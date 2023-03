Enttäuschte Kaufland-Kundin schaut in Schinken-Käse-Gebäck: „Hätte gerne mehr Croissant zu meiner Luft“

Von: Teresa Toth

Eine Kundin kauft sich bei Kaufland ein Käse-Schinken-Croissant. Beim Hineinbeißen wird sie jedoch schwer enttäuscht: Sie hatte etwas anderes erwartet.

Schwaigern – Jeder, der schon einmal Croissants selbst gebacken hat, weiß: Es ist gar nicht so leicht, sie so hinzubekommen, dass sie außen kross und innen luftig locker sind. Auch bei der Herstellung von Käse-Schinken-Croissants für Kaufland scheint nicht immer alles so zu funktionieren, wie gewünscht – das musste eine Kundin des Discounters nun feststellen.

Diese hatte sich bei Kaufland ein Käse-Schinken-Gebäck gekauft und beim Hineinbeißen enttäuscht festgestellt, dass das Croissant nicht ihren Erwartungen entspricht. Auf Facebook teilte die Kundin am 15. März ein Foto des aufgeschnittenen Gebäcks, das sie in ihrer Hand hält.

Croissant von Kaufland polarisiert – andere Facebook-Nutzer verteidigen den Markt

„Kaufland Schwaigern. Ich hätte gerne etwas mehr Croissant zu meiner Luft, danke“ schrieb sie dazu. Auf dem Bild zu sehen ist, dass das Gebäck zwar mit etwas Käse sowie Schinken gefüllt ist, das Croissant an sich scheint jedoch beim Backen nicht aufgegangen zu sein. Zu sehen ist ein großer Hohlraum mit einem sehr dünnen Rand.

Von einem Croissant kann bei diesem Gebäck kaum die Rede sein. Deswegen wendet sich eine Kaufland-Kundin mit diesem Exemplar direkt an die Facebook-Seite des Discounters. © Facebook Screenshot

Andere Facebook-Nutzer scheinen die Empörung über den enttäuschenden Kauf nicht ganz nachvollziehen zu können. „Naja sorry, aber ein anständiges Käse Schinkencroissant bei dem Preis?“, kommentiert ein User. Für ein ordentliches Croissant müsse man statt zu Kaufland zu einem richtigen Bäcker gehen, wo das Gebäck deutlich mehr kostet, so der Mann weiter.

Kaufland: Käse-Schinken-Croissant kostet weniger als einen Euro

Eine andere Userin schließt sich an und weist darauf hin, dass bei einem so günstigen Preis nichts anderes zu erwarten sei: „Du bekommst das, wofür du bezahlt hast“, schreibt sie unter dem Foto des angeschnittenen Gebäcks. Ein Käse-Schinken-Croissant kostet bei Kaufland in der Regel weniger als einen Euro. Auch in anderen Discountern liegt der Preis für das Gebäck meist nicht über 80 Cent.

Die günstigen Käse-Schinken-Croissants von Kaufland haben in der Vergangenheit bereits zu anderen schockierenden Entdeckungen geführt. So musste ein Kunde beim Reinbeißen in das Gebäckstück feststellen, dass das Croissant innen bereits verschimmelt war. (tt)