Darum sollten Sie beim Bewerbungsgespräch nicht lächeln

Bei einem Bewerbungsgespräch will man sich in der Regel von seiner besten Seite zeigen. Lächeln könnte allerdings genau das Gegenteil bewirken.

Frankfurt – In Bewerbungsgesprächen ist die Anspannung meist extrem hoch. Der Bewerber oder die Bewerberin möchte möglichst keinen Fehler machen. Während des Gesprächs zu lächeln, kann nicht nur helfen, die Nervosität zu überspielen, sondern kommt – so die Hoffnung – auch sympathisch rüber. Auch bei der Bewerbung um ein Stipendium haben Bewerber:innen neben einigen anderen Tipps sicher schon versucht, mit einem warmherzigen Lächeln während des Gesprächs zu punkten, um die finanzielle Unterstützung zu erhalten, wie fr.de berichtet.

Was einleuchtend klingt, könnte sich jetzt als Irrtum erweisen. Eine neue Studie aus den USA legt nahe, dass lächelnde Kandidat:innen schlechte Chancen haben, im Bewerbungsgespräch zu überzeugen.

Lächeln im Bewerbungsgespräch: Forscherteam wertet 63 Studien aus

In einer Meta-Studie untersuchten die Forscher:innen, welche nonverbalen Verhaltensweisen den größten Einfluss auf den Erfolg eines Bewerbungsgesprächs haben. Schließlich sind Augenkontakt, Gestik und Mimik ebenso Teil eines Bewerbungsgesprächs wie das Gesprochene – und laut unterschiedlichen Ratgebern auch ebenso wichtig.

Um den Erfolg der Verhaltensweisen zu überprüfen, untersuchten das Forschungsteam verschiedene Studien mit fast 5000 Teilnehmern aus den vergangenen 70 Jahren. 63 Forschungsarbeiten werteten die Wissenschaftler:innen dabei aus. Das Ergebnis, das im Journal of Organizational Behavior erschienen ist, überraschte.

Professionelles Auftreten ist wichtiger als ein Lächeln im Bewerbungsgespräch

Die Forscher:innen fanden heraus, dass lächelnde Bewerber ihre Chancen schmälern, eine Zusage für die Stelle zu bekommen. Vielmehr legen die Ergebnisse der Meta-Studie nahe, dass für den Erfolg eines Bewerbungsgespräches ein professionelles Auftreten einen viel höheren Stellenwert hat. Darunter fallen zum Beispiel ein gepflegtes Äußeres oder ein professioneller Kleidungsstil. Folgende Tipps steigern laut der Studie die Erfolgschancen beim Bewerbungsgespräch:

Professionelles Auftreten ist am wichtigsten im Bewerbungsgespräch

An zweiter Stelle kommen Blickkontakt und Kopfbewegungen

Kein permanentes Dauerlächeln im Bewerbungsgespräch

Stattdessen: Ein höflich, dezentes Lächeln am Anfang und Ende des Bewerbungsgesprächs

Echtes Lächeln wirkt positiver als ein Erzwungenes

Eine andere Erklärung für die negative Bewertung des Lächelns liegt laut der Studie auch in kulturellen Unterschieden der Personaler:innen. Zudem zeige die Auswertung, dass Äußerlichkeiten wie Narben oder Übergewicht einen noch größeren negativen Einfluss auf ein Bewerbungsgespräch haben.

Doch was, wenn man die begehrte Stelle erhalten hat, aber in eine vergiftete Arbeitsatmosphäre hineingerät? Auch für das Verhalten in einem toxischen Arbeitsumfeld gibt es hilfreiche Tipps, um sich zu schützen.