Kaufland-Kundin begeistert von neuem Automaten: „Erste sinnvolle Erfindung seit zehn Jahren“

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Kaufland-Kundin ist hocherfreut, dass ihre Filiale eine bestimmte Maschine aufgestellt hat. Sie postet ein dickes Lob auf Facebook.

Kassel – Die sozialen Medien nutzen Supermarkt-Kunden oft für eines: für reichlich Kritik. So echauffierte sich jüngst ein Kaufland-Kunde darüber, warum die Zwiebeln aus dem fernen Australien importiert werden. Ein anderer Kunde warf der Kette „Milchbetrug“ vor, nachdem er zu Hause ganz genau nachgemessen hatte, wie viel Flüssigkeit in einem Karton war. Auch Rewe wurde im Internet bei seinem Erdbeer-Preis „Abzocke“ vorgeworfen.

Kaufland-Kundin lobt Markt: Münz-Automat sorgt für leichtere Geldbeutel

Dass es anders geht und nicht alles Feedback im Internet negativ sein muss, bewies nun eine andere Kaufland-Kundin. Bei Facebook verteilte sei ein dickes Lob an den Markt.

Die Kundin postete dazu ein Foto eines Münzautomaten. Bei diesem kann man sein Kleingeld loswerden: Wie auf der Maschine der Firma „Coinstar“ steht, kann man dank des Automaten mit „zu vielen Münzen“ „etwas machen“. Die Erfindung ist zwar nicht nagelneu, doch vor zehn Jahren gab es die Automaten in Deutschland wirklich noch nicht.

2016 wurde die erste Maschine in Krefeld in Nordrhein-Westfalen aufgestellt, nachdem der allererste Automat 1992 in San Francisco in Kalifornien in den Vereinigten Staaten ausprobiert wurde. Damals hatten Studenten laut der Website der Firma Coinstar die Idee, „einen einfachen und bequemen Weg zu entwickeln, Kleingeld eintauschen zu können ohne das lästige Sortieren, Rollen und zur Bank bringen.“

„Coinstar“-Automat bei Kaufland: Lästige Münzen loswerden

„Ich war diese Woche mal wieder im Kaufland nach langer Zeit“, schreibt die Kundin. Seit sie vor zehn Jahren wieder nach Deutschland gekommen sei, habe sie „nichts Großes an guten Gesetzen oder Ideen gesehen“ - bis sie eben im Kaufland war. Die Maschine sei die „erste gute Idee“, die sie in zehn Jahren gesehen habe. „Diese Maschine ist echt super.“ Sie „hoffe, die bleibt da für immer.“

Nicht nur der Kaufland-Kundin gefällt die Idee. Weltweit wurde sie zum großen Hit, aktuell gibt es 23.000 Automaten weltweit, davon 2000 in Deutschland. Hier wurden die Coinstar-Automaten übrigens nicht nur bei Kaufland aufgestellt, sondern sind auch bei der Konkurrenz zu finden, beispielsweise bei Edeka und Rewe.

Kaufland reagiert mit seinem Facebook-Account zwar auf den Post der Kundin, doch Versprechen gibt das Unternehmen keine ab: Die Kundin wird im Ungewissen darüber gelassen, ob der Automat oder die Kooperation mit Coinstar auf Dauer ausgelegt ist. „Es freut uns sehr, dass du den Coinstar-Automaten magst“, schreibt Kaufland nur. Hoffentlich bleibt der Automat der Kundin also erhalten - und es dauert nicht wieder zehn Jahre, bis ihr wieder eine Idee gefällt. (cgsc)