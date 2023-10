DB Navigator wird abgeschaltet – Nachfolger der Bahn-App steht schon bereit

Von: Sven Schneider

Bald ist der DB Navigator Geschichte. Die von vielen Menschen genutzte Bahn-App informiert über Verspätungen und mehr. Es gibt bereits einen Nachfolger.

Hamm - Ohne sie wären Bahnreisende oftmals sicherlich aufgeschmissen. Ist das Zugticket gebucht, lohnt sich der regelmäßige Blick in die Bahn-App. Die Tage des DB Navigator scheinen aber gezählt zu sein. Die nützliche App, die sich auf unzähligen Smartphones befindet, soll abgeschaltet werden. Nutzer können die Alternative schon jetzt herunterladen.

DB Navigator wird deaktiviert: Alternative zur Bahn-App steht schon bereit

An welchem Gleis muss ich in den Zug einsteigen? Welche ist die schnellste oder günstigste Verbindung? Und hat mein Zug Verspätung oder kommt er pünktlich? Wer sich nicht in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof mitsamt digitaler Anzeigen befindet, verlässt sich gern auf den DB Navigator der Deutschen Bahn. Die Bahn-App wird in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland von Millionen Bahnkunden genutzt.

Damit ist allerdings 2024 Schluss - frühestens. Dann soll der DB Navigator der Vergangenheit angehören und von Nutzern vom Smartphone entfernt werden. Der Grund ist die Digitalstrategie der Deutschen Bahn, die bereits 2018 beschlossen wurde. Mithilfe der neu entwickelten Plattform Vendo soll die veraltete Systemarchitektur aufgebrochen und die Kommunikation mit Kunden vereinfacht werden, berichtet wa.de.

Next DB Navigator App kommt 2024: Sie ersetzt die herkömmliche Bahn-App

Welche App ab frühestens 2024 den DB Navigator ersetzen wird, steht bereits fest. Die Next DB Navigator App steht Nutzern im App-Store schon jetzt zur Verfügung und kann ebenso genutzt werden. Wer ein Konto besitzt, kann dieses bereits auf die neue App übertragen. Der Nachteil: Wer im „alten“ DB Navigator ein Ticket kauft, kann dieses aufgrund getrennter Hintergrundsysteme in der Next DB Navigator App nicht abrufen.

Aktuell verzichten müssen Kunden zudem noch auf den Erwerb des beliebten 49-Euro-Tickets sowie die Nutzung des Wallet-Bezahlsystems. Folgende Funktionen stehen schon bei der neuen Bahn-App zur Verfügung:

Verbindungen suchen

Zwischenhalte anzeigen

Fahrten buchen

digitale Bahncard kaufen

Auslastungsinformationen abrufen

Echtzeitinfos über Verspätungen und Ausfälle abrufen

Entschädigungen beantragen

Derweil kündigte die Deutsche Bahn an, die neue App werde nach und nach mit Neuerungen gefüttert und weiterhin optimiert. Im ersten Quartal 2024 soll die neue App dann den herkömmlichen DB Navigator ersetzen. Wer sich also allmählich an den Next DB Navigator gewöhnen möchte, hat noch genügend Zeit dafür.