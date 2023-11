Cola-Mix-Fan unternimmt 16-Sorten-Blindtest – danach korrigiert er seine Meinung zu Paulaner Spezi

Von: Armin T. Linder

Teilen

Das Foto zeigt nicht den Cola-Mix-Test des Reddit-Nutzers, sondern stammt von einem vorangegangenen Test, über den wir berichtet hatten. © -

Welches Cola-Mix-Getränk schmeckt am besten? Ein Fan unternahm einen Blindtest – und fand danach deutliche Worte zu Paulaner Spezi.

Dortmund - Cola-Mix-Getränke sind bei vielen Menschen beliebt. Aber welche Sorte schmeckt denn nun am besten? Sind es die großen Konzern-Marken wie Mezzo Mix oder Schwip Schwap? Eher die anderen bekannten Platzhirsche wie Paulaner oder das „Original“-Spezi von Riegele aus Augsburg? Oder mischt eher ein kleinerer lokaler Hersteller das Zuckergetränk am gelungensten? Über diese Fragen lässt sich mit Fans stundenlang diskutieren. Manche machen sich gar die Mühe, den eigenen Favoriten per Blindtest zu finden.

Reddit-Nutzer unternimmt Cola-Mix-Blindtest mit 16 Sorten

Über zwei in München mit einem Mitglied unserer Redaktion hatten wir vor Jahren berichtet: Beim ersten wurden 21 Sorten verköstigt, wobei ein Favorit ziemlich abgerauscht ist. Beim zweiten landeten gleich 29 Getränke in den Gläsern und Bäuchen, von denen eines dem Prüf-Trio besser schmeckte als Paulaner Spezi. Jetzt ist bei Reddit ein weiterer Blindtest aufgetaucht. Unternommen hatte ihn ein einzelner Fan mit 16 Marken, inspiriert von einem Beitrag in der Fan-Gruppe für Paulaner Spezi, wie er unserer Redaktion berichtet. Er stamme aus dem Ruhrpott, sagt der Nutzer, seinen ganzen Namen möchte er nicht veröffentlicht wissen, nur die Initialen A.P., gegen eine Berichterstattung habe er nichts.

P. entwickelte ein recht einfaches Testszenario, weniger komplex als bei oben verlinkten Aktionen. Er probierte die 16 Sorten und renkte sie in vier Kategorien: „UNO“ mit dunkelgrüner Farbe für die besten, „ZWEI“ mit hellgrün für die auch guten. Dann gibt es noch die orangefarbenen („ÄSS“) sowie die roten („ÄSS“). Unter den rot eingestuften Getränken hat er sogar zwei mit einem Brechreiz-Emoji versehen: die Sorten Star Drink und Jeden Tag. Die kommen ihm wohl nicht mehr in den Kühlschrank.

Die „Ergebnis-Grafik“ des Nutzers. Mit „UNO“, „ZWEI“, „ÄSS“ und „Ultra-ÄSS“ sind übrigens keine Cola-Mix-Sorten gemeint. Der Tester hat die Kategorien so benannt, wobei „UNO“ die beste ist. © Reddit

Cola-Mix-Fan muss nach Blindtest seine Meinung zu Paulaner Spezi anpassen

Drei schmeckten dem Cola-Mix-Fan am besten: die Getränke der Marken Sinalco, Mezzo Mix und Paulaner. Dass letzteres auf dem geteilten Platz an der Sonne landete, überraschte den Ruhrpottler offenbar selbst. „Muss sagen, dass ich kaum Paulaner Spezi trinke/getrunken habe vor der Verkostung. Jetzt muss ich sagen: ‚Ihr hattet recht.‘ Es ist ein Göttertrunk. Da ist so eine geile Geschmacksnote dabei, die kein anderes Getränk im ganzen Test hatte.“ Bisher hatte er also eine eher neutrale Meinung zu Paulaner Spezi. Danach eine sehr positive.

Dass er damit nicht alleine ist, liegt in der Natur der Sache: Die Diskussion läuft in der Paulaner-Spezi-Fangruppe ab, da ist man natürlich parteiisch. Genereller Konsens herrscht in der Cola-Mix-Community allerdings nicht, dass Paulaner das zu bevorzugende Cola-Mix-Getränk sei. „Unpopular opinion, aber Paulaner Spezi schmeckt nicht“ oder „Hab z.B. letztens Paulaner probiert … eklig süß“ und „Ich hab letztens das Paulaner Spezi probiert, von dem hier immer geschwärmt wird. Furchtbar“, schreiben etwa drei Personen bei X (ehemals Twitter).

Cola-Mix-Blindtest eines Reddit-Nutzers: Manche Marken werden vermisst

Zurück zum Blindtest: In der zweiten Kategorie sind übrigens Krombacher, Afri, die Kaufland-Eigenmarke und Ahoj gelandet. Das originale Spezi kam nicht so gut weg. Andere Marken fehlten im Blind-Test des Reddit-Nutzers und werden von anderen vermisst. „Teste mal Aldi-Fassbrause Cola-Mix, die ist mega und wird von Oettinger gemacht“, „Da fehlt Leikeim Cola-Mix“, „Wo Flötzinger, wo?“, „+Auer“. Ein anderer fragt, wo Schwip Schwap eingeordnet werden würde. „Zu niedrig, um aufgeführt zu werden“, meckert ein User und bekommt vom Tester recht: „Leider wahr.“ Kürzlich wurde ein Paulaner-Spezi-Fan bei Kaufland mal ziemlich grantig. (lin)