der Maße. Allerdings hatte die Verkäuferin kein Maßband zur Hand, weshalb sie zu handelsüblichen Bierflaschen griff, die sie entlang der Taschenkanten positionierte. Mit den 0,5-Liter-Flaschen Augustiner füllte sie anschließend auch das Innere der Tasche, um ihr Volumen auszumessen. Fazit: „Acht Flaschen Bier passen rein, aber als crossbody würde ich sie dann nicht mehr tragen.“ Inwieweit der Interessentin das Füllvermögen von vier Litern zugesagt hat, ist genauso wenig bekannt, wie, ob die Flaschen im schlussendlichen Kauf mit eingeschlossen waren. Dass sich die Maßeinheit als Masseinheit (Mass: 1 Liter) etablieren könnte, würde weitere Lacher allerdings wohl garantieren.