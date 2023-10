Vorsicht bei Fehlerseite im Online-Shop: Konten könnten leergeräumt werden

Von: Annika Ketzler

Teilen

Online-Einkäufer sollten aufpassen. Betrüger nutzen eine Fehlerseite beim Online-Shopping, um an Bankdaten von Verbrauchern zu kommen. Das steckt dahinter.

Hamm - Immer wieder versuchen Kriminelle, mit verschiedenen Betrugsmaschen oder Trickanrufen an persönliche Daten von Verbrauchern zu kommen. Häufig nutzen die Gauner Betrugsmaschen mit Online-Bezahldiensten wie PayPal oder Messenger-Apps wie Whatsapp, um an Bankdaten von Verbrauchern zu kommen und deren Konten leerzuräumen. Wer gerne online shoppt, sollte ebenfalls wachsam sein: Es gibt eine tückische, betrügerische Falle auf Websites von Online-Shops.

Warnung vor Fehlerseite beim Online-Shopping – Kriminelle können Konten leerräumen

Über Links mit dem „Fehlercode 404“ dürften viele Internet-Nutzer schon mal gestolpert sein. Diese Fehlerseiten erscheinen in den meisten Fällen, wenn eine ungültige URL angesteuert wird – und das kann auch in Online-Shops der Fall sein, wenn man beispielsweise auf veraltete Angebote landet.

Doch: Kriminelle können diese Fehlerseiten für den Diebstahl von Kreditkartendaten missbrauchen. Die Betrüger platzieren in solchen Fällen auf den Fehlerseiten einen eigenen Code. Und dieser zieht sich dann die sensiblen Bezahldaten der Internet-User, wie wa.de berichtet.

Betrugsmasche beim Online-Shopping: So gehen die Kriminellen vor

Das funktioniert über nicht geschlossene Sicherheitslücken in der Shop-Software. Dann greift im Falle eines Betrugs ein sogenannter „Skimmer-Loader“. Dieser kann sich entweder als Meta-Pixel-Code-Snippet tarnen oder in Inline-Skripten verstecken. Der Online-Kauf läuft noch wie geplant, bis ein Abruf an einen relativen Pfad gestartet wird, der nicht existiert. Die Folge: Der 404-Fehler wird hervorgerufen, und der JavaScript-Skimmer wird aktiv.

Der Skimmer jubelt Online-Einkäufern dann ein gefälschtes Formular unter. Hier sollen Verbraucher dann ihre Daten wie Kreditkartennummer, Ablaufdatum und Sicherheitscode eingeben. Das Perfide: Das Formular der Kriminellen lässt sich nur schwer von einem echten Formular für Kreditkartendaten unterscheiden.

Nach Eingabe der Daten bekommen die Internet-User eine Fehlermeldung. Geben diese die sensiblen Daten dann erneut ein, sollte es mit dem Einkauf klappen. Doch: Im Hintergrund wurden die Kreditkartendaten bereits an die Kriminellen übermittelt – und das betrügerische Web-Skimming der Betrüger war ein voller Erfolg.

Betrugsmasche beim Online-Shopping: So können Verbraucher sich schützen

Aber was können Verbraucher tun, um sich vor solchen betrügerischen Maschen zu schützen? Das Bundeskriminalamt hat einige Tipps parat:

Achten Sie auf Auffälligkeiten beim Bezahlvorgang

Kontaktieren Sie den Shop-Betreiber bei Auffälligkeiten beim Bezahlvorgang

Nehmen Sie sich Zeit beim Bezahlvorgang

Seien Sie kritisch, wenn sensible Daten wie Kreditkartendaten bereits ungewöhnlich früh abgefragt werden

Verzichten Sie auf den Einsatz der Kreditkarte und wählen alternative Zahlungsformen

Das Bundeskriminalamt rät außerdem dazu, eine Strafanzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle zu stellen, sofern Hinweise vorliegen, dass Kreditkartendaten an Kriminelle übermittelt wurden.

So erfährt man, ob man Opfer von Web-Skimmern geworden ist

Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihre Kreditkartendaten von Kriminellen abgegriffen wurden, gibt es laut Security-Insider einige Hinweise, die darauf hindeuten können. Darunter:

Unbekannte und ungewöhnliche Einkäufe auf Ihrem Kontoauszug

Kleine und teils regelmäßige Abbuchungen von Ihrem Konto

Unbekannte Firmennamen oder Bezeichnungen auf Ihrer Abrechnung

Zahlungen an unbekannten Orten

Ein niedriger verfügbarer Kreditsaldo

Die Verbraucherzentrale bietet außerdem einen Check für Verbraucher an, um zu überprüfen, ob es sich bei Online-Shops um Fake-Shops handelt.