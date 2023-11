Vegane Kaufland-Weihnachtsprodukte machen Kundin „geil” - doch bei den Preisen „will man uns verarschen”

Der vegane Kaufland-Einkauf einer Kundin war „bisschen geil“, aber auch teuer. © Screenshot Twitter

Vegane Ernährung liegt im Trend. Doch das Sortiment im Supermarkt hinkte lange hinterher. Eine Kaufland-Kundin freut sich daher immens über das diesjährige Angebot.

München – Keine Eier, keine Milch, kein Honig, kurz: Keinerlei Produkte tierischer Herkunft. Das gilt für all die Menschen, die sich streng vegan ernähren möchten. In der Weihnachtszeit heißt es daher entweder selber Plätzchen backen, oder auf die Leckereien verzichten. Doch nun scheint der vegane Ernährungstrend auch in den Supermarkt-Regalen angekommen zu sein.

„Das vegane Weihnachtssortiment bei Kaufland dieses Jahr macht mich bisschen geil“, schreibt eine Nutzerin namens Jessifer auf X (ehemals Twitter). Darunter ein Foto der veganen Produkte, die sie in dem Supermarkt erbeuten konnte: Dinkel-Spekulatius, gefüllte Lebkuchenherzen, Schoko-Gingerbread, Elisen und ein weiteres veganes Schmankerl, von dessen Beschriftung auf dem Bild nur „Marzipan“ zu erkennen ist.

„Brudi Carrelll“ fordert wegen veganen Kaufland-Produkten zu „Contenance“ auf

Sie untermalt ihren Gemütszustand noch mit dem Zusatz „ngl“ (not gonna lie, zu Deutsch etwa: „ungelogen“) und einem hechelnden Emoji mit hochrotem Kopf, dem Schweißperlen auf der Stirn stehen. Ein X-Nutzer antwortet ihr in Anbetracht ihrer offenbaren Ekstase: „Contenance bitte“.

„Gerade so“, entgegnet sie ihm. Das vegane Backgut muss es wohl ziemlich in sich haben. Er setzt nach: „Wenig damenhaft, meine Meinung“, schreibt er. Doch sie kontert: „Das passt schon. Ich bin keine Dame.“ Damit hat er wohl nicht gerechnet. „Oh, ach so, das ist dann mein Fehler“, sagt er.

Vegane Produkte bei Kaufland: „Wen willst du verarschen“ – Kundin trifft „der Schlag beim Zahlen“

Eine X-Nutzerin hingegen drückt der Schuh an anderer Stelle: „Für die Elisen 5,49 Euro, wen willst du verarschen“, kommentiert sie den Originalbeitrag, gefolgt von gar zwei Emojis, die wasserfallartig Tränen vergießen. Die Kundin zeigt Verständnis: „Es ist tatsächlich teilweise sehr teuer.“. Doch sie rechtfertigt sich noch: „Aber letztes Jahr gab es noch GAR nichts davon“.

Die andere Userin beschwichtigt daraufhin: „Hab das auch nur geschrieben, weil ich letztens ohne zu schauen das in mein Einkaufswagen getan hab und mich dann der Schlag beim Zahlen getroffen hat“, gefolgt von einem nun lachenden Emoji.

Wer aber Lust auf Selberbacken hat, dem hat der Supermarkt Rewe im letzten Jahr eine Rezeptempfehlung mitgegeben. Allerdings war einer Kundin in der Beschreibung der Zubereitung etwas Ungewöhnliches aufgefallen.