TVöD-Beschäftigte: Welche Vorteile der öffentliche Dienst neben dem Gehalt bietet

Von: Carolin Gehrmann

Sicherheit und ein relativ hohes Einkommen – das bietet der öffentliche Dienst seinen Beschäftigten. Doch es winken noch weit mehr Vorteile, von verbesserter Altersvorsorge bis zu Krankengeld.

Frankfurt – Der öffentliche Dienst ist für viele Menschen ein attraktiver Arbeitgeber. Etwa 5,2 Millionen Staatsbedienstete sind derzeit beim Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden beschäftigt und sichern mit ihrer Arbeit das Gemeinwesen. Etwa jede zehnte erwerbstätige Person in Deutschland arbeitet laut Statistischem Bundesamt im öffentlichen Dienst.

Die Aufgabenfelder in der öffentlichen Verwaltung sind vielfältig: von Umweltschutz über Finanzverwaltung bis hin zu Polizei und Justiz sowie Beschäftigte an Schulen oder Hochschulen. Neben dem – oft relativ hohen – Gehalt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder der Besoldung für Beamtinnen und Beamte wissen viele die Sicherheit zu schätzen, die eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst mit sich bringt.

Doch darüber hinaus bietet eine solche Beschäftigung noch einige andere Vorteile für die Mitarbeitenden. Welche Extras man erhält, hängt allerdings auch davon ab, ob man verbeamtet ist oder nicht.

Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst – Betriebsrente zur besseren Altersvorsorge

Wer im öffentlichen Dienst angestellt ist, erhält von seinem Arbeitgeber eine Zusatzversorgung. Das wurde tariflich so vereinbart und ist verpflichtend. Es handelt sich dabei um eine betriebliche Altersvorsorge, die zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wird, um im Alter besser abgesichert zu sein.

Die Beiträge zur Zusatzversorgung, die von Arbeitgebern und Angestellten getragen werden, und die sich daraus ergebende Rentenhöhe werden nach einem Punktesystem ermittelt. Dieses ist im Tarifvertrag Altersversorgung (ATV) geregelt. Die jeweilige Finanzierung wird von der zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung selbst festgelegt. Im Abrechnungsverband West der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) tragen Arbeitgeber seit Januar 2023 5,49 Prozent der Beiträge für die Altersvorsorge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übernehmen 1,81 Prozent an einer Gesamtumlage von 7,30 Prozent vom Bruttogehalt. Im Abrechnungsverband Ost sind es demnach insgesamt 6,25 Prozent. Beschäftigte finanzieren das zu 4,25 Prozent selbst, die restlichen zwei Prozent tragen die Arbeitgeber.

Einstieg in private Krankenversicherung – für Angestellte im öffentlichen Dienst möglich

Darüber hinaus können Tarifbeschäftigte in eine private Krankenversicherung eintreten. Doch auch für sie gelten die für eine Mitgliedschaft vorgeschriebenen Einkommensgrenzen. Aktuell liegt diese laut Bundesgesundheitsministerium bei 66.600 Euro. Im öffentlichen Dienst ist das eher für die Topverdiener möglich – etwa ab Entgeltgruppe 12.

Für viele ist eine private Krankenversicherung attraktiv, da Privatversicherte oft bessere Leistungen erhalten oder schneller an Arzttermine kommen. Zudem bleibt der einmal vereinbarte Beitrag gleich, selbst wenn das Einkommen steigt. Rund um das Thema Krankenversicherung herrschen aber viele Mythen – denn nicht immer ist eine private Krankenversicherung die beste Option.

Gesundheit und TVöD – Für Tarifbeschäftigte gibt es Krankengeldzuschuss

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die länger als sechs Wochen krank sind, erhalten Krankengeld. Es beträgt der Verbraucherzentrale zufolge 70 Prozent vom Bruttoeinkommen, jedoch höchstens 90 Prozent vom Netto. Das Krankengeld übernehmen die Kassen, es fallen aber Beiträge für die Renten-, Pflege und Arbeitslosenversicherung an.

Für Angestellte des öffentlichen Dienstes wird das Krankengeld vom Arbeitgeber aufgestockt, sodass sie Krankengeld in Höhe ihres Nettoentgelts erhalten. Voraussetzung: Die Arbeitsunfähigkeit wurde nicht selbst verschuldet, also vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, wie der Deutsche Beamtenbund erklärt. Dies ist aber nur äußerst selten der Fall. Selbst wer eine Risikosportart betreibt und dabei einen Unfall hat, behält den Anspruch in der Regel.

Leistungsprämie und Inflationsprämie – Zuschläge für Beschäftigte nach TVöD

Zur zusätzlichen Motivation bei aller Sicherheit gibt es für Beschäftigte im öffentlichen Dienst außerdem noch die Möglichkeit, ein Leistungsentgelt zu erhalten. Es besteht aus einer Leistungsprämie, einer Erfolgsprämie und einer Leistungszulage zusätzlich zum Tabellenentgelt. Im TVöD §18, Absatz 1 heißt es dazu, dass durch diese Maßnahme überdies Eigenverantwortung und Führungskompetenzen gestärkt werden sollen. Die Auszahlung erfolgt über eine Leistungsfeststellung.

Zudem haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Jahr 2023 von einer Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro profitiert. Ab März 2024 erhöhen sich die Löhne für alle Tarifbeschäftigten – und zwar grundsätzlich.

Mit Beamtenstatus profitieren Staatsbedienstete von noch mehr Vorteilen

Für Beschäftigte mit Beamtenstatus winken sogar noch mehr Vorzüge als für Tarifbeschäftigte. So können sie grundsätzlich einer privaten Krankenkasse beitreten. Der Staat übernimmt im Rahmen der Beihilfe 50 bis 80 Prozent. Die private Krankenversicherung ist daher für Beamtinnen und Beamte günstiger. Außerdem müssen sie sich keine Sorgen bei Erkrankungen machen – auch wenn diese länger dauern. Auch über sechs Wochen hinaus erhalten sie ihr Nettogehalt in voller Höhe.

Im Alter ist man mit einem Beamtenstatus ebenfalls gut versorgt. Denn die ausgezahlte Pension richtet sich nach der letzten Besoldung, nicht nach dem Durchschnittsverdienst. Da man im öffentlichen Dienst in der Regel immer weiter aufsteigt – auch in Sachen Gehalt – ist dieses Verfahren also durchaus vorteilhaft.