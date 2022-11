Black Friday: Für alle eine bequeme Liegezone – Matratzen-Test zur Black Week

Stiftung Warentest

Wie findet man die richtige Matratze zum Schlafen? Latex oder Schaumstoff, hart oder weich, mit Bezug oder ohne, günstig oder sündhaft teuer? Stiftung Warentest nimmt 14 Modelle unter die Lupe.

München ‒ Wie heißt es so schön „Je länger man schläft, desto weniger man lebt“. Drum wird wohl keiner behaupten, so lang wie möglich im Bett liegen zu wollen. Dabei weiß doch jeder, um so bequemer die Liegezone ist, desto schwerer fällt hin und wieder das Aufstehen. Und niemand möchte wirklich auf eine gute Schlafunterlage verzichten. Dabei ist es gar nicht so einfach, das passende Modell zu finden. Stiftung Warentest hat insgesamt 14 Matratzen getestet. Darunter sieben Schaumstoff- und sieben Latexmatratzen. Mit dem Ergebnis: Für alle gibt es die Richtige.

Grund genug also, um am diesjährigen Black Friday danach gezielt Ausschau zu halten. Denn für gewöhnlich gibt es an diesem Rabatt-Tag, dem 25. November, viele Angebote namhafter Hersteller zum Schnäppchenpreis. Den Testern kommt es bei der Untersuchung vor allem auf Liegeeigenschaften der Matratzen-Modelle an. Dazu zählen Druckverteilung, Schulterklappeneffekt, Komforteigenschaften und Lageänderungswiderstand. Außerdem werden Haltbarkeit, Bezug, Handhabung und Werbung berücksichtigt. Dabei schneiden insgesamt neun Modelle mit dem Qualitätsurteil „Gut“ ab.

Sieben Modelle aus Schaumstoff können die Tester überzeugen:

Hersteller Schaumstoffmatratze Qualitätsurteil Preis in Euro Badenia Irisette Büsum KS 2,2 350,00 Breckle Weida Pro Body S 592 2,0 370,00 MFO Vitasan Star H3 2,3 400,00 Badenia Trendline BT 260 2,4 149,00 Billerbeck Hermine 2,2 400,00 MFO VitaSan Komfort 2,0 450,00 Schlaraffia myNap 2,1 290,00

Zwei Modelle aus Latex erhalten die Note „Gut“:

Hersteller Latexmatratze Qualitätsurteil Preis in Euro Allnatura Sanastar-Comfort 2,2 760,00 Hilding Sweden Lotta 2,3 256,00

+ Für einen guten und gesunden Schlaf braucht es die passende Matratze. (Symbolbild) © Kike Arnaiz/imago

Black Friday in Deutschland: Drei Matratzen kommen für dicke, dünne, kleine und große Personen infrage

Auf drei Matratzen liegen Personen jeglicher Körperform sowohl in Seiten- als auch in Rückenlage gut, finden die Tester in ihrer Untersuchung heraus. Dazu zählen die Schaumstoffmodelle MFO VitaSan Komfort und Billerbeck Hermine sowie Allnatura Sanastar-Comfort aus Latex. Es ist also egal, ob die Personen dick, dünn, groß oder klein sind. Sie fühlen sich auf all diesen drei Modellen gut gebettet, so das Test-Ergebnis.

Beim Härtegrad einer Matratze scheiden sich die Geister. Zudem herrscht laut Stiftung Warentest bei der Kennzeichnung noch ein „Härtegrad-Chaos“. Dennoch zeigt sich bei der Untersuchung, dass eine weiche Matratze der Wirbelsäule genauso gut Halt geben kann wie eine harte. Das heißt: Die Liegehärte darf ganz nah Vorliebe und Gemütlichkeit ausgewählt werden. Unser Tipp: Wer am Black Friday ein Modell online ordern will, sollte daher zuvor ein Probeliegen in einem Matratzengeschäft gemacht haben.

Black Friday: Was spricht für eine Latex-, was für eine Schaumstoffmatratze?

Schaumstoffmatratzen haben eine gute Wärmeisolation. Sie sind daher ein passender Matratzentyp für alle, die schnell frieren. Die gute Isolation hat aber auch Nachteile: Schaummatratzen sind weniger luftdurchlässig. Durch Wärme und Feuchtigkeit können sie auf Dauer durchgelegen werden. Im Test punktet hier vor allem das MFO-Modell für 450 Euro mit den besten Liegeneigenschaften.

Rabattschlacht am Black Friday, 25. November:

Bezeichnung Black Friday, 25. November Herkunft USA Beteiligte Unternehmen Amazon, Apple, Media Markt, Saturn, Otto, stationärer Einzelhandel Weitere Aktionstage Cyber Monday, Prime Days, Black Week, Boxing Day

Latexmatratzen punkten vor allem wegen ihrer Gemütlichkeit. Sie sind jedoch meist recht teuer und wiegen zwischen 20 und 30 Kilogramm. Wer öfter umzieht, sollte sich deshalb gut überlegen, ob die Matratze aus Latex sein muss. Zumindest sollten Griffe an der Matratze zum besseren Transportieren und Wenden angebracht sein.

Es dürfte also kein Problem sein, am Black Friday das passende Modell für jeden und jede zu finden. Bei Amazon ist das Angebot am Rabatttag vielfältig, günstigste Modelle gibt es bereits ab rund 80 Euro. Und auch der Online-Shop von Otto verspricht seinen Kunden sensationelle Deals zu unschlagbaren Preisen bei Möbeln, Mode und Multimedia am Black Friday. Besonders beliebt waren bei Kunden am Black Friday 2021 vor allem Smartwatches, Raclette, Tablets und Staubsauger.



