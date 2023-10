Billa-Knall in Österreich – Zahlreiche Filialen verschwinden

In einem Bundesland sollen alle Billa-Supermärkte schließen. Grund ist eine große Umstrukturierung. Die REWE Group gibt bekannt, was mit den Filialen passiert.

München – Die Supermarktkette Billa existiert in Österreich bereits seit mehreren Jahrzehnten. Die ehemalige Parfümerie-Kette erweiterte 1961 ihr Sortiment auf Lebensmittel. Ihr Name gilt als Abkürzung für „Billiger Laden“. Doch im österreichischen Bundesland Vorarlberg soll nach Bericht des Magazins Kosmo der günstige Einkauf bei Billa nun ein Ende haben. Alle Billa-Filialen sollen geschlossen werden.

Grund ist eine große Umstrukturierung des Unternehmens, die nach Bericht der österreichischen Zeitung Heute.at circa 500 Millionen Euro kosten soll. Bereits im November werden die drei Billa Plus-Märkte an den Standorten Altach, Dornbirn und Rankweil zu der Supermarktkette Sutterlüty Ländermarkt gehören. Billa gehört seit 1996 zur REWE Group. Auch der Sutterlüty Ländermarkt arbeitet bereits seit 2003 eng mit der REWE Group zusammen.

Zehn Billa-Filialen verschwinden in Österreich. Für einige Märkte ist die Zukunft unklar

Knapp 160 Mitarbeiter arbeiten in den drei Märkten, die laut dem Handelsmagazin Cash aus strategischen Gründen aufgegeben. Im Anschluss sollen weitere zehn Billa-Filialen in Vorarlberg im Zuge der Umstrukturierung schließen. Betroffen sind unter anderem die Standorte in Hohenems, Feldkirch, Lustenau, Blubenz und Dornbirn. In diesen Filialen können Kunden in Zukunft nicht mehr über kuriose Kassenzettel stauen.

Der Rewe-Konzern äußerte sich auf Nachfrage von Heute.at und verkündete, dass vier bis sechs Filialen von ADEG-Kaufleuten übernommen werden. Die Marke ADEG setzt in Österreich auf regionale Nahversorgung und Bio-Produkte. Ein Markt soll in eine Bipa-Drogerie umgewandelt werden. Die Drogerie-Kette aus Österreich gehört ebenfalls zur REWE Group. Was mit den übrigen drei Standorten passiert, werde zurzeit noch geprüft.

Im Zuge der Umstrukturierung will die Supermarktkette-Billa nun mehr auf pflanzliche Produkte, sowie Regionalität und Bioqualität durch „Fair zum Tier“-Frischfleisch-Angebote setzen.

Erst vor einigen Monaten kam es zu Kartoffel-Lieferengpässen in Billa-Filialen. Ein Kunde postet den Aushang auf Twitter. (mima)