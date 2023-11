Schnäppchen-Woche im November: Diese Produkte sind im restlichen Jahr noch günstiger als an Black Friday

Viele Händel locken mit Schnäppchen und Angeboten zum Black Friday im November. Doch einige Produkte sind laut einer Auswertung in diesem Monat besonders teuer.

München – Der Schnäppchen-Monat November ist fast vorbei. An den Aktionstagen wie Black Friday oder Cyber Monday möchten daher viele Kunden so richtig sparen. Doch eine Auswertung des Finanzunternehmens Barclays hat ergeben, dass nicht alle Produkte im November günstiger sind als in anderen Monaten.

Tatsächlich lassen Verbrauchern aufgrund von starken Preisschwankungen einiges an Geld liegen. In vielen Fällen lauern die eigentlichen Schnäppchen wann anders im Jahr. Um tatsächlich zu sparen, sollten Verbraucher also zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen.

Einige vermeidliche Schnäppchen sind in anderen Monaten günstiger als an Black Friday

In der Studie wurden im Jahr 2022 die Preise von 300 Waren untersucht. Dabei lag die Preisschwankung durchschnittlich bei 8,5 Prozent im Vergleich zwischen dem teuersten und günstigsten Monat. Diese Kluft entspricht einer Summe von 43 Milliarden Euro. Oder auf den Haushalt heruntergerechnet: über 1.000 Euro.

„Preisschwankungen können zum Problem werden, insbesondere dann, wenn sich Anschaffungen nicht verschieben lassen“, mahnt Tobias Grieß, Chef des europäischen Privatkundengeschäfts von Barclays. Werden alle Produkte und Dienstleistungen in die Berechnungen einbezogen, so liegt die Abweichung der Preise bei über zehn Prozent, also rund 200 Milliarden Euro. Dazu zählen auch Kosten für Miete, Lebensmittel oder Strom.

Besondere Schnäppchen können Verbraucher bei der Mode erwarten. Hier waren die Preisschwankungen mit mehr als elf Prozent am höchsten. Danach folgen die Schnäppchen für den Haushalt und Garten mit einem möglichen Ersparnis von knapp neun Prozent, je nach Zeitpunkt des Kaufs. Es zeigt sich: Einige Waren sind sogar im Schnäppchen-Monat November besonders teuer.

In diesen Monaten können Kunden besondere Schnäppchen ergattern

Gerade an Black Friday locken viele Firmen mit Ersparnissen für Technikprodukte. Doch Verbraucher sollten vorsichtig sein, denn PC-Zubehör und E-Book-Reader sind laut Auswertungen im November teurer. Das trifft auch auf Produkte für den Haushalt und Garten zu, die über das Jahr gesehen günstiger zu haben sein können. Im Monat November und Dezember müssen Kunden hier jedoch besonders tief in die Tasche greifen. Der Grund oftmals mit saisonalen Faktoren zusammen.

Rabatte gibt es im November auf Monitore, Drucker und Laptops. Diese sind zu den Deal-Wochen tatsächlich günstiger als im Gesamtjahresvergleich. Doch sparen können Verbraucher das gesamte Jahr. In diesen Monaten sind folgende Produkte besonders günstig:

Januar : Mode, Haushalt und Garten, PKW und Autozubehör

: Mode, Haushalt und Garten, PKW und Autozubehör März bis Mai : PC-Zubehör und E-Book-Reader

bis : PC-Zubehör und E-Book-Reader Juli bis August : Heimkino-Anlagen und Audio

bis : Heimkino-Anlagen und Audio Oktober bis November : Monitore, Laptops und Drucker

bis : Monitore, Laptops und Drucker Dezember: TV, Spielekonsole und Digitalkamera

Auch die Verbraucherschutzzentrale rät Verbrauchern, sich nicht durch vermeidliche Schnäppchen an Black Friday unter Druck setzen zu lassen. Denn oft ist der Preis gar nicht oder nicht so stark reduziert wie angegeben, da Händler oftmals die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) als Vergleichswert angeben. Dieser entspricht jedoch häufig nicht dem tatsächlichen Verbrauchspreis. Daher lohnt es sich für Kunden, Preise im Vorfeld zu vergleichen und zu überlegen, ob sie die angebotenen Produkte wirklich benötigen. (mima)