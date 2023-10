„Nicht in den Mund nehmen“: Rewe-Ansage an Kunden

Von: Robin Dittrich

Eine Angewohnheit ihrer Kunden sorgte bei Rewe jetzt dazu, dass der Supermarkt tätig wurde. Bereits zur Corona-Pandemie gab es die gleiche Ansage.

München – Immer wieder tauchen in den sozialen Medien Fotos aus Supermärkten wie Rewe und Edeka sowie Discountern wie Lidl oder Aldi auf. Meist sind es kuriose Entdeckungen von Kunden, weshalb sie auf Twitter, Reddit oder Instagram geteilt werden. Dazu gehören unter anderem Mogelpackungen, die verärgerte Kunden entdecken – ein Lebensmittel ist trotz kleinerer Füllmenge also so teuer wie vorher. Auch unhygienische Zustände im Supermarkt werden häufiger geteilt.

Rewe-Zettel mit Appell an Kunden: „Müssen Annahme sonst verweigern“

Auf Reddit postete ein Nutzer jetzt einen Zettel, den ein Rewe-Markt an seine Kunden verfasst hatte. „Liebe Kunden. Wir bitten Sie, die Leergutbons nicht in den Mund zu nehmen“, stand darauf. Mit welcher Konsequenz zu rechnen ist, schrieb Rewe ebenfalls: „Ansonsten müssen wir die Annahme leider verweigern.“ Grund für die Verweigerung war also keineswegs, dass die Codes dadurch unlesbar werden, es ging eher um den hygienischen Aspekt und den Schutz der Mitarbeiter.

„Ich spüre den puren Hass“ – Diskussion auf Reddit zum Rewe-Zettel

Ein Nutzer unter dem Reddit-Post verstand nicht, wieso Kunden überhaupt einen solchen Zettel brauchen, um sich an derart einfache Verhaltensregeln zu halten: „Wir kommen gerade aus einer Pandemie. Man sollte meinen, wir haben daraus gelernt“, schrieb er. „Nachvollziehbare Bitte“, kommentierte ein anderer. In einem anderen Kommentar heißt es, möglicherweise mit Ironie gespickt: „Die tun ja so, als ob etwas getrocknete Spucke am Bon irgendwie eklig wäre.“

Laut des Reddit-Nutzers sollte Rewe „mal so durch den Laden schauen, was Leute alles mit ihren Produkten beim Einkauf anstellen.“ Ein Beispiel des Kunden: „Wenn ein Elternteil seinem Kleinkind eine Packung Kekse in die Hand drückt und das Kind anfängt, daran zu lutschen.“ Ein vermeintlicher Mitarbeiter von Rewe „versteht diesen Zettel tiefgehender als viele Kunden und ich spürt den puren Hass, der mit der absichtlich höflichen Ausdrucksweise versteckt ausgestrahlt wird.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Rewe eine entsprechende Notiz zu Leergutbons an die Kunden weitergibt. Vor allem während der Corona-Pandemie war das nötig geworden, um die Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen.