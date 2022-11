Wie viel Geld lässt sich am Black Friday wirklich sparen?

Von: Ines Baur

Black Friday - Erhöhen die Händler vor der Rabattschlacht die Priese und wie viel Geld lässt sich tatsächlich sparen. (Symbolbild) © Westlight/IMAGO-Images

Der Black Friday steht allgemein für Shoppen, Sparen und Schnäppchen machen. Denn alle Jahre wieder – das suggerieren viele Einzelhändler – soll es am Stichtag beachtliche Rabatte geben. Wie diese ausfallen, zeigt eine Preisstudie.

München – Seit Jahren gilt der Black Friday er als der Shopping-Event zum Geld sparen. Im Ursprung ist er eine amerikanische Erfindung. Doch mittlerweile gibt es das Einkaufs-Spektakel auch in Deutschland und vielen anderen Ländern. Und trotz Inflation und Kaufkraftverluste der Kundschaft erwarten die deutschen Einzelhändler ein gutes Geschäft rund um den „Shopping-Feiertag“.

„Die Wachstumsgeschichte des Black Friday und des Cyber Monday setzt sich auch unter den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen und trotz der schlechten Konsumstimmung fort“, sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp gegenüber dem Handelsblatt. „Viele Kundinnen und Kunden gehen jetzt erst recht auf Schnäppchenjagd und wollen die Angebote der beiden Tage nutzen.“

Wie viel Geld kann man am Black Friday sparen? „Im Schnitt nur fünf Prozent“

Um herauszufinden, wie viel die Kundschaft beim Onlineshopping am Black Friday wirklich sparen kann, hat das Portal idealo.de nach eigenen Angaben eine umfangreiche Preisstudie durchgeführt. Analysiert wurden die 100 beliebtesten Produktkategorien vom Vorjahr – dem Black Friday 2021. Dabei nahm man die Preisentwicklungen von knapp 10.000 Produkten von rund 3.000 Händlern genauer unter die Lupe. Darunter Black Friday Angebote für Smartphones oder HiFi-Produkte.

Das Ergebnis: 62 Prozent der Produkte waren am Black Friday günstiger als noch im Oktober. „Im Durchschnitt liegt die Ersparnis am Black Friday jedoch bei gerade einmal fünf Prozent“, schreibt idealo.de. Nur etwa jedes fünfte Black-Friday-Angebot war um mehr als 20 Prozent reduziert. Das heiße jedoch nicht, dass Schnäppchenjagende in einzelnen Produktkategorien nicht ordentlich sparen könnten.

Kundschaft meint, bis zu 20 Prozent am Black Friday sparen zu können

Immerhin 43 Prozent der deutschen Online-Shopperinnen und Online-Shopper meinen, dass sie am letzten Black Friday durchschnittlich 11 bis 20 Prozent gespart haben, so das Ergebnis der Preisstudie. Wenig verwunderlich, schließlich werben rund um den Black Friday in jedem Jahr zig Händler mit hohen Rabatten und exklusiven Preisangeboten. Zumindest das Internet ist voll mit Pop-ups und Bannern zu Schnäppchenpreisen.

Geld sparen am Black Friday 2022 - ein Prozent bei Smartphones, neun Prozent bei Notebooks und bis zu elf Prozent beim Fernseher

Bei rund 10.000 getesteten Produkten der hundert beliebtesten Kategorien gab es die Chance zu sparen. Doch gerade bei den fünf beliebtesten Kategorien des Black Friday 2021 fiel die durchschnittliche Ersparnis eher gering aus. „Bei Smartphones konntest Du im Schnitt nur ein Prozent sparen“, schreiben die Tester. „Die Rabatte bei Notebooks und Staubsaugern lagen ebenfalls nur im einstelligen Bereich. Lediglich Fernseher und Smartwatches boten ein höheres Rabattpotenzial von bis zu 11 Prozent.“ Konkret bedeutet das: Für ein 1.000,00 Euro teures Handy bekam man bei einem Rabatt von einem Prozent zehn Euro Nachlass.

Geld sparen am Black Friday – gute Angebote für Technik und Gaming Zubehör möglich

Doch alles in allem waren 2021 doch einige gute Schnäppchen möglich, verkünden die Tester. Besonders in Kategorien aus dem Elektronikbereich sei die durchschnittliche Ersparnis hoch gewesen. „So gab es etwa für Überwachungskameras (-16 Prozent), PS4-Spiele (-16 Prozent) oder Gaming-Headsets (-14 Prozent) prozentual besonders große Rabatte.“ Auch beim Kauf von Fernsehern, Systemkameras oder Notebooks hätte man im Schnitt 50 bis 140 Euro sparen können.

Auch der Elektronikhändler Media Markt wartet mit interessanten Angeboten auf. Wer online sucht, kann bei Elektronikhändler MediaMarkt vorab sehen, ob das gewünschte Produkt vorrätig ist. Ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Handel vor Ort.

Erhöhen die Händler vor Black Friday die Preise, um dann mehr Rabatt zu geben?

Hartnäckig hält sich der Gedanke, dass der eine oder andere Händler zeitnah vor dem Black Friday seine Preise nach oben schraubt. Um am Aktionstag selbst lediglich vermeintliche Schnäppchen anzubieten. Das konnten die Tester von idealo.de anhand der ausgewerteten Daten so nicht bestätigen. Eher das Gegenteil sei der Fall: „In den meisten Produktkategorien sinken die Preise bereits in den Wochen vor dem Black Friday und steigen dann nach dem Aktionstag beziehungsweise nach dem Cyber Monday wieder etwas an.“ Echte Schnäppchen-Jagende wissen, dass sich die Zeit vor dem Black Friday besonders gut eignet, um gute Angebote zu ergattern. „Insgesamt zeigte unsere Preisstudie, dass es in 61 der 100 analysierten Kategorien bereits Tage im November gab, an denen sich mehr sparen ließ als am Schnäppchentag selbst.“