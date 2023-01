„Das ist Betrug und Abzocke“: Edeka-Kunde wiegt Lachs nach und wird stinksauer

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Edeka-Kunde wollte bei einem Lachs genau wissen, ob auch das drin war, was auf der Packung stand. Er zückte seine Waage, und traute seinen Augen kaum.

München - Wem ist es nicht schon mal so gegangen: Ein gekauftes Produkt hatte etwas an sich, das einfach nicht zu dem passte, das es auf der Packung versprach. Manchmal kann dabei eine extrem positive Überraschung entstehen - so wie jüngst bei Haribo-Süßigkeiten von Penny, die aufgrund einer „Fehlproduktion“ bei Kunden zu Jubelstürmen führten. In diesem Beispiel jedoch gab es mächtig Frustration und Ärger für einen Edeka-Kunden, der bei einer Packung Bio-Lachsfilet stutzig wurde.

Weil diese ihm zu leicht vorkam - auf der Packung stand 200 Gramm - legte er sie kurzerhand auf die Waage. Das Ergebnis verblüffte ihn, und spornte ihn dazu an, das Ergebnis bei Facebook zu posten: Die Waage zeigte lediglich 127 Gramm an. „Könnt ihr das erklären?“, schrieb er an Edeka gerichtet hinzu. „Das ist Betrug und Abzocke! 200 Gramm bezahlt und nur 127 Gramm bekommen.“

Edeka reagiert auf Facebook-Post: „Es tut uns leid, dass du verärgert bist“

Edeka reagierte auf den Post des Verbrauchers: „Es tut uns leid, dass du verärgert bist. Wir leiten das gerne zur Klärung an unseren Kundenservice weiter. Bitte schreibe uns dafür deine E-Mail-Adresse und Telefonnummer in einer PN.“ Der Facebook-User scheint immerhin Stammkunde bei Edeka zu sein: Auch seine Küchenwaage stammt offenbar aus dem Markt. Für Edeka bleibt zu hoffen, dass ihn dieses Erlebnis seine Einkaufsgewohnheiten nicht grundlegend überdenken lässt.

Er ist übrigens nicht der einzige, der beim Nachwiegen eines Produkts von einem Markt enttäuscht war. Ein Aldi-Kunde führte dieselbe Probe bei Clementinen durch, und konnte das Ergebnis auf der Waage auch kaum glauben. (cgsc)