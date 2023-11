Spam-Rekord zum Black Friday: Vorsicht vor diesen Betrugsmaschen

Von: Cefina Gomez

Drucken Teilen

Shopping zu Dumpingpreisen: Der Black Friday Sale wird sehnsüchtig erwartet, doch Experten empfehlen, im eigenen E-Mail-Postfach besonders wachsam zu sein.

Bremen – Am 24. November ist es so weit, die Schnäppchenjagd der Saison ist eröffnet. Laut dem Deutschen Handelsverband rechnet der Einzelhandel beim Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro. Davon profitiert der Einzelhandel, selbst wenn so manche Kunden ihre Schnäppchen des Black Friday wieder umtauschen.

Doch nicht nur Sparfüchse freuen sich auf gute Deals, auch Betrüger sehen ihre Chance abzuräumen. Vor der Black Week wurden bei den beiden größten deutschen E-Mail-Providern, Gmx und web.de, insgesamt 1,65 Milliarden Spam- und Phishing-Mails registriert. Wie aus einem Bericht von chip.de hervorgeht, ist das ein zehnprozentiger Anstieg im Vergleich zu einer gewöhnlichen Woche. Verbraucher sollten daher besonders wachsam sein, da viele Betrugsmaschen im Umlauf sind.

Black Friday: Verbraucher sollten bei Paketdienst-E-Mails vorsichtig sein

Um den besten Rabatt zu ergattern, werden viele Verbraucher unachtsam und sind bereit, größere Risiken in Kauf zu nehmen. Cyberkriminelle machen sich genau diese Verhaltensänderung zunutze. Insbesondere während der aktuellen Black Week erfreut sich das sogenannte Paketdienst-Phishing großer Beliebtheit.

Vor diesen E-Mail Scams am Black Friday sollten Verbraucher besonders achtsam sein. © Laurie Dieffembacq/dpa

Empfänger erhalten täuschend echt aussehende E-Mails im Stil von Serviceankündigungen von Paketdiensten wie DHL oder UPS. Die E-Mails fordern die Empfänger oft dazu auf, Porto oder Zollgebühren zu bezahlen, informiert web.de. Klicken Betroffene auf den beigefügten Link und geben ihre persönlichen Daten ein, bekommen die Betrüger Zugang zu PayPal- oder Online-Banking-Konten.

Black-Friday-Schnäppchen oder Fake Deal? Kunden sollten bei E-Mails lieber zweimal hinschauen

Ein weiterer Klassiker für den Black Friday ist der Versand besonders attraktiver Rabattangebote von Online-Shops, für die das Einloggen ins Profil erforderlich ist. Wer dem Link folgt und seine Daten auf der gefälschten Login-Seite eingibt, ermöglicht den Betrügern den Zugriff auf Benutzernamen und Passwort des Kunden.

Rote Banner, unrealistische Preissenkungen und überdimensionale Countdowns: Cyberbetrüger ziehen jedes Register, um die Empfänger möglichst schnell zu einer undurchdachten Entscheidung zu drängen.

Bei einer weiteren besonders beliebten Phishing-Attacke geben sich Kriminelle als Großunternehmen wie Amazon aus und fordern Kunden dazu auf, ihr Konto zu aktualisieren, um die Sperrung des Accounts zu vermeiden.

Die besten Black-Friday-Deals im Überblick Black-Friday-Angebote bei Amazon heute mit bis zu 73 Prozent Rabatt

Sicher Shoppen: So können Sie sich schützen, um von den besten Deals zu profitieren

Um als Schnäppchenjäger sicher durch die Woche zu kommen, ist die Empfehlung einen ruhigen Kopf zu behalten und sich vom Countdown der Online-Shops nicht unter Druck setzen zu lassen.

Laut der Verbraucherzentrale sollten Verbraucher darauf achten, weiterhin Preise zu vergleichen und die Angebote gründlich zu prüfen. Regelmäßig Cookies löschen und nur die nötigsten persönlichen Daten anzugeben ist zudem ratsam. Verbraucher können auch vom Widerrufsrecht Gebrauch machen.

Zusätzlich sollten Verbraucher E-Mails nach verdächtigen Merkmale überprüfen. Beispielsweise könnte das Fehlen einer persönlichen Anrede oder Rechtschreib- und Grammatikfehler Hinweis auf Spam E-Mails geben. Bei dringlichen Aufforderungen oder Links, um persönliche Daten zu bestätigen, sollten bei einem aufmerksamen Empfänger die Alarmglocken angehen. Grundsätzlich sollte sich jeder Online-Shopper über die aktuellsten Betrugsmaschen per E-Mail informieren. Betrugsmaschen und Abzocke sind jedoch nicht die einzige Falle des Black Friday, auch die Umwelt leidet unter dem Konsum. (cg)