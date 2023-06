Tausenden Kunden zu viel Geld abgebucht? Offenbar Chaos bei Sky – erste Details bekannt

Von: Stella Henrich

Etlichen Kunden von Sky-TV wurde zu viel Geld von ihren Konten abgebucht. Der Sender entschuldigt sich mit dem Hinweis auf einen technischen Systemfehler. Dabei war es nicht das erste Mal.

München ‒ Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler – heißt es so schön im Volksmund. Das stimmt natürlich, aber nicht jeder versteht Spaß, wenn es ums eigene Geld geht. Kunden des Pay-TV-Sender Sky können ein Lied davon singen. Zum wiederholtem Mal beschweren sich Abonnenten, dass von ihren Konten zu viel Geld abgebucht wurde. Der Sender hat die Beschwerden in seinem Community-Forum nicht gelöscht. Sie sind jederzeit für alle Kunden oder Nicht-Kunden nachlesbar. Viele Abonnenten beklagen den Fehler der Buchhaltung.

Abbuchungs-Chaos bei Sky-TV: Nicht das erste Mal

Ein Abonnent scheint bereits seit mehreren Jahren Kunde des Bezahlsenders zu sein. Dabei zeigt sein Eintrag aus dem Jahr 2021, dass ihm der Sender bereits zum damaligen Zeitpunkt das doppelte von seinem Konto abgebucht hatte. Doch was bleibt sportlich interessierten Zuschauern als Alternative zu Sky-TV schon übrig? Sie bleiben beim Bezahlsender. Manch ein Sportfan bucht sogar noch DAZN und Amazon Prime dazu, um rund um über die Fußball Champions League, den Motor-Rennsport Formel 1 und die Ballsportarten Basketball und NFL informiert zu sein.

Ein Sky-TV-Abonnent beklagte bereits im Jahr 2021 doppelte Abbuchungen auf seinem Konto. © Screenshot Sky TV

Abbuchungs-Chaos bei Sky-TV: Die Beschwerden im Netz häufen sich

Der anscheinend selbe Abonnent beklagte erneut das Abbuchungs-Chaos des Senders schon Anfang dieses Jahres. „Mir wurden mit den Abrechnungen vom November und Dezember zu viel Geld abgebucht, in Summe 299 Euro“. Auch die wiederholten Anrufe bei der Kunden-Hotline sollen nichts gebracht haben. Dafür wurde er vertröstet. Das Geld solle nach Angaben der Sky-Mitarbeiter in drei Tagen auf seinem Konto sein. „Dies geschieht aber nicht“, berichtet der wütende Kunde. Und mit diesem Abbuchungsärgernis bleibt er nicht der einzige Abonnent des Senders mit Sitz in München. Etliche derartige Beschwerden finden sich im Netz.

Ein Sky-Nutzer warnte daher am Donnerstag (Fronleichnam, 8. Juni 2023) die Abonnenten des Senders: „Überprüfen Sie schnell Ihr Girokonto.“ Sky habe betroffene Kunden mittlerweile informiert und einen „technischen Systemfehler“ eingeräumt. Die Rückzahlung des zu viel gezahlten Geldes könne bis zu zwei Monate dauern.

Abbuchungs-Chaos bei Sky-TV: Angeblich „technischer Systemfehler“ verantwortlich

Das Online-Portal digital-inside.de weist bereits seit geraumer Zeit – seit der Einführung der neuen Sky-Abo-Modelle – immer wieder auf fehlerhafte Abbuchungen von Kundenkonten hin. So berechnete der Sender seinen Kunden etwa statt der eigentlich versprochenen Vorteilspreis-Angebote den Standardpreis. Das führte nicht nur zu bösen Beschwerden im Netz, sondern viele Kunden hatten die Nase vom Pay-TV-Sender endgültig voll. Etliche wollten ihr Abo kündigen. Dabei wollte der Sender mit den neuen Angeboten eigentlich für mehr Flexibilität bei der Wahl der Abo-Pakete sorgen.

Das Wirrwarr um Programmpakete machte auch bereits Verbraucherschützer von der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hellhörig. „Programme und Programmpakte dürfen nicht ohne triftigen Grund und nicht ohne Rücksicht auf die Interessen der Abonnentinnen und Abonnenten geändert oder eingeschränkt werden“, so Heiko Dünkel, Rechtsreferent beim vzbv. „Die Gründe und der Umfang möglicher Leistungsänderungen müssen in den Vertragsbedingungen klar und fair geregelt sein.“ Dem gab das Münchner Landgericht überwiegend in seiner Urteilsbegründung recht. Der vzbv rät allen Kunden, die sich über Unternehmen, Produkte oder Anbieter beschweren wollen, das Kontaktformular für eine Beschwerde auf der Internetseite der Verbraucherschützer zu nutzen.