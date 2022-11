Black Friday: Amazon mit heißen Gaming-Deals für PC, PS4, PS5 und Xbox

Von: Janik Boeck

Teilen

Black Friday 2022 Amazon © IMAGO: YAY Images | Westlight / Amazon

Bei Amazon hat der Black Friday 2022 begonnen. Unter tausenden Deals gibt es auch eine Menge starker Angebot für Gaming. Die besten Deals bei Amazon.

Hamburg – Der Black Friday 2022 wurde mit dem Start der Black Week eingeläutet. Bei Amazon sind schon jetzt tausende Produkte teils stark reduziert. Viele davon gibt es im Black Friday 2022 Ticker. Auch Gamer*innen sollten einen Blick in den Online-Shop werfen. Damit ihr von all den Angeboten nicht erschlagen werdet, haben wir den Katalog für euch durchgeblättert. Wenn ihr Games, Konsolen- oder PC-Zubehör oder einen Fernseher kaufen wollt, haben wir hier die besten Deals bei Amazon zum Black Friday 2022 für euch.

Black Friday 2022 bei Amazon – die besten Gaming-Deals für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch

Bis wann gelten die Deals? Die Deals zum Black Friday 2022 laufen insgesamt 10 Tage. Der Startschuss fiel heute am 18. November. Ihr habt also bis zum 28. November 2022 Zeit, um euch die Deals zu sichern. Hier findet ihr alle Angebote zum Black Friday 2022 bei Amazon*.

Die besten Deals für Games: Den Start in die Highlights der Deals zum Black Friday 2022 bei Amazon machen die Games. Hier findet ihr alle Angebote zum Black Friday 2022 für Games*. Vor allem Besitzer*innen einer PlayStation haben eine Menge Auswahl. Aber auch für die Nintendo Switch sind einige Knaller stark reduziert. Das sind die besten Deals.

Die besten Controller-Deals: PS5-Fans aufgepasst. Aktuell ist bei Amazon zum Black Friday 2022 der DualSense Controller in allen Farben stark reduziert. Ihr zahlt momentan nur 50 Euro für das Gerät. Vor allem, wenn der Akku eures Controllers langsam schwächer wird, lohnt sich die Investition.

Die besten SSD-Deals: Wenn ihr euren Speicherplatz erweitern wollt, gibt es zum Black Friday 2022 einige SSDs bei Amazon. Wir haben euch zwei Stück rausgesucht. Beachtet bei der von WD_BLACK, dass das Modell ohne Heatsink nicht für die PS5 geeignet ist.

Black Friday 2022 bei Amazon – die besten Gaming-Deals für PC und Zubehör

Die besten Headset-Deals: Gaming ohne Sound ist sinnlos. Wir haben deshalb zum Black Friday 2022 die besten Deals zu Gaming-Headsets bei Amazon für euch rausgesucht. Hier findet ihr alle Angebote zu PC und Zubehör bei Amazon*. Das sind die besten Headset-Deals.

Die besten Tastatur-Deals: Zeit für eine neue Tastatur? Dann gibt es zum Black Friday 2022 bei Amazon garantiert die richtige für euch. Wir haben euch die besten Gaming-Tastatur-Deals hier aufgelistet.

Die besten Maus-Deals: Passend zu den Tastaturen sind auch einige starke Gaming-Mäuse von Roccat, Logitech und Razer stark reduziert. Das sind die besten Maus-Deals zum Black Friday 2022 bei Amazon.

Die besten Games: Wer sich eine Gaming-Perle nicht entgehen lassen will, sollte hier zuschlagen. Marvel‘s Guardians of the Galaxy für den PC kostet zum Black Friday 2022 nur 13 Euro.

Black Friday 2022 bei Amazon – die besten Gaming-Deals für Fernseher

Die besten Fernseher-Deals: Auch Fernseher sind drastisch reduziert. Zum Black Friday 2022 könnt ihr hier kräftig sparen, wenn ihr euch einen neuen TV kaufen wollt. Hier findet ihr alle Fernseher-Deals zum Black Friday 2022 bei Amazon*. Das sind die besten Deals bei Amazon.

Wem diese Deals nicht genug sind, kann sich hier noch einmal alle Angebote bei Amazon zum Black Friday 2022 ansehen*. Alternativ könnt ihr die „Black Friday“-Angebote bei OTTO durchstöbern. Wer noch auf die PlayStation 5 wartet, sollte in unserem PS5-Ticker vorbeischauen. Dort verpasst ihr keinen Drop. *Affiliate Link