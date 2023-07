Gefahr „Sonne“ – ab wann Bräunen für die Haut ungesund wird

Von: Stella Henrich

Jeder hat im Sommer schon einmal Sonnenbrand gehabt. Doch viele Menschen unterschätzen dabei die Gefahr für die Haut. Warum Sie ihre Haut beim Sonnenbaden schützen sollten.

Kassel ‒ Das größte Organ des Menschen ist die Haut. Sie ist nicht nur das wichtigste Organ, da sie den menschlichen Körper als eine Art Schutzhülle vor Umwelteinflüssen wie Nässe, Kälte und Sonnenstrahlen schützt. Sie reguliert auch die Körpertemperatur durch Schwitzen. Wer seine Haut intensiv der Sonne aussetzt, riskiert einen Sonnenbrand mit Rötungen, Schwellungen, Jucken und einem Brennen der Haut. Wer es mit der Sonne übertreibt, dem droht sogar obendrein ein Sonnenstich mit Schwindel und Kopfschmerzen. Dabei fühlt sich das Bad in der Sonne meist doch so wohltuend gut an. Und eigentlich will der Sonnenbader doch nur knackig braun werden.

Gefahren beim Sonnenbaden - Verbrennungen der Haut sind gefährlich

Dermatologe Christian Merkel warnt Urlauber vor dem Sonnenbaden. „Gesunde Bräune gibt es nicht. Die Haut reagiert nur deshalb mit Bräune, weil sie geschädigt wurde und sich auf die Art schützen will“, erklärte der Experte vom Haut- und Laserzentrum in München in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Wer seine Haut aber gut schütze und die Sonne vernünftig dosiere, kann dem Experten zufolge ein Bad in der Sonne auch genießen. Das bestätigt der Münchner Dermatologe Dr. Liebich und rät dazu, die Haut alles drei Stunden nachzucremen.

Von stundenlangem Liegen in der Sonne ist hingegen dringend abzuraten. Denn „die Haut reagiert mit Zellschäden“, so Merkel weiter. Und jeder Sonnenbrand erhöhe das Hautkrebsrisiko. Denn Schäden auf der Haut hinterlassen nicht nur Spuren wie Bläschen und Rötungen auf der Haut, sondern die Strahlen dringen auch tiefer in die Haut ein und verletzen die Unterhaut. Hautkrebs gehöre zu den häufigsten Krebsarten überhaupt, warnt die Krebsgesellschaft auf ihrer Internetseite. Und auch die Statistiker aus Wiesbaden warnen. Übermäßige UV-Strahlung und Sonnenbrände werden zunehmend zum Gesundheitsrisiko für die Menschen. Laut dem Bundesamt für Statistik starben an Hautkrebs im Jahr 2020 etwa 4000 Menschen. Das waren 53 Prozent mehr als im Jahr 2000 mit 2600 solcher Todesfälle. Zurückzuführen seien die Fälle vor allem auf Schäden durch Hitze und Sonnenlicht, aber auch erhöhtem Flüssigkeitsverlust.

Gefahren beim Sonnenbaden: Die richtige Creme sollte beim Sonnenbaden nicht fehlen, raten Fachärzte. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/imago

Gefahren beim Sonnenbaden - Wie viel Sonne verträgt die Haut?

Bei all den bestehenden Gefahren durch die Sonne, stellt sich Frage: Darf man sich eigentlich überhaupt in die Sonne legen? Auch dazu hat Dermatologe eine Antwort. „Wie viel Sonne jemand verträgt, ist individuell unterschiedlich. Sicher ist aber: Je weniger man abbekommt, desto besser ist es für die Gesundheit der Haut.“ Helle Hauttypen, typischerweise Menschen mit roten Haaren und blauen Augen, haben laut dem Experten einen geringeren Eigenhautschutz als Menschen mit dunklen Haaren und Augen. Danach richte sich dann der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme.

