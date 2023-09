Kunden von Zettel am Schwarzen Brett bei Rewe irritiert: „Ich brauch‘ einen Übersetzer“

Von: Sandra Sporer

Einen kryptischen Zettel fand ein Rewe-Kunde am Schwarzen Brett des Supermarktes. Obwohl der Zettel unverkennbar in deutscher Sprache war, gab er Rätsel auf.

München – Normalerweise findet man an den schwarzen Brettern in Supermärkten Zettel, auf denen beispielsweise Möbel oder andere Alltagsgegenstände zum Verkauf angeboten werden. Darum ging es bei dem Zettel, den ein Kunde in einem Rewe-Markt entdeckte, jedoch definitiv nicht. Was der Zettel-Schreiber mit seiner Nachricht beabsichtigte, ist jedoch nicht klar. Auch auf Reddit, wo der Kunde seinen Fund postete, warf er vor allem Fragen auf. Ein Nutzer hatte jedoch eine überzeugende Erklärung parat.

Irritierter Rewe-Kunde rätselt über Bedeutung eines kuriosen Zettels am Schwarzen Brett des Marktes

„Diese schwarzen Bretter im Rewe sind echt manchmal anders“, kommentiert der Kunde das Bild seines Fundes. In dem Schreiben ist von einer „Familie Meyer“ die Rede, die „private Informationen über Meyers Freunde an die Häuser anderer Personen weitergegeben“ haben soll. „Es werden in zwei Jahren die Informationen von mehr als 50 Personen sein“, heißt es weiter.

Auch der Reddit-Community gibt der kryptische Zettel Rätsel auf. „Wir sprechen dieselbe Sprache und trotzdem versteh‘ ich nicht, was diese Person von mir will“, lautet etwa ein Kommentar. „Ich brauch‘ einen Übersetzer“, bittet ein anderer. Ein dritter scherzt: „Das klingt so, wie das, was ich in meinen Lateinübersetzungen geschrieben hatte.“

Mysterium um kuriosen Zettel eventuell gelöst: Handelt es sich um eine Beschwerde?

Das Stichwort Übersetzung ist tatsächlich eine gute Richtung. Denn das „See translation“ zu Beginn des Zettels, deutet darauf hin, dass der Text wahrscheinlich ursprünglich in einer anderen Sprache verfasst wurde. Dieser Spur folgte ein Reddit-Nutzer und glaubt, die Originalsprache identifiziert zu haben. „Ich hab‘s mal ins Türkische übersetzt (inspiriert von diesem türkischen I am Anfang von ‚irregulär‘) und wieder zurück“, erklärt er. Das erwähnte i – das einem großen i ähnelt – sieht tatsächlich wie ein Buchstabe des türkischen Alphabets aus.

Damit ergäbe der Text etwas mehr Sinn, so der Nutzer weiter. Laut ihm handelt es sich bei dem Text um eine Beschwerde über zu dünne Wände. Eine Frage bleibe aber dennoch offen, gibt ein weiterer User zu bedenken: „Warum hat sich der Autor dafür entschieden, es im Rewe aufzuhängen?“ Ein Rätsel, das wohl ungelöst bleiben wird.

Jeder Zettel hat eine Geschichte. So auch der Aushang eines Frisörsalons, der Kunden aufforderte, nicht das Personal zu kitzeln. Einen weiteren kuriosen Zettel entdeckte ein Patient in einer Arztpraxis – und verließ diese daraufhin prompt. (sp)