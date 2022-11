Rewe amüsiert mit vermeintlicher Nutella – „Könnte etwas hart sein“

Fehler passieren. Das Missgeschick, dass dem Supermarkt Rewe nun allerdings unterlaufen ist, lässt sich auf den ersten Blick nicht ohne Weiteres erklären – Ware und Bezeichnung passen nämlich so gar nicht zueinander.

München – Supermärkte und Discounter haben es in der Zeit sozialer Medien nicht leicht. Sobald ein Missgeschick passiert, wird es via Post tausendfach auf Twitter, Instagram und anderen Plattformen geteilt. Allerdings bieten die Händler aber auch ab und an Stoff für einen Lacher. So auch Supermarkt Rewe, der ein Produkt mit einem Warenschild versieht, das bei allem Verständnis die Frage aufwirft: Wie kann denn so etwas passieren?

Rewe bietet Kunden „Nutella“ an – „Hey Rewe, könnte etwas hart sein“

Obwohl es in einem großen Test 2015 nicht sonderlich gut abschnitt, gehört Nutella zu den Lieblingsnaschereien schlechthin. Auch Nico Santos, der seiner Freundin im Sommer 2022 das Ja-Wort gab, bekannte sich ganz klar zu dem schokoladigen Brotaufstrich. Nutella ist also beliebt – Brennholz hingegen stehen nicht unbedingt ganz weit oben, wenn es um kulinarischen Genuss geht.

Vielleicht lässt sich ja so erklären, weshalb Rewe das Warenschild für „Ferrero Nutella“ auf den zu verkaufenden Holzscheiten anbrachte. Eine tatsächliche Verwechslung beider Produkte erscheint nämlich äußerst unwahrscheinlich. „Hey Rewe, könnte etwas hart sein, die Nutella“, scherzt der User, der den Schnappschuss auf Twitter teilt, noch über den Fauxpas. Wer sich allerdings die, im Zuge der aktuellen Wirtschaftslage gestiegenen Energiekosten ansieht, kann überlegen, ob das, auf dem Markt vergleichsweise günstig zu erstehende Brennholz dem Brotaufstrich hinsichtlich der allgemeinen Beliebtheit nicht doch künftig den Rang ablaufen könnten.