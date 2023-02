Riesiges Paket steht monatelang vor einer Kirche, niemand macht es auf - nun ist klar, was drin ist

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Eine Frau bemerkte auf ihrem täglichen Weg ein riesiges Paket. Es stand dort seit Monaten ungeöffnet. Auf Twitter begann ein Rätselraten um den Inhalt.

München/Braunschweig – Der alltägliche Weg nach Hause, in die Arbeit oder zum Supermarkt ist für die meisten Menschen Gewohnheit. Nur selten mischen sich unter die Routine außergewöhnliche, kuriose oder auffällige Dinge. Eine Twitter-Userin hat zuletzt jedoch etwas Seltsames auf ihrem täglichen Weg bemerkt – und daraus ein Ratespiel gemacht.

„Seit Monaten steht dieses Paket dort“: Twitter-Userin rätselt über gigantisches Paket vor Kirche

In dem sozialen Netzwerk postete sie ein Bild von ihrer Entdeckung. Ein gigantisches Paket auf einer Wiese vor einer christlichen Kirche im niedersächsischen Braunschweig. „Jeden Tag komme ich hier vorbei. Und jeden Tag frage ich mich aufs Neue: Was mag da drin sein? Seit Monaten steht dieses Paket dort“, fragte die Nutzerin neugierig in die Runde und rätselte darüber, warum bisher keiner das Paket geöffnet hatte.

Eine Twitter-Userin beobachtete vor einer Kirche ein riesiges Paket, das seit Monaten ungeöffnet vor einer christlichen Kirche stand – und begann daraufhin ein Ratespiel. © Screenshot Twitter/@ed_ju1es

Auf Twitter antworteten zahlreiche Menschen – mit teils kuriosen Vermutungen über den Inhalt des Pakets. Wir haben eine Auswahl davon zusammengefasst.

„Neuer Beichtstuhl? Oder ein Oblatenbackofen für zeremonielles Gebäck?“

„Das wird der Messwein im günstigen Tetrapack sein, der war im Angebot.“

„Der goldene Tabernakel.“

„Eindeutig neue Kirchenbänke.“

„Auf dem Etikett steht, dass das Broschüren zum Thema Prokrastination sind.“

„Ach das sind die Akten der ganzen Missbrauchsfälle der Kirche ...“

„Der neue Pfarrer. Frisch aus Rom geliefert.“

Twitter-Userin löst Paket-Rätsel auf: „Ich hatte echt viel Spaß beim Lesen“

Später löste die Frau das Rätsel mit einem Foto auf. Sie konnte ihre Neugierde offenbar nicht mehr verbergen und war einfach näher an das Paket gegangen. Dort fand sie ein Etikett, auf dem der ominöse Inhalt beschrieben war. Demnach handelt es sich um eine „Luft/Wasser Wärmepumpe für Außenaufstellung“.

Am Ende löste die Twitter-Userin das Rätsel auf: Es handelte sich bei dem Inhalt des Pakets um eine Wärmepumpe. © Screenshot Twitter/@ed_ju1es

„Gratulation an alle, die richtig getippt haben! Ich hatte echt viel Spaß beim Lesen“, schrieb sie. Vollständig gelöst ist das Rätsel damit allerdings nicht. Denn noch immer bleibt unklar, weshalb das Paket seit Monaten einfach auf der Wiese steht. Vielleicht wurde das Paket ja an einen falschen Ablageort gebracht: So zuletzt geschehen bei einer DHL-Kundin, die ihr Paket ausgerechnet in einer Mülltonne wiederfand. (vfi)