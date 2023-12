Schnee-Chaos versaut Gebrauchtwagen-Verkauf auf Kleinanzeigen

Von: Robin Dittrich

Auf Kleinanzeigen finden sich kuriose Angebote aller Art. Ein Nutzer wirbt auf der Plattform für seinen Volvo in guten Zustand. Der ist allerdings nur schwer auszumachen.

München – Viele Nutzer von Kleinanzeigen geben sich bei den geschossenen Fotos besonders viel Mühe, um Artikel zu verkaufen. Ein Autoverkäufer präsentierte sein Gefährt unfreiwillig mit überaus kuriosen Impressionen.

Autoverkäufer zeigt sein Auto auf Kleinanzeigen in besonderem Stil

Vielen Verbrauchern ist die Plattform Kleinanzeigen noch immer unter dem Namen „eBay“ bekannt. Bereits seit Mitte des Jahres 2023 lautet die Domain jedoch kleinanzeigen.de, nachdem eBay Millionen der Aktien verkauft und damit das Unternehmen abgetreten hatte. Die Nutzer betrifft der Wechsel nicht. Noch immer gehen ordentlich Besitztümer von den einen in die anderen Hände über. Einige Nutzer geben sich beim Verkauf besonders viel Mühe, andere versuchen es eher mit Komik. Welchen Plan ein Volvo-Verkäufer hatte, kann wohl nur er beantworten.

Dieser präsentierte seinen Volvo v70 „in einem guten Zustand“ auf Kleinanzeigen. Das Auto mit dem Baujahr 2003, das zum Zeitpunkt des Verkaufs stolze 420.000 Kilometer auf der Uhr hatte, sollte noch 4000 Euro kosten. Das Fahrzeug war jedoch nur auf einem Foto wirklich gut zu erkennen. Die anderen drei Bilder zeigten den Volvo unter großen Mengen an Schnee begraben. Da es sich um eine aktuelle Anzeige handelt, waren die Fotos wohl in dem Winter-Chaos in München entstanden, bei dem die Feuerwehr im Dauereinsatz war. Nicht das einzige Auto, das in Bayern vor dem Losfahren erst einmal freigeschaufelt werden musste.

Winter-Chaos in Bayern: Faszinierende Schnee-Aufnahmen aus dem Freistaat Fotostrecke ansehen

Winter-Chaos in München: Kleinanzeigen-Nutzer präsentiert sein Auto

Verewigt wurde das kuriose Inserat auf dem Instagram-Account von „bestofkleinanzeigen1“. Dort werden die lustigsten Posts und Chats aus der Verkaufs-App präsentiert. In den Kommentaren zeigten sich die Instagram-Nutzer überaus belustigt über die kuriose Anzeige bei Kleinanzeigen: „Ist der Schnee gratis dazu oder kostet der extra?“, fragt einer. Eine andere Nutzerin reagierte: „Was denkst du wohl in München? Kostet natürlich extra.“

Ein User betonte scherzhaft, dass immerhin die „Scheibenwischer einwandfrei funktionieren.“ Damit spielte er auf die Scheibenwischer an, die der Volvo-Besitzer in die Luft geschoben hatte. Anderen war der Preis für das viel gefahrene Auto eindeutig zu hoch: „Ganz schön stolzer Preis für ein 20 Jahre altes Auto mit mehr als 400.000 km.“

Wie jemand entgegnete, sei solch ein Preis „leider fast normal, nix unter 2000 Euro, was kein Schrott ist, trotz 350k Laufleistung und kaum Ausstattung“. Eine spielte mit dem gängigen Verkaufscredo auf dem Online-Marktplatz, mit dem sich Verkäufer gerne von jeglichen Sachmängeln befreien: „Gekauft wie gesehen“. Doch es geht noch kurioser: Ein anderer Kleinanzeigen-Nutzer bot sogar seine getragene Zahnspange an.