„Ich glaube, er wurde zum letzten Satz gezwungen“: Entschuldigungs-Zettel von Nachbar wirft Fragen auf

Nach einer Party schrieb ein Anwohner einen Entschuldigungsbrief an seine Nachbarn. Offensichtlich ging die Feier trotz Beschwerden weiter. Besonders ein Satz sorgt unter den Kommentaren für Verwunderung.

München/Berlin - Wenn man nicht gerade in einem Haus im Nirgendwo lebt, wird man immer Nachbarn haben. Die einen verstehen sich mit ihnen, die anderen eher weniger. Der wohl häufigste Streitpunkt zwischen Nachbarn ist Lärm. So beschwerte sich ein Anwohner über einen Haushalt mit Baby, da das Kind in der Nacht offenbar laut schreite. Neben Kindern können auch andere laute Mitbewohner für Ärger sorgen. Wenn man die Nachbarn erst mal aufgebracht hat, hilft meistens eine Entschuldigung. Eine solche Nachricht an die Nachbarn warf jedoch Fragen auf.

Entschuldigungsbrief an Nachbarn: „Tut mir leid, dass wir im Hausflur geraucht haben“

Am 21. März teilte die Instagram-Seite „Notesofberlin“ einen Brief, in dem sich ein Nachbar für sein Verhalten entschuldigte. Der Verfasser des Briefes hatte es wohl ordentlich krachen lassen. „Es tut mir leid, dass ich so laut war, wir im Hausflur geraucht haben und nach den Beschwerden nicht aufgehört haben“, so der Verfasser. Er hatte am Wochenende eine Geburtstagsparty gefeiert, die offenbar für Ärger sorgte.

Wichtig erschien es dem Verfasser wohl auch, seinen Mitbewohner herauszuhalten. „Mein Mitbewohner hat nichts gemacht“, lautete es im letzten Satz des Briefes. In den Kommentaren amüsierten sich die Nutzer über die Nachricht. „Ich glaube, er wurde gezwungen, den letzten Satz zu schreiben“, so ein User. „Ich glaube, er wurde gezwungen, den Brief zu schreiben“, lautete ein anderer Kommentar.

Bewohner entschuldigt sich für Party bei Nachbarn: „Böse könnte ich ihm nicht sein“

„Nett gemeint. Aber gut ist es erst, wenn er es beim nächsten Mal besser macht“, so ein weiterer Nutzer. Wie die Nachbarn auf die Entschuldigung reagierten, ist ungewiss. Ginge es nach einer Nutzerin, sollten die Nachbarn auf den Verfasser des Briefes nicht sauer sein. „Klingt eigentlich nach einem Egoisten („wir aber nicht aufgehört haben“), aber irgendwie total süß. Wirklich böse könnte ich ihm nicht sein“, schrieb sie.

„Darf man nicht ein- bis zweimal im Jahr Gas geben?“, fragte eine weitere Userin. „Nächstes Mal wissen alle, was passiert, einfach vorher Bescheid geben und dann können sich die Nachbarn Ohropax kaufen gehen“, ergänzte sie. Doch ob statt einer Entschuldigung eine Vorankündigung geholfen hätte, ist fraglich. Denn dass solche Ankündigungen nicht immer gern gesehen werden, zeigte ein weiterer Fall aus Berlin. (vk)