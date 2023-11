„Black Friday“-Sensation bei Saturn: Ein Buch für 100 Millionen Euro?

Von: Lennart Schwenck

Drucken Teilen

Wucher statt „Black Friday“-Schnäppchen? Kurioser Ladenfund bei Saturn: Ein Kunde entdeckt zwei Artikel im Angebot, die ein Vermögen kosten sollen.

München – Im Elektronikfachgeschäft Saturn erlebten Kunden kürzlich eine kuriose Überraschung. Mitten in der Abteilung für „Spielzeug & Freizeit“ fand sich ein Artikel mit einem Preisschild von fast 100 Millionen Euro. Eine skurrile Entdeckung, besonders in Zeiten der Black-Friday-Deals, die als globales Phänomen Schnäppchenjäger allerorts in die Geschäfte lockt.

Unglaublich aber wahr: Zwei Bücher für Tastenkombinationen stehen für einen Ladenpreis von je 99.999.999 Millionen Euro im Regal. © www.reddit.com

Ein Buch für 99.999.999 Euro?! Der Preis verwundert umso mehr, wenn man den Titel des Werkes betrachtet – es handelt sich keineswegs um eine historische Rarität wie die „Magna Carta“, sondern um „Tastenkombinationen für den Mac“. Ein Werk, das im September 2021 die Druckerschmieden verließ. Daneben findet sich zusätzlich „Tastenkombinationen für Windows & Office“ für alle Nicht-Apple-Nutzer; ebenfalls für knapp 100 Mio. Euro.

Black Friday – Eine Shopping-Tradition made in USA Ursprünglich aus den USA stammend, hat sich der Black Friday zu einem festen Bestandteil der Weihnachtseinkaufssaison entwickelt. Dieser Tag markiert den Beginn eines wahren vorweihnachtlichen Schnäppchenrausches, bei dem Einzelhändler hoffen, ordentlich Umsatz zu machen, und „schwarze Zahlen zu schreiben”. Daher stammt auch der Name: Black Friday. Denn ursprünglich wurde dieser Schnäppchen-Tag – erstmals 1951 – stets am Freitag nach Thanksgiving, welches immer am vierten Donnerstag im November stattfindet, veranstaltet.

Saturn Angebot macht IT-Fachliteratur zum teuersten Buch der Welt

Stellt sich die Frage, welche geheimen Tastenkombinationen in dem Buch gelüftet werden, die einen solchen Preis rechtfertigen könnten. Insbesondere wenn man bedenkt, dass selbiges Buch bei anderen Händlern für gerade mal 4 bis 7 Euro angeboten wird. Auch wenn der US-Konzern mit dem Obstlogo dafür bekannt ist, dass Mac-Zubehör, wie der Pro Stand (Neupreis: 1.099 Euro) oder allerlei Ladekabel und Adapter, verhältnismäßig kostspielig ist, so handelt es sich hierbei ganz klar um einen System-Fehler.

Zum Vergleich: Eines der letzten elf erhaltenen Originalexemplaren der US-Verfassung von 1787 wurde 2021 bei einer Auktion in New York für 41 Millionen Dollar (ca. 37.6 Millionen Euro) verkauft, und gilt seither als teuerstes historisches Dokument der Welt. Unter den Büchern rangiert Leonardo da Vincis Notizbuch “Codex Leicester” von 1506 mit einem erstandenen Auktionspreis von 30,800,000 US-Dollar (ca. 26,529,840 Euro). Erworben hat es 1994 niemand geringerer als Microsoft-Erfinder Bill Gates.

Die teuersten Bücher der Welt: extrem selten und wertvoll Fotostrecke ansehen

„Ziemlich teures Buch“ – Saturn erntet Spott und Häme

In einer Zeit von Suchmaschinen, wie Google und Yahoo, die Antworten auf nahezu alle Fragen liefern, bleibt die Zielgruppe für ein Produkt wie „Tastenkombinationen für Windows“ beziehungsweise Mac fraglich, wodurch diese Belletristik-Artikel zu einem echten Ladenhüter werden dürften. Insbesondere bei dem Preis. Daher ist es auch wenig überraschend, dass zahlreiche Kommentare der Belustigung über diesen kuriosen Schnappschuss nicht lange auf sich warten ließen. Schließlich ist es auch nicht das erste Mal, dass Saturn mit einem Black-Friday-Angebot für Lacher sorgt.

Ein User staunte: „Ein volles Buch für 7 Euro für Tastenkombinationen? Ist ja nicht so, als wäre man ohnehin schon am PC und könnte einfach mal die Suchmaschine testen?“ Ein anderer Nutzer wunderte sich: „Viel erschreckender: M&T existiert immer noch?“ Denn den auf IT-Fachliteratur spezialisierten „Markt+Technik„-Verlag existiert bereits seit 1976. Nicht nur wegen des fehlerhaften Preisschildes werden die beiden Bücher dieses Jahr wohl nicht so häufig unterm Weihnachtsbaum liegen. (ls)