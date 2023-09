Nächster TV-Sender vor dem Aus: Sky kürzt Programm erneut – erste Details bekannt

Von: Felina Wellner

Die Beliebtheit von linearem Fernsehen sinkt. Auch Sky richtet sich neu aus – davon ist nun dieser Entertainment-Sender betroffen.

München – Die Konkurrenz auf dem Fernseh- und Streaming-Markt ist groß. Um mit der Konkurrenz à la DAZN, Netflix und Disney+ mitzuhalten, passt Sky das eigene Angebot fortlaufend an. In der Nacht vom 26. auf den 27. September wird der Sender „Sky Comedy“ abgeschaltet.

Lineares Entertainment-Angebot wird kleiner: Darum trifft es nun „Sky Comedy“

Im März waren es hauptsächlich technische Gründe, die zur Abschaltung vieler Sky-Sender führten. Ende Juni hat der Sender am linearen Programm angesetzt – betroffen waren zunächst zwei Dokumentations-Sender. Mit dem Entertainment-Sender „Sky Comedy“ folgt in wenigen Tagen ein dritter.

Das Mediennutzungsverhalten unserer Zuschauer hat sich stark verändert.

Vor einigen Jahren gehörte der Ausbau des linearen Entertainment-Angebotes zu einer Sky-Mega-Offensive. Neben „Sky Comedy“ wurde in diesem Zuge „Sky Crime“ eingeführt. Seither habe sich allerdings einiges getan, verrät Sky auf Anfrage des Online-Magazins dwdl.de. „Das Mediennutzungsverhalten unserer Zuschauer hat sich stark verändert.“ Insbesondere Comedy-Inhalte, so heißt es weiter, werden vornehmlich flexibel per Abruf über „Sky Q“ oder „WOW“ geschaut.

Video-on-demand-Angebot von Sky als Alternative? Diese Comedy-Serien sind im Angebot enthalten

Neben der veränderten Nutzungsweise des eigenen Angebots könnte auch der Deutschland-Start von Disney+ in 2020 die Sender-Streichung beeinflusst haben. Der neue Konkurrenzanbieter und weitere Streamingdienste bewirken einen Performance-Druck im Entertainment-Bereich.

Auch Sky wird sich in dieser Sparte stärker auf das Video-on-Demand-Angebot fokussieren. Unter anderem „Ghosts“, „Tschugger“ und „Pastewka“ sind über „Sky Q“ und „WOW“ abrufbar. Zudem sind die Entertainment-Sender „Sky One“ und „Sky Atlantic“ von aktuellen Programmkürzungen nicht betroffen. Auch an „Sky Crime“ hält der Konzern zum aktuellen Zeitpunkt fest.