DHL-Kundin meckert über Ablageort des Paket-Boten – und kassiert dafür massenhaft Kritik

Bei der Paketzustellung läuft es nicht immer rund. Eine Empfängerin schimpft öffentlich über den DHL-Boten – und bekommt wenig Zustimmung.

München – Der Job des Paket-Boten ist körperlich durchaus anspruchsvoll. Die Zulieferer von DHL, Hermes, DPD oder anderen Logistikunternehmen müssen Sendungen zu den Empfängern schleppen. Und das oft unter enormem Zeitdruck. Zudem sind die Pakete nicht immer handlich und leicht, teils sind ganz schön schwere Brocken dabei.

Zwar gibt es mitunter auch berechtigte Kritik an der Zustellung: So quetschte kürzlich ein DHL-Bote zum Ärger der Empfängerin eine Sendung in den Briefkasten. Und auch bei der Konkurrenz von DPD irritierte ein Zusteller seinen Kunden mit der Wahl des Ablageorts. Doch manchmal erscheint der Unmut einiger Paket-Empfänger auch überzogen, wie nun ein Fall wieder zeigte.

DHL-Kundin meckert über Ablageort des Paket-Boten – und wird dafür massenweise kritisiert

Eine DHL-Kundin machte auf Facebook ihrem Ärger über die Zustellung eines Pakets Luft. Stein des Anstoßes war der Ablageort, den der Bote wählte. „Warum muss man (in dem Fall DHL) das Paket eigentlich immer so bescheuert vor die Tür stellen????“, schrieb sie zu ihrem Post – samt Wut-Emoji. „Immer mitten rein. Ein Vorbeikommen mit Kinderwagen nicht mehr möglich“, führte sie weiter aus: „Paket ist für mich leider zu schwer. Muss bis zum Abend auf meinen Mann warten.“

Zum Beweis fügte die DHL-Kundin ihrem Facebook-Post ein Foto hinzu. Das zeigte ein recht großes, quadratisches Paket, welches mitten vor der Haustür stand. Offenbar zu viel für die Mutter. Und Grund genug, sich öffentlich zu beschweren. Allerdings stand sie mit ihrer Meinung doch eher alleine da. In der Kommentarspalte gab es massenweise Kritik an dem Wut-Post der DHL-Kundin. Der Großteil der Facebook-User hielt diese für völlig überzogen.

DHL-Empfängerin wütend über Ablageort – User unterstellen ihr „First World Problems“

„Ich hab ja auch schon viele Dinge hier in der Gruppe gelesen“, schrieb ein Nutzer, „aber das hier ist schon derartig seltsam, skurril und ehrlich gesagt inhaltlich so überheblich.“ Ähnlich sah es eine weitere Userin: „Sorry, aber Hauptsache der dumme Postbote schleppt das schwere Ding bis an die Tür. Und dann noch meckern! Manchen Leuten wünsche ich echt mal eine Probewoche.“

An anderer Stelle wurde die Beschwerde nur als „First World Problems“ oder „Meckern auf ziemlich hohem Niveau“ bezeichnet. Eine Facebook-Userin ließ das Argument der DHL-Kundin, sie habe das Paket nicht umstellen können, so nicht gelten: „Das Paket kann man locker ziehen, da sind Bänder dran.“ Diese Meinung vertrat auch eine weitere Nutzerin: „Für dich zu schwer, ein paar Zentimeter zu rücken, aber der Postbote darf es mehrfach tragen? Soviel Frechheit in einem Satz.“ Ein anderer User resümierte: „Wenn ich als Zusteller das lesen würde. Zukünftig direkt in die Filiale.“

DHL-Paket einfach verschieben? „Wenn Frau es will, dann schafft Frau es auch“

In der Tat vermittelte das gepostete Foto den Eindruck, als hätte man das DHL-Paket auch recht problemlos etwas zur Seite schieben können, um mit einem Kinderwagen oder ähnlichem in das Haus zu gelangen. „Wenn Frau es will, dann schafft Frau es auch“, fasste es eine Nutzerin zusammen. Und unterstellte einen gewissen Unwillen bei der DHL-Kundin, das vermeintliche Problem selbst zu lösen.

Während in diesem Fall die Beschwerde der DHL-Paketempfängerin regelrecht verpuffte, bekam ein anderer Kunde für sein Unverständnis über die Auslieferung seiner Sendung viel Zustimmung. Ein Hermes-Bote hatte das Paket quasi per Luftpost zugestellt, wie die Überwachungskamera zeigte. (kh)

