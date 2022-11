Desolates Ergebnis für Butter in Deutschland: 17 von 20 Marken schneiden mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ ab

Von: Patrick Mayer

Darunter sind bekannte Namen: Öko-Test prüft 20 Buttermarken, die in Deutschland vertrieben werden, auf ihre Qualität. Das Ergebnis stimmt bedenklich.

München/Frankfurt am Main – Braten, Backen, Verfeinern – was kann man nicht alles mit Butter machen. Gerade in der Vorweihnachtszeit hat das Streichfett aus Kuhmilch wieder Hochkonjunktur, wenn es darum geht, Plätzchen für die Adventstage zu backen. Im Schwäbischen auch Bredla oder Guatsle genannt.

Butter in Deutschland: Öko-Test liefert bedenkliches Ergebnis zur Qualität

Bitter: Wie bei vielen anderen Lebensmitteln stieg auch der Preis für die Butter wegen Inflation, galoppierenden Energiekosten und Ukraine-Krieg in den vergangenen Monaten sehr deutlich. Manche 250-Gramm-Packung kostet im Supermarkt mittlerweile 3,99 Euro. Preise ab 2,29 Euro sind längst Gewohnheit. Für diese Kosten darf man als Verbraucher und Konsument auch was erwarten. Sollte man meinen.

Denn: Ein Qualitätscheck von Öko-Test zu in Deutschland vertriebener Butter lieferte nun ein desolates Ergebnis für die kontrollierten Produkte. Konkret: Bei dem Test wurden bekannte Marken wie Kerrygold, Weihenstephan, Berchtesgadener, Landliebe oder Meggle geprüft. Demnach schnitten im Ergebnis 17 von 20 Buttermarken als „mangelhaft“ oder sogar als „ungenügend“ ab.

Der Hauptgrund für die Kritik der Prüfer: Der Großteil der Butter war stark mit Mineralöl belastet. Gute Noten bei anderen Kriterien, zum Beispiel in puncto Tierhaltung, konnten die Ergebnisse nicht mehr verbessern. Das Tückische: Rückstände aus Mineralöl reichern sich im menschlichen Fettgewebe an. Unter den Buttermarken waren insgesamt sieben mit einem Bio-Label.

Butter in Deutschland: Etliche Marken aus dem Supermarkt mit Mineralöl belastet

„In 19 von 20 Produkten hat das Labor gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH) gefunden. Und das überwiegend in Gehalten, die wir als ‚stark erhöht‘ einordnen“, erklärt Öko-Test zu seiner Untersuchung. Mineralöl kann laut dem Bericht „zum Beispiel aus Schmierölen von Maschinen in Lebensmittel gelangen“. Auch wachskaschierte Alufolie als Verpackungsmaterial würde das begünstigen, heißt es.

Eine Butter habe im Test besonders herausgestochen, berichtet das Verbrauchermagazin, und zwar im negativen Sinne. Öko-Test: „Sie ist so hochgradig mit Mineralöl-Rückständen belastet, wie wir es noch nie in einem Lebensmittel gesehen haben.“ Namentlich genannt wurde besagte Butter in dem Bericht nicht. (pm)