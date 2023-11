Sparsam heizen: So bleibt die Wohnung auch ohne Heizung warm

Von: Bjarne Kommnick

Im Winter läuft die Heizung in den meisten Haushalten dauerhaft auf Hochtouren. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten zu heizen – unbedenklich sind sie aber nicht.

Frankfurt – Wer die Heizung häufig laufen lässt, tut dem Geldbeutel oder der Umwelt keinen Gefallen. Dennoch wollen es die meisten im Winter warm haben. Nicht wenige heizen deshalb beinahe rund um die Uhr, andere hingegen wollen es etwas schonender angehen lassen. Wer Geld und Energie sparen möchte, hat mehrere Möglichkeiten, das Heizen zu reduzieren oder darauf zu verzichten. Doch dabei lauern auch Gefahren, die für Mieter im schlimmsten Fall die Kündigung bedeuten kann.

Heizen ohne Heizung: Mit Dämmung Wärme und Energie sparen

Ohnehin scheint es nicht unwahrscheinlich zu sein, dass sich das Heizverhalten der Verbraucher ändern wird, im kommenden Jahr tritt das neue Heizgesetz in Kraft. Seit März werden Strom und Gaspreise mit einer Preisbremse der Bundesregierung zu 80 Prozent gedeckelt, auch wenn sie nicht den gesamten Verbrauch einschließt. Doch trotz der überwiegenden Obergrenze bleibt Heizen weiterhin keine billige Angelegenheit.

Warme Kleidung und Kerzen können helfen, die Wohnung auch ohne Heizung zu heizen. © IMAGO/Kerstin Kokoska

Zudem schleicht sich bei vielen ein immer größeres Bewusstsein für die Umwelt und das Energiesparen ein. Wer wenig heizt, kann also gleich doppelt profitieren. Wer also wenig Wärme in den Raum lässt, sollte versuchen, die vorhandene Wärme so lange wie möglich zu halten. In erster Linie kommt es dabei auf die Dämmung des Gebäudes an. Die Verbraucherzentrale erklärt in einer Mitteilung: „In den kühleren Jahreszeiten bringt Wärmedämmung an Wänden, Dach oder Kellerdecke mehrere Vorteile: Zum einen entweicht weniger Wärme aus den Räumen, sodass die Heizung weniger intensiv läuft – Sie sparen also Energie“.

Wärmedämmung spart „sehr viel mehr Energie“, als Produktion des Dämmstoffs

Zum anderen sind dadurch Wand-, Boden und Deckenoberflächen wärmer. „Das steigert die Behaglichkeit im Raum. Denn in der Nähe von kalten Flächen ist die gefühlte Temperatur niedriger als die tatsächliche Lufttemperatur. Um das auszugleichen, wird die Heizung oft auf höhere Stufen gestellt“. Dies sei unter anderem ein häufiger Grund für trockene Heizungsluft.

Eine gute Dämmung sei zudem umweltschonender: „Grundsätzlich lässt sich mit jeder Dämmung eines Gebäudes sehr viel mehr Energie einsparen, als bei der Produktion des jeweiligen Dämmstoffs aufgewendet wird“, so die Verbraucherzentrale. Auch der Wintermodus an Fenstern kann helfen, Wärme im Raum zu halten.

Wärme ohne Heizung: Weniger Wohnraum und Körperwärme nutzen

Bleibt die Wärme erst einmal im Raum, kann es Sinn ergeben, die Wohnaktivität je nach Gegebenheiten auf wenige Räume zu beschränken. Somit muss weniger Fläche geheizt werden, zudem würde die eigene Körperwärme einen größeren Anteil leisten können.

Wie das Internetportal ingenieur.de berichtet, würde der menschliche Körper im ruhenden Zustand rund 100 Watt Leistung erzeugen. Dies leiste einen kleinen Beitrag dazu, die Wohnung zu erwärmen. Je mehr Menschen in einem Raum sind, desto größer ist der Effekt. In Gesellschaft ist es somit spürbar wärmer als alleine. Geschlossene Türen und Fenster helfen ebenfalls dabei, Wärme zu halten.

Tipps für Wärme ohne Heizung: Warme Kleidung, Kerzen und Teppiche

Das Portal berichtet auch, dass Teppiche einen wichtigen Anteil an der Wärme im Haus haben können. Je mehr Teppiche, desto mehr Wärme wird im Raum gehalten. Auch das Aufstellen einzelner Kerze könnte den Einsatz der Heizung ein Stück weit ersetzen. Zwar eignet sich warme Kleidung und Decken nur bedingt, den Raum zu erwärmen, jedoch dürften viele Verbraucher mit der entsprechenden Kleidung deutlich weniger das Bedürfnis verspüren, heizen zu müssen. Auch, Wärmflaschen und Tee können daran einen Anteil leisten.

Jeder fünfte in Deutschland heizt nicht – laut einer repräsentativen Umfrage

Die Heizung jedoch einen ganzen Winter lang auszulassen, kann schwere Folgen haben. Das macht laut einer repräsentativen Umfrage des digitalen Marktplatzes „RetailMeNot“ insgesamt jede fünfte Person in Deutschland. Wer jedoch auf das Heizen ganz verzichtet, riskiert besonders in viel belebten Räumen Schimmel. Feuchtigkeit aus Atemluft und von Haushaltsgeräten würden dies stark begünstigen. In weniger bewohnten Räumen sei die Schimmelgefahr hingegen eher geringer, vorausgesetzt, der Raum wird regelmäßig gelüftet.

Eine weitere Gefahr lauert in Form von Rohrbrüchen. „Wenn es zu kalt wird, kann es passieren, dass das Wasser in Hausleitungen gefriert – insbesondere, wenn die Leitungen zum Beispiel mit einer Außenzapfstelle verbunden sind oder sich in Räumen befinden, die nicht beheizt werden“, wie es in einer Mitteilung der VHV Versicherungen heißt. „Selbst massive Metallrohre halten dem Druck des sich ausdehnenden Wassers nicht stand und können platzen“.

Verbrauchentrale warnt, Mieter:innen müssen für eigenverschuldete Schimmel-Maßnahmen aufkommen

Laut einem Urteil des Landgerichts Hagen (Az.: 10 S 163/07) ist aufgrund einer komplett ungeheizten Wohnung eine fristgemäße Kündigung des Mietverhältnisses gerechtfertigt, obwohl noch kein Schaden an den Wohnräumen entstanden ist. Doch generell gilt laut Verbraucherzentrale: Wenn falsches Verhalten beim Heizen oder Lüften seitens der Mieter:innen für das Entstehen des Schimmels verantwortlich ist, müssen diese die Kosten selber tragen.