Kombination mit 01 im Führerschein? Bei Missachtung kann es teuer werden

Von: Anna Liebelt

Einiges gilt es zu beachten, wenn im Führerschein eine Code-Kombination mit 01 vermerkt ist.

Der Führerschein beinhaltet viele wichtige Informationen und Daten. Daneben befinden sich aber auch einige Zahlencodes, die bei Missachtung teure Konsequenzen nach sich ziehen können.

München – Auf den ersten Blick ist der Führerschein ein einfaches Dokument. Neben einem Foto und den persönlichen Daten gibt er Aufschluss darüber, welche Fahrzeugtypen eine Person fahren darf. Die Zuordnung findet sich auf der Rückseite des Führerscheins und wird neben Symbolen auch mit sogenannten Schlüsselziffern vermerkt. Doch wer genauer hinsieht, erkennt ganz unten rechts womöglich auch einige Nummern, deren Sinn sich zunächst nicht so leicht erschließen lassen. Und obwohl sich in Sachen Führerscheinrichtlinien ständig etwas ändert, bleiben diese Zahlen immer gleich.

Mögliche Sehschwäche wird mit Codes im Führerschein vermerkt

Unter dem Punkt 12 (Beschränkungen und Zusatzangaben) findet sich in millionenfacher Ausführung die Zahlenkombination mit 01 wieder. Wer diesen Code beim Autofahren missachtet, muss mit einem teuren Bußgeld rechnen, warnt der ADAC. Denn die Ziffern zeigen der Polizei an, ob der Fahrzeugführer unter einer Sehschwäche leidet und gegebenenfalls nur mit Brille oder Kontaktlinsen fahren darf. Während davon nur eine Vielzahl der Deutschen betroffen ist, ändert sich mit den neuen Führerscheinrichtlinien der EU für nahezu alle Autofahrer etwas.

Ein Sehtest entscheidet, ob und welcher Zahlencode im Führerschein eingetragen wird.

Sehtest entscheidet, welche Schlüsselziffern im Führerschein stehen müssen

Ob die Zahlenkombination 01 aber überhaupt im Führerschein vermerkt wird, entscheidet ein Sehtest. Dieser ist für jeden Fahrzeugführer noch während der Fahrschule Pflicht. Für die Klassen A, A1, A2, B, BE, AM, L und T reicht laut Straßenverkehrsverordnung ein Besuch beim Augenarzt oder Optiker aus. Für die Klassen C, D sowie den Taxischein ist hingegen ein umfangreicher Sehtest beim Augenarzt notwendig. Wird dabei die Tagessehschärfe von 0,7 nicht überschritten, gilt der Test als bestanden.

In jedem Fall wird aber nicht nur die Sehkraft an sich geprüft. Neben der Sehschärfe untersucht der Optiker oder Arzt auch das Gesichtsfeld, das Dämmerungs- oder Kontrastsehen und das Farbsehen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Fahrzeugführer etwaige Verkehrsschilder erfassen und auch farblich unterscheiden kann.

Die Bedeutung der Schlüsselzahlen lassen sich in der Anlage 9 zur Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr finden. Hier ein kleiner Überblick:

01 - Korrektur des Sehvermögens und / oder Augenschutz

- Korrektur des Sehvermögens und / oder Augenschutz 01.01 - Brille

- Brille 01.02 - Kontaktlinse(n)



01.03 - Schutzbrille. Diese darf allerdings nur bei der Umstellung von Führerscheinen, die bis zum 31. Dezember 2016 erteilt worden sind, verwendet werden.

- Kontaktlinse(n) - Schutzbrille. Diese darf allerdings nur bei der Umstellung von Führerscheinen, die bis zum 31. Dezember 2016 erteilt worden sind, verwendet werden. 01.05 - Augenschutz

- Augenschutz 01.06 - Brille oder Kontaktlinse



01.07 - Spezifische optische Hilfe

Im Führerschein verstecken sich nicht nur Codes zur Sehkraft

Unter Punkt 12 im Führerschein können sich allerdings noch mehr Codes mit zusätzlichen Beschränkungen verbergen. Von der Ziffer 02 für Hör- und Kommunikationshilfen über 03 für Prothesen oder Orthesen an Armen und Beinen bis hin zum Code 71, der über ein Duplikat des Führerscheins informiert.

Auf der Rückseite des Führerscheins befindet sich bei vielen neben einer Tabelle auch eine Schlüsselziffer. Dahinter stecken Zusatzangaben.

Zahlenkombination im Führerschein: Bei Verstoß droht empfindliche Geldbuße

In allen Fällen gilt: Autofahrer sollten sich besser an die jeweiligen Codes auf ihren Führerscheinen halten. Wird eine Auflage missachtet und beispielsweise die vorgeschriebene Brille nicht aufgesetzt, handelt es sich laut ADAC um eine Ordnungswidrigkeit. In diesem Fall spricht die Polizei ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro aus. Passiert jedoch ein Unfall, so greift das Strafgesetzbuch. Hier kann die Polizei eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufnehmen und die Weiterfahrt untersagen.

Inwieweit es künftig jedoch bei einem einmaligen Sehtest bleibt, wird derzeit noch diskutiert. Die EU plant bereits Fahrtauglichkeitstest für Rentner, da Experten eine Gefahr in der mit dem Alter schwindenden Sehkraft befürchten. (Anna Liebelt)