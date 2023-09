Können Sie es sehen? Nachbar entdeckt Paket an seltsamen Ablageort nur „durch Zufall“

Von: Emanuel Zylla

Ist ein sicherer Ablageort für ein Paket dort, wo es niemand findet – inklusive des Empfängers? Das dachte sich wohl ein Paket-Bote von Amazon.

München – Such- und Versteckspiele sind bei Jung und Alt beliebt, doch auch wenn es um sehnsüchtig erwartete Pakete geht? Kunden kennen es: Wurde man persönlich zu Hause nicht vom Paketboten angetroffen, sollte eine Benachrichtigung im Briefkasten zu finden sein, wo die Lieferung zu finden ist. Im schlimmsten Fall kann das Paket dann in einem Paketshop abgeholt werden. Oft wird es auch beim Nachbarn abgegeben oder es wurde an einem „sicheren Ort“ abgelegt.

In der Regel bestimmen Kunden bei DHL, Hermes, DPD und Co. diesen Ablageort selbst. Bei einem Fall auf Reddit entschied der Paketbote aber kurzerhand selbst, was sicher ist. Ein Paket-Empfänger wunderte sich zunächst, wo denn dieser „sichere Ort“, laut Benachrichtigung des Boten, sein könnte. „Wo zum Teufel soll das sein?“, lässt er die Reddit-Community an seiner Gedankenwelt an dem Tag teilhaben.

An einem „sicheren Ort“ abgestellt: Auf dem Screenshot, den der Amazon-Kunde auf Reddit geteilt hat, kann man das Paket finden – wenn man genau hinsieht. Können Sie es entdecken? © Screenshot von Imgur

Wer suchet der findet: Reddit-User findet sein Paket nur mithilfe der Nachbarn

Dass sich Paketkunden auf die Suche nach ihrer bestellten Ware begeben müssen, müssen ist nicht ungewöhnlich. In Berlin versuchte ein Empfänger mit Zeichnung und Nachricht an die anderen Hausbewohner herauszufinden, was mit seinem Paket passiert ist. Oft landen Pakete aber auch im Ablageort „Papiermüll“. Fälle wie diese sorgen für Unterhaltung im Internet.

„Ninjamuh“, wie sich der Empfänger des Päckchens auf Reddit nennt, musste sich auch auf die Suche begeben, fand aber den vom Boten frei gewählten Ablageort seiner Lieferung zunächst nicht. „Zum Glück hat mein Nachbar es durch Zufall entdeckt, denn ich hätte es nie gefunden.“ Was wären wir in Sachen Pakete nur ohne unsere Nachbarn?

User „Ninjamuh“ klagt sein Leid auf Reddit. Zum Glück konnte ein Nachbar den mysteriösen Ablageort des Paket-Boten finden. © Screenshot von Reddit

Dabei war das Versteck genau vor der Nase des Empfängers und gar nicht mal weit entfernt von den Briefkästen des Hauses, in dem verwunderte Reddit-User lebt. Da konnte „Ninjamuh“ froh sein, dass an dem Tag wohl gerade kein Regen fiel und sein Nachbar so aufmerksam war. Er machte ein Foto von dem ominösen Ablageort.

Können Sie das Päckchen anhand des Fotos sehen, dass der User auf Reddit geteilt hat? (zy)