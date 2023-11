Thomas Gottschalk legte offen, wie viel Rente er bekommt – auf den Cent genau

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Thomas Gottschalk hat nach wie vor keine Lust auf Altengleis, wird auch 2023 „Wetten, dass..?“ moderieren. Einst legte er offen, wie viel Rente er bekommt.

Köln - Thomas Gottschalk hat 72 Jahre auf dem Buckel. Und ist damit in einem Alter, in dem sich viele schon zur Ruhe gesetzt haben und das Leben in Rente genießen. Doch das ist offenbar nichts für die Moderatoren-Legende: Gottschalk ist im TV weiterhin präsent. Und sorgt immer wieder für einen Paukenschlag!

Thomas Gottschalk: Keine Lust auf Rente! Er moderiert „Wetten, dass..?“ auch 2023

Zwischenzeitlich überraschte er, indem er Teil der DSDS-Jury wurde. Gottschalk war also wieder da, wo er viele, viele Jahre mit „Wetten, dass..?“ war: in der Prime Time am Samstagabend. Dorthin kehrte er auch mit „Wetten, dass..?“ zurück und feierte mit der Show, die ihn übergroß machte, 2021 ein Comeback. Weil das so gut ankam, folgte 2022 eine weitere Ausgabe und ist auch für November 2023 eine Show terminiert.

Thomas Gottschalk sprach einst über seine Rente

Doch auch ein Top-Star kassiert Rente. Bemerkenswert bei Thomas Gottschalk: Er verriet einst auf den Cent genau, wie viel Rente er monatlich kassiert. Anlass war ein Interview zu seinem 70. Geburtstag mit dem Handelsblatt. Der Betrag ist also Stand Mai 2020.

Thomas Gottschalk bekommt exakt 915,79 Euro Rente

Und wie viel ist es nun? „915 Euro und 79 Cent“, erklärte Thomas Gottschalk. „Das verdanke ich meiner Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den achtziger Jahren.“

Thomas Gottschalk im November 2022 bei „Wetten, dass..?“. © Eventpress Becher/Imago

Schon im Handelsblatt im Mai 2020 kündigte er an, dass er dem TV treu bleiben werde. „Solange die Leute meine Rübe noch dort sehen wollen, wo sie mich schon immer gefunden haben, nämlich im linearen Fernsehen, halte ich sie, gut frisiert, ins Bild“, sagte er damals. Er meinte, es mache für ihn „wenig Sinn, jetzt auf YouTube rumzuturnen, nur weil das cool ist, wo mich aber niemand braucht. Gegen pubertäre Influencer, die ihrem Publikum erklären, wie man Pickel ausdrückt, habe ich eh keine Chancen. Ich habe ja nicht mal die Pickel.“

Keine Lust auf TV-Rente: Thomas Gottschalk weiter im Fernsehen unterwegs

2023 steht der Auftritt von Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“ fest, die weitere Zukunft der Show ist aber noch offen. Das erklärte der ZDF-Intendant Ende Dezember 2022. „Wir überlegen in Ruhe im nächsten Jahr, wie es weitergeht nach ‘23“, sagte Norbert Himmler der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und fügte hinzu: „Die Sendung hat eine Strahlkraft, die offensichtlich noch ungebrochen ist. Es gibt keine andere Showsendung, die so viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht.“

Das ZDF hatte den TV-Klassiker 2021 zunächst als einmalige Samstagabendshow mit den Moderatoren Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker neu aufgelegt. Nach dem großen Erfolg wurden zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt. Die Ausgabe am 19. November 2022 in Friedrichshafen sahen rund 10,4 Millionen Zuschauer und damit deutlich weniger als ein Jahr zuvor, als knapp 14 Millionen eingeschaltet hatten. 2023 soll die Show nach bisheriger Planung am 25. November aus Offenburg übertragen werden. Und wenn es sich danach zerschlägt? Dann hat Gottschalk ja noch gut 900 Euro Rente im Monat. Wie hoch ist die Rente eigentlich, wenn man noch nie in seinem Leben gearbeitet hat? (lin)