„Super“ Urlaubsfund im Supermarkt in Kroatien: „Pipi in der Flasche”

Von: Stella Henrich

Ein Saftgetränk mit einer Blondine sorgt bei Urlaubern für Irritationen. Entdeckt wurde „Pipi“ im Supermarkt in Kroatien. Auf „X“ geht der Fund viral.

München ‒ Beim Einkaufen in Supermärkten erleben Verbraucher immer wieder Überraschungen. Einige davon sorgen für Verärgerung oder für Verwunderung, wie etwa dieses Eis bei Kaufland. Hin und wieder gibt es auch Schockierendes, wie eine Chipstüte bei Aldi. Und auch im Urlaub lassen sich immer wieder besondere Fundstücke ergattern. So war etwa auch ein Fund in einem holländischen Supermarkt absolut skurril nach dem Motto „Andere Länder, andere Sitten“. Ein deutscher Urlauber findet Kuhmist in einem Eimer zum Preis von 8,99 Euro als Angebot.

Nun hat auch eine deutsche Reisende eine ungewöhnliche Entdeckung im Urlaubsland Kroatien gemacht. Sie hat ein Produkt gefunden, das bei deutschen Urlaubern und später im Netz bei Twitter-Nutzern, jetzt „X“, für Irritationen sorgte. Es zeigt eine Limonaden-Flasche, die unter dem Markennamen „Pipi“ verkauft wird. Bei der Illustration auf der Flasche zieht eine hübsche Blondine mit hochgesteckten Zöpfen am Strohhalm und saugt Saft aus einer Orangehälfte. Die Entdeckung der Limo landete beim Nachrichtendienst X, ehemals Twitter, mit dem Kommentar: „Pipi in der Flasche? Super Fund im Urlaub im Supermarkt“. Schließlich wird Pipi hierzulande mit Urin oder auch der Superheldin Pippi Langstrumpf der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren in Verbindung gebracht.

Super-Urlaubsfund im Supermarkt in Kroatien: Erfrischungsgetränk aus Split

Bei dem Getränk handelt es sich um ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Orangengeschmack aus Split (Kroatien). Hierzulande ist der Saft bislang nicht erhältlich, weshalb viele Nutzer auf den Post bei „X“ auch sicherlich verwundert reagierten. Ein Nutzer fragte sich: „Schmeckt der denn auch ab Quelle schön fruchtig“ und heftete einen leicht erröteten Emoji an seinen Post. Die Antwort folgte prompt: „Frisch und warm aus der Quelle ist immer sehr viel besser und vor allem frischer“.

Das Erfrischungsgetränk mit der Blondine ist tatsächlich kein „gewöhnlicher Saft“, beschreibt der Hersteller seine Eigenmarke auf seiner Internetseite. Pipi sei das Meer, Dalmatien und der Sommer - alles, was das Leben unbeschwert und so einfach mache. Und an heißen Sommertagen sollte sie am besten eiskalt getrunken werden. Die Orangenlimo setzt sich laut bier-berlin.com aus Wasser, Zucker, 2,0 Prozent Orangensaft, den Stabilisatoren E466 und E414, dem Farbstoff Carotin, natürlichen Aromen, Kohlenstoffdioxid, Zitronensäure, Natriumbenzoat und Ascorbinsäure zusammen.

Erfrischungsgetränk Pipi aus Kroatien: Expansion auch in deutsche Supermärkte geplant

„Pipi“ gibt es nach Angaben von kroatien-nachrichten.de derzeit ebenfalls in den USA, Australien, China und Singapur. Der Saft hat aber auch inzwischen die Regale des Handels in Österreich erobert und wird dort laut Bericht bei Spar vertrieben. Deutschland und die Schweiz sollen noch in diesem Jahr als Absatzmärkte folgen. Der Chef von Pipi Beverages, Luka Diel-Zadro, verfolgt ehrgeizige Ziele und setzt weiterhin auf die Expansion in neue Märkte im Ausland, berichtete das Blatt weiter. (sthe)