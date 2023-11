Daten-Sicherheit bei WhatsApp: Neue Funktion bietet zusätzlichen Schutz

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Betrugsmaschen auf WhatsApp sind keine Seltenheit. Meta hat zwei Funktionen in den Messenger integriert, die ihn jetzt sicherer machen sollen.

Bremen – Viele Nutzer dürften es selbst bereits erlebt haben: Betrugsmaschen auf WhatsApp sind längst keine Ausnahme mehr – bei einigen Nummern sollten ohnehin nicht der Hörer abgenommen werden. Der Wunsch nach Datensicherheit wird bei den Verbrauchern immer größer. Der Internetkonzern Meta hat nun zwei neue Funktionen in WhatsApp integriert, die Anrufe über den Messenger sicherer machen sollen.

„Vorteile für Datenschutz“ und „Sicherheit“: WhatsApp bekommt zwei neue Funktionen

In einer Mitteilung von Meta wird die neue Funktion als „Unbekannte Anrufer stumm schalten“ betitelt. Damit sollen „nicht nur lästige Anrufe unterdrückt“ werden, sondern auch Cyberangriffe geblockt werden. Sobald die Einstellung aktiviert ist, würden Anrufe von unbekannten Nummern nicht mehr auf dem Handy erscheinen. „Wir haben diese Funktion eingeführt, weil sie nicht nur Vorteile für den Datenschutz, sondern auch für die Sicherheit bietet“.

Weiter heißt es: „Da wir diese Funktion sorgfältig entwickelt haben, um die Angriffsfläche und die externe Datenverarbeitung zu minimieren, können wir dazu beitragen, Benutzer auch vor Cyberangriffen und Spyware zu schützen“. Zudem hat WhatsApp Ende Oktober eine neue Funktion bekommen, die sich „IP-Adresse bei Anrufen schützen“ nennt. Mittlerweile ist es sogar möglich, zwei WhatsApp-Konten auf einem Handy zu haben.

Neue WhatsApp-Funktion sorgt dafür, dass „andere Teilnehmer Ihre IP-Adresse nicht sehen“

Die meisten Anrufprodukte würden heute über eine Peer-to-Peer-Verbindung zwischen den Anrufern verfügen. Die direkte Verbindung würde eine schnellere Datenübertragung und Anrufqualität gewährleisten, bedeutet jedoch auch, dass die Teilnehmer die IP-Adressen der anderen erkennen müssen. Die IP-Adressen sind also für beide Anrufer sichtbar.

Nutzer von WhatsApp können eine neue Schutzfunktion aktivieren, die das telefonieren sicherer machen soll. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit der neuen Funktion soll die IP-Adresse von der anderen Gesprächspartei verborgen werden, indem Anrufe über Server von WhatsApp weitergeleitet und nicht direkt von Nutzer zu Nutzer übertragen werden: „Dadurch wird sichergestellt, dass andere Teilnehmer des Anrufs Ihre IP-Adresse nicht sehen und somit nicht auf Ihren allgemeinen geografischen Standort schließen können“, so der Konzern.

Neue Funktionen bei WhatsApp: Nutzer müssen Sicherheitshilfen selbst aktivieren

Wenn Nutzer ihr WhatsApp auf dem Smartphone auf das neuste Update bringen, bedeutet dies jedoch noch nicht automatisch, dass die beiden neuen Funktionen aktiviert sind. Über die Einstellungen in der WhatsApp-Anwendung kommen User in den Reiter „Datenschutz“. Über den Unterpunkt „Anrufe“ können Nutzer „Anrufe von Unbekannt stummschalten“. Unter dem Punkt „Erweitert“ kann zudem die „IP-Adresse in Anrufen schützen“-Funktion aktiviert werden.

Auch Kreiszeitung.de hat jetzt einen eigenen WhatsApp-Kanal.