Praktische Tipps für ein Bad in der Sonne:

Meiden Sie starke Sonne vor allem zur Mittagszeit.

vor allem zur Mittagszeit. Tragen Sie in der Sonne eine Kopfbedeckung und bedecken Sie auch Ohren und Nacken. Es gibt spezielle Kleidung , die vor UV-Strahlen schützt. Als Anhaltspunkt: UPF 50 heißt, dass das Kleidungsstück weniger als ein Fünfzigstel Strahlung durchlässt.

, die vor UV-Strahlen schützt. Als Anhaltspunkt: UPF 50 heißt, dass das Kleidungsstück weniger als ein Fünfzigstel Strahlung durchlässt. Besonders wichtig ist das Eincremen der Haut . Dabei kommt es auch auf den Lichtschutzfaktor der Creme an. Experten raten für Kindern mindestens einen Faktor von 30 bis 50. Die Stiftung Warentest hat Sonnencremes für Kinder getestet. Viele fallen wegen eines mangelnden UV-Schutzes durch. Marken von Lidl und Rossmann kommen mit „sehr gut“ beim Test weg. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, sollte sich in seiner Apotheke bei der Wahl der richtigen Creme beraten lassen.

. Dabei kommt es auch auf den Lichtschutzfaktor der Creme an. Experten raten für Kindern mindestens einen Faktor von 30 bis 50. Die Stiftung Warentest hat Sonnencremes für Kinder getestet. Viele fallen wegen eines mangelnden UV-Schutzes durch. Marken von Lidl und Rossmann kommen mit „sehr gut“ beim Test weg. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, sollte sich in seiner Apotheke bei der Wahl der richtigen Creme beraten lassen. Tragen Sie in der Sonne eine Sonnenbrille , um Ihre Augen und insbesondere die Netzhaut Ihrer Augen zu schützen. Empfohlen wird ein Herstellerhinweis „UV 400“ und ein Seitenschutz der Brille, etwa durch einen breiten Brillenbügel.

, um Ihre Augen und insbesondere die Netzhaut Ihrer Augen zu schützen. Empfohlen wird ein Herstellerhinweis „UV 400“ und ein Seitenschutz der Brille, etwa durch einen breiten Brillenbügel. Während des Sonnenbads sollten auch keine Medikamente eingenommen werden, die Nebenwirkungen mit Sonnenlicht hervorrufen.

eingenommen werden, die Nebenwirkungen mit Sonnenlicht hervorrufen. Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz, Broschüre „Sonnen und Sonnenschutz“

Eine Creme mit hohem Sonnenschutzfaktor reicht aber noch nicht, um in der Sonne sicher zu bräunen. Wichtig sei auch wiederholten Eincremen – vor allem, wenn man in der Zwischenzeit gebadet oder stark geschwitzt habe, so der Haut-Experte. Als Faustregel empfiehlt Merkel, sich alle zwei Stunden nachzucremen, um den Sonnenschutz zu erhalten.

Gefahren beim Sonnenbaden - Wasserfeste Cremes schützen Schwimmer und Schnorchler

Dermatologe Merkel gibt Urlaubern zu bedenken, dass die UV-Strahlung am Meer stärker ist. Das liegt insbesondere an der Reflexion des Wassers. Selbst unter Wasser besteht deshalb eine Verbrennungsgefahr durch Sonnenstrahlen. Er empfiehlt daher Schwimmern und Schnorchlern zu einer wasserfesten Creme vor den gefährlichen UV-Strahlen. Auch Wanderer und Gebirgsurlauber sollten die richtige Creme im Rucksack haben. Denn „je höher man kommt, desto intensiver ist die Sonneneinstrahlung“, so Merkel.

Grundsätzlich lässt sich für die eigene Gesundheit sagen, dass einem Bad in der prallen Sonne immer ein schattiges Plätzchen vorzuziehen ist. Wer befürchtet, im Schatten oder mit hohem Lichtschutzfaktor nicht braun zu werden, täuscht sich. Die Haut bräunt allerdings langsamer „und schonender“, so der Experte. Wer an seiner Haut nach dem Sonnenbad Hautveränderungen oder ein Nässen von Hautpartien etwa an Tätowierungen beobachtet, sollte in jedem Fall einen Facharzt aufsuchen